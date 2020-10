Elmedin Konaković: Da su imali gram obraza, otišli bi sami; Ništa ne zavisi od SBB-a

Zastupnici “četvorke” ili “petorke”, s dva Damira (Marjanović i Nikšić), u Skupštini Kantona Sarajevo predali su jučer zahtjev sa 18 potpisa za sazivanje sjednice na kojoj bi se trebalo glasati o nepovjerenju aktuelne vlade.

Šta će se dešavati nakon ovog simboličnog čina, za Radiosarajevo.ba govori Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde (NiP), partije koja je vodeća politička snaga u Skupštini Kantona Sarajevo.

Radiosarajevo.ba: Je li pala Vlada KS? Šta nakon podnošenja zahtjeva za smjenu Vlade KS?

Konaković: Već je bilo izvjesno zadnjih nekoliko mjeseci da ova Vlada KS nema parlamentarnu većinu. Da su imali gram obraza, otišli bi sami, jer već dva mjeseca prolaze samo oni materijali koje opozicija misli da su OK. U normalnim, demokratskim procesima, ta bi vlada otišla sama. Da se još jednom podsjetimo, to je vlada bez ministra zdravstva. Mislim da na svijetu u doba pandemije COVID-19 ne postoji vlada bez ministra zdravstva. To je najeklatantniji primjer kako oni, zapravo, funkcionišu.

Ministrica za rad i socijalnu politiku, koja bi se trebala baviti tim ozbiljnim pitanjima zapošljavanja – ne znamo da li je ili nije ministrica, i niz drugih gafova. To su bili razlozi da odu sami, no očigledno je nakon ovih 18 potpisa da postoji nova parlamentarna većina i za ovu vladu možemo reći da je ona pala i da je sada formalnost, protokol, procedura da se to ispoštuje, do samog izglasavanja nepovjerenja, nakon kojeg mora ići.

Ko će biti premijer?

Radiosarajevo.ba: Da li će se u Novu godinu, 2021, ući s novom Vladom?

Konaković: To je cilj zato što taj ozbiljan proces kreiranja budžeta zahtjeva zaista vrijeme. Moram reći da ćemo mi sada ozbiljno i paralelno početi raditi na pripremama za novi budžet. Taj nacrt je već trebao biti gotov. Da ovakva Vlada KS normalno radi mi smo već u septembru, po zakonu, trebali imati nacrt budžta.

Naravno, još uvijek ga nema. Mi ćemo taj proces intenzivirati. Zbog toga je bitno da se oko Nove godine, ili sa Novom godinom, uđe s potpuno drugačijom, opet programskom vladom. Još jedna važna informacija. Mi smo izvršili draft revizije naših 30 mjera i 29 principa. Bit će usvojen na organima stranaka. Ti procesi idu paralelno. Biće završeni u nekoliko narednih sedmica, kada ćemo početi razgovore o izgledu te nove Vlade KS.

Radiosarajevo.ba: Kako će izgledati nova Vlada KS? Da li će to biti preslikana vlada Edina Forte ili će biti novi sastav, ili, možda, kombinirani?

Konaković: Dva su moguća epiloga. Sasvim kredibilno Naša stranka ima želju, zahtjev ili viziju da Edin Forto dođe ponovo na čelo Vlade KS. On je kao čovjek, kao osoba, zaista, to zaslužio. Radio je vrlo predano svoj posao. Ta vlada je bila najomiljenija vlada ikada. S druge strane, NiP kao najjači politički faktor u Skupštini KS ima, također, pravo da predlaže svoga kandidata, drugog lidera.

Izvjesno je da će se određeni broj ministara vjerovatno vratiti u tu vladu. Ali mi se sada čini da će biti najveći broj novih i da će taj koncept, ipak biti, apdejtovan, inoviran.

To pokazuje kvalitet naših odnosa. To nije više “četvorka”, već sa Damirom Marjanovićem i Damirom Nikšićem, praktično, “petorka”. To nam neće biti kamen spoticanja. Mi ćemo doći s prijedlozima, sjesti za stol i razgovarati ko će biti osoba koja je u tom trenutku najbolja da vodi jedan proces koji je programski. A danas ne možemo sa sigurnošću reći ko će biti na čelu vlade.

Radiosarajevo.ba: Jučer ste govorili o tome šta bi bilo političko samoubistvo SDA, dakle, bilo da ostanu na pozicijama u vrijeme kada je potrebno usvojiti budžet Kantona Sarajevo. Da li je moguća neka vrsta blokada?

Konaković: Zakonski, jasno, ne može. Jasne su procedure. Nikada nijedan predsjedavajući Skupštine nije mogao spriječit izbor nove Vlade KS, niti sam ja to pokušavao kao predsjedavajući, to nije radila Mirjana Malić kada je padala vlada Fikreta Musića. Dosta je primjera gdje smo se mi ponašali u skladu sa zakonima.

Poznajem ja ljude poput ovog Mahira Devića koji je jučer ogolio svoje namjere da oni nepoštivanjem procedura pokušaju, ne odugovlačiti, već spriječiti taj proces! Znam ja kako SDA razmišlja. Jedan od razloga zašto u kampanji nismo željeli prolaziti kroz tu situaciju jesu upravo takvi ljudi koji bi tom političkom kaljužom skrenuli pažnju sa važnih programskih stvari i sa onog što mi želimo da pokažemo. Zato će ovo ići na način kako je propisano, a nijedan predsjedavajući ne može taj proces ne može zaustaviti.

Nema nužde da bude SBB

Radiosarajevo.ba: Da li je broj zastupnika koji podržavaju novu Vladu ovaj koji imamo na papiru, ili postoji mogućnost da ih bude više, te kako komentirate izjavu lidera SBB-a Fahrudina Radončiać da će procesi u KS ovisiti o volji njegove stranke?

Konaković: Ništa ne ovisi od SBB-a! Ovih 18 ljudi vodi procese dalje potpuno legalno. Nema nužde da to bude SBB. Niti ovisi o onome što se ovih dana kreira kao tema, a to je ovaj Klub Bošnjaka.

Kada bismo mi kao prioritet stavili smjenu Mirze Čelika, bilo bi važno da SBB ili DF u Klubu Bošnjaka nas podrže. Na našoj strani je u ovom trenutku, čini mi se, 13, a na suprotnoj 16 zastupnika. Kada bi bila važna funkcija Mirze Čelika moglo bi se govoriti o toj nezaobilaznoj ulozi SBB-a.

Pošto nama to nije važno, i ništa nemamo protiv da Čelik do kraja mandata bude predsjedavajući, ukoliko se drugačije ne dogovorimo, SBB nije nezaobilazan.

Ja nisam u cijeloj ovoj priči. Ja imam jasan stav o odnosima sa SBB-om i gospodinom [Fahrudinom] Radončićem, ali vidjeli ste da to ne komentarišem. Nije mi želja da kupim političke poene, niti tome dajem tome veliku važnost. Drugi partneri su otvorili temu da se paralelno mogu vezati procesi u Tuzli i Zenici s procesom u Sarajevu, to je jedan dio naše koalicije. S druge strane, čujete glasne stavove ljudi koji kažu da neće SBB unutra. Tako da treba hladna glava koja će prosuditi šta je za ove ljude nabolje. Jedna je stvar važna, tu će odluku donijeti ovih 18 ljudi koji su se potpisali na papir.

Mi ćemo sjesti i napraviti ono što je najbolje za budućnost. Opcije će biti nakon izbora biti na stolu. Netačno je da se ne može bez SBB-a, DF-a i SDA. Bez njih se može realizirati ovaj proces.

Radiosarajevo.ba: Pozicija DF-a u cijeloj prči?

Konaković: Na isti način kao i SBB-a. Činjenica je da su oni predobar projekt “šestorke” iznevjerili. Imali su neke druge političke ciljeve. Nije jednostavno s takvim ljudima razgovarati o novom aranžmanu samo sedam mjeseci nakon formiranja te vlade u kojoj su sa SDA napravili horor fazu zvanu “Petak 13. “

Ovo je period gdje bi se lično mogao naslađivati, jer su me oba ta lidera nekorektno napadala, pa i najbrutalnijim napadima, ali ne radim više to. Nemam potrebu da liječim svoj ego.

Bit će nam najvažnije kako će nova Vlada KS funkconisati i šta može uraditi.

SBB i DF se nalaze u sličnoj poziciji, napustili su projekt, ne znam kako će se odnositi prema ovom projektu. Dakle, nisam isključio ovu opciju, nisam stavio nikakav veto, ali ono što zagovaram jeste da ovih 18, koji su potpisali zahtjev za smjenu aktuelne Vlade KS, da oni koncenzusom donesu odluku o ulozi partnera o budućoj Vladi.

Radiosarajevo.ba: S obzirom na iskustva našeg političkog života, bojite li se neke vrste političke korupcije. Ulozi su veliki?

Konaković: Što se tiče ovih 18 ljudi, srcem vjerujem svakom pojedinačno. Jer je svih 18 imalo već različite ponude i različite pritiske. Ljudi su ostali dosljedni sebi i svojim principima. Odbili su i pritiske i ponude.

Uvjeren sam da ne postoji način da bilo koga potkupe, a još sam ubjeđeniji da ne postoji način da bilo koga prepadnu. Taj polumafjaški koncept plašenja, ucjena i ponuda kod ovih ljudi ne znači ništa. Zato imamo tu mirnoću. Zato smo bili potpuno sigurni u ovaj proces. Nismo previše komentarisali nego smo jučer 5 do 16 donijeli potpise i potvrdili ono što govorimo nekoliko mjeseci.

Nema republike Sarajevo

Radiosarajevo.ba: Da li postoji mogućnost, s druge strane, da još poslanika priđe ovom konceptu?

Konaković: To je najrealnija opcija, imamo već nekoliko kolega koji su pokazali dobru volju, zapravo su komentarisali ovaj cijeli proces i SDA. Koji kažu da je ovo jedino ispravno, ali da oni nisu ranije bili u prilici. Ono što je jako važno, ako bude neka stranka pristupila ovom novom konceptu, i ako to bude neki pojedinac, to sa nama neće biti matematički.

Neće biti “evo ti dom zdravlja, dođi glasaj nam za vladu”, jer nama to ne treba. Ima nekoliko pojedinaca koji su izgleda spremni da sjednu ovaj voz, a nama će biti vrlo biti da provjerimo njihove ciljeve.

Radiosarajevo.ba: Kako komentirate isključivanje Aljoše Čampare iz SDA nakon što je upravo stavio potpis na zahtjev za smjenu Vlade KS?

Konaković: To u SDA još jednom potvrđuje kakva je to, zapravo, organizacija. Aljoša Čampara traži glasno da se sankcioniše Asim Sarajlić koji je na snimku od devet minuta priznao sve moguće koruptivne radnje.

Priznao je kako je namješten proces izbora Fikreta Prevljaka. Priznao je kao je namješten proces izbora Abdulaha Skake. Priznao je kako se trguje zaposlenjem u javnom sektoru da bi delegati SDA glasali za nekog kandidata.

U svakoj normalnoj stranci predsjednik i rukovodstvo bi odlučilo da se riješi Sarajlića, oni su odlučili da se riješe Čampare. Za mene to nije iznenađujuće, jer sam prošao isti proces kada sam tražio sankcije za ljude u VIK-u, za Hubijara i slične, Stranka je odlučila da se obračuna sa mnom. Danas je Čampara prošao na sličan način.

Radiosarajevo.ba: Na koncu, cijeli ovaj proces se dešava se u jednom vrlo traumatičnom trenutku za našu zemlju, gdje se ona na jedan vrlo otvoren način dovodi opet u pitanje različitim nacionalističkom konceptima i idejama iz susjedstva. Istovremeno, komentira se da se od Sarajeva pravi republika, a da se država stavlja “sa strane”. Vjerujem da su i do Vas došli ti glasovi. Kako to komentirate?

Konaković: Nije, zaista, nikakvo politikantstvo, ali Vam moram reći da sam proces smjene Vlade KS pratio iz Janje. Bio sam u posjeti našoj ekipi koja tamo radi vrijedan posao, sprema se za lokalne izbore. Dan prije bio sam u Distriktu Brčko, malo prije toga u Gradačcu…Dakle, kad su naši zastupnici nosili zahtjev za smjenu Vlade ja sam bio van Sarajeva, jer smatram da Sarajevo ne može biti važnije od ostatka države. Ono što je interesantno jeste sva ta medijska pažnja koju izazivaju dešavanja u Vladi KS. Zato se stvara takvu percepcija.

Ovdje nije bilo nikakvih političkih igara. Ovo je prva vlada u BiH koja se urušila sama. Nju niko nije dotakao. Oni su se na lažnim osnovama sastali i vrlo brzo rastali. Oni su se urušili. Ovdje nema nikakve politike, već je nužda da se ovi ljudi pošalju što prije kući, naravno, u skladu sa procedurama. I da se formira nova, programska vlada. Nikakve republike Sarajevo tu neće biti!

Još jedan važan podatak. Zašto ima djelomične otvorene priče o saradnji sa drugim strankama? To je upravo to vezanje procesa sa Tuzlom, Zenicom i drugim kantonima, da se uspostavi jedna drugačija, zdrava koalicija koja se ne bi bavila podjelama tipa evo ti dom zdravlja, glasaj mi za vladu…

To baš govori suprotno zagovaračima teze da je ovo, kao, najbitniji proces u državi. Zašto država ne funkcioniše i njezine institucije slabe, mi to dobro znamo. Obrnuto je. Izetbegović je trgovao državom, da bi dobio Vladu KS. Evo sada je izgubio Vladu KS, a izgubio je i značajan dio državnih institucija. Dakle, to je njihova greška, a ni blizu nije naš koncept.

