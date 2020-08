Elmedin Konaković: Bilo bi dobro da Izetbegović prođe čaršijom

Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde, u Oslobođenju najavljuje promociju kandidata svoje stranke za ponedjeljak, govori o tome zašto nema jedinstva sa SDA ni u Mostaru te pojašnjava zbog čega će Četvorka tražiti rekonstrukciju Vlade Kantona Sarajevo prije lokalnih izbora. Kaže kako premijera Marija Nenadića cijeni, ali da se tokom pandemije pokazalo da u glavnom gradu slabo šta funkcioniše.

Šta ćete konkretno poduzeti? – Nikada nismo smjenjivali vlast radi smjene. Potrebno je obaviti ozbiljne pripreme, ponuditi program kao što smo uradili s onih 300 mjera. Veliki dio tog programa je upotrebljiv i veliki broj kadrova planiramo vratiti u Vladu KS-a. S obzirom na Covid i na katastrofalno stanje u budžetu, na teško stanje u privredi, na ugroženost života jer je zdravstveni sistem na koljenima, potrebno nam je još nekoliko novih, ozbiljnih mjera kako bismo spasili ovu situaciju. Prije nego što sve to ne završimo, ne planiramo ljuljati brod onako da bi ljudi vidjeli neku novu političku šaradu na sceni. Kada završimo ove ozbiljne pripreme, tada ćemo krenuti u politički dio, obećava Konaković. Gospodine Konakoviću, opozicija u Kantonu Sarajevo nedavno je zatražila održavanje hitne sjednice Skupštine KS-a zbog rasta zaraženih koronavirusom, ali to se nije desilo. Potom ste najavili rekonstrukciju Vlade. Da li su već poduzeti neki koraci na tom planu?

– Pročitao sam neki svjetski podatak u kojem je BiH među top 10 zemalja po smrtnosti na milion stanovnika, što pokazuje koliko naš zdravstveni sistem nije odgovorio zadatku. Dakle, ovdje nije ključni problem što je povećan broj zaraženih. Problem je što je reakcija zdravstvenog sistema usporena ili nikakva. Zavisite od sreće da li ćete naletjeti na dobrog ljekara porodične medicine, ako ne, životno ste ugroženi.

Kandidati u ponedjeljak

Premijera Nenadića (Mario, op. a) personalno jako cijenim, ali imamo situaciju gdje je premijer u bolnici (u međuvremenu je izašao), da je ministrica za rad i socijalnu politiku podnijela ostavku, nema ministra zdravstva koji je prenio ovlasti na sekretara i vidite da u ovoj mračnoj koaliciji “Petak 13” ništa ne funkcioniše. Naša želja je bila da Skupština pomogne, da naši timovi ljekara koji su u strankama četvorke, pa i u drugima, daju prijedloge da pomognemo. Ali, ove ljude ništa ne zanima. Oni se više bave politikom i nisu odgovorili na zahtjev. Mi smo govorili da ćemo Vladu promijeniti nakon lokalnih izbora. Sada nemamo vremena za velike potrese na političkoj sceni, jer je stanje teško, ali nameće se obaveza da povučemo konkretne korake i prije izbora i mislim da ćemo ovih dana na tome poraditi.

Sjednica Skupštine KS-a najavljena je za 20. avgust. Očekuje se da dr. Draženka Malićbegović bude imenovana za novu ministricu zdravstva. Vi ste na svom FB profilu objavili pismo Udruženja logoraša iz Žepča koji je optužuju da je u toku rata bila na strani jahača apokalipse. Dr. Malićbegović je u reagovanju kazala da je odgovorno radila svoj posao. Zašto Vam je sporno njeno imenovanje?

– Prvo smo od nje zatražili ozbiljan plan i program rada Ministarstva, koji trenutno zahtijeva vjerovatno najbolji kadar kako bi se, prije svega, odupirao pritiscima dr. Sebije Izetbegović i njenim nalozima koji su brutalni, a onda u objektivnim okolnostima napravio sistem zdravstva boljim nego što je sada. Dr. Malićbegović, čini mi se, nema posebno dodirnih tačaka s našim zdravstvenim sistemom.

Životni vijek je provela na višim nivoima vlasti. Sve što smo čuli od nje jeste da ona zna i da smije. Ono što me plaši i užasava jeste Komšićeva reakcija koji je rekao: “Pa niko to nije htio, ona je to htjela i rekla je da smije. Ja tu ženu ni ne poznajem”. O tome se radi. Komšić kaže da ženu ne poznaje, a delegira je kao kadar na preozbiljnu funkciju i na sve to dobijete pismo logoraša koji kažu da je za vrijeme agresije na BiH ta žena bila ljekar u logoru i da se ne bi trebala ponositi svojim radom. Ako neko smatra da bi to trebalo biti normalno i ne reagovati na pismo ljudi koji su prošli strahote logora, ja se u najmanju ruku ne slažem. Pozivam Komšića da obiđemo te ljude i da oni sami kažu svoja iskustva i da onda donese odluku. Niko iz DF-a, pa ni sama gospođa Malićbegović, nije rekla da nije bila ljekar u logoru u kojem su bili zarobljeni civili. To nigdje nisam pročitao, a svi kažu da jeste.

Nakon što je potpisan Sarajevski dogovor 2020. poznato je da je dr. Hasan Tanović prijedlog za Novo Sarajevo, dok Ibrahim Hadžibajrić ostaje kandidat za Stari Grad. Šta je s imenima ostalih kandidata i možete li nam otkriti neka od njih?

– Promocija kandidata Četvorke održat će se u ponedjeljak. Bit će predstavljeno svih devet kandidata, za sve općine u KS-u. Do tada je ostalo u obavezi da organi stranaka potvrde, a sve stranke to još nisu uradile, zajedničke kandidate. I ne bih da istrčavam prije nego što procedura završi. U ponedjeljak ćete vidjeti imena ljudi koji će, ako Boga da, od oktobra promijeniti sliku Kantona Sarajevo.

Špekuliše se da ćete i Vi ući u izbornu trku, a da će Vam protukandidat biti Semir Efendić. Ima li istine u tome?

– Ne, nema govora. Ja sam prijavljen u općini Centar. Neću biti ni na listi. Ja sam skupštinski zastupnik, delegat u Domu naroda PFBiH, vodim stranku koja ubjedljivo najbrže raste u BiH i imam puno posla. Mi delegiramo nove provjerene ljude, kandidate koji imaju kredibilitet. Za Efendića imamo kontrakandidata, koji u najmanju ruku od starta ima jednake šanse da osvoji tu opštinu.

Četvorka je uvjerena u pobjedu u KS-u. No, predsjednik SDA Bakir Izetbegović smatra da su šanse slabe. Čime ćete ga razuvjeriti?

– Bilo bi dobro da gospodin Izetbegović izađe iz kancelarije, prođe kroz čaršiju i da čuje šta ljudi misle. Nemamo ga šta razuvjeravati. Svaki dan komuniciramo s ljudima i vidio sam ljude koji su prihvatili poziv da idu s nama u borbu i koji su na našim listama.

Licemjeran poziv

Vidjet ćete vrlo brzo koji je to prejaki kapacitet lista i kandidata za načelnike. Izetbegović nije svjestan šta rade ljudi na Kliničkom centru. Vidjeli ste u kakvoj zabludi živi. Ponaša se kao opozicija i poziva nekoga da mu rješava probleme u zdravstvu, a odgovoran je na svim nivoima vlasti za zdravstvo.

Na izborima u Mostaru SDA je pozvala na jedinstveni nastup probosanskih stranaka, da bi u tom gradu sporazum potpisali Naša stranka i SDP. Kakvi su Vaši planovi?

– SDA stalno poziva u jedinstvo po pravilima SDA. Oni pozivaju na zajedničke liste u kojima su prvi kandidati ili većina kandidata njihovi kadrovi zbog kojih smo mi napustili SDA, koruptivni i potrošeni, pa bismo mi sad trebali s njima graditi neko jedinstvo. Mi nismo za to. SDA je ta koja je držala Mostar kao taoca 12 godina i taj poziv je licemjeran. To su ljudi koji pozivaju na jedinstvo u kojem će oni ponovo tenderisati i zapošljavati svoje stranačke kadrove.

Još nismo zauzeli konačan stav da li ćemo izaći sami sa svojom listom, a prijavili smo listu u Mostaru, skupili potpise, pošto izlazimo prvi put. Lista NiP-a će se naći na gradskoj i na drugim zonama po novom pravilu izbornog postupka, a da li ćemo praviti širu koaliciju, eventualno sa SDP-om, Našom strankom ili drugim strankama, o tome ćemo kasnije odlučiti.

Amela Lončarić (Oslobođenje)