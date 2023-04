“Ako SDP želi nekog drugog partnera, to je realno, ali neće, jer su svjesni posljedica. Ako većina kaže da hoće sa SDA, SDP će ići s njima. Ako SDP u ponedjeljak ne potvrdi partnertsvo, to će biti politička bomba. Mašinerija SDA – DF ima sve poluge; upravljaju javnim preduzećima, ljudima… Trebat će vremena da to očistimo! Lendo i Bakir su samouvjereno govorili da neće pasti Kanton, Vijeće ministara, da nema govora da Osmica ima problema s diplomom, da su Sebijini dokumenti u redu… Sve je bila farsa!

Zašto Lendo nije rekao kako su krali glasove? Je l’ to Bošnjak? Prijavili smo to Tužilaštvu! Prvu noć sam pisao Schmidtu, Sattleru i Murphyju da je na sceni otimanje vlasti! Svaki put kad nam je trebala podrška, popljuvali su Ameriku! Oni koji kreiraju svjetsku scenu ne dozvoljavaju da BiH završi u kandžama Rusije! SDA je brutalno napala međunarodnu zajednicu! U pregovorima s HDZ-om i SNSD-om smo se postavili mnogo bolje nego SDA! Razlike Dodika i nas su jasne. On će da bije svoju bitku, a mi svoju. Odnosi HDZ-a i SDA su potrošeni. SDA više nema ankera, popadale su kule!

OSA je bila osnovna poluga za vršenje pritiska! Obračunat ćemo se s kabadahijama sa interneta koji šalju ozbiljne prijetnje. Sutra potpisujem krivičnu prijavu sa imenima pet ljudi koji huškaju. To nisu botovi, već ljudi s imenom i prezimenom! Krećemo u obračun s tim budalama! Jedini problem moje supruge Dalije je što je sa mnom u braku; u miraz sam joj donio svoje probleme. Dobro podnosi napade. Bakir jedini nije došao pred OHR. SDA je pokušala ukrasti šou ili su to dogovorili. Očekujem da SDA poziva ljude na nerede ukoliko fomiramo Vladu! HDZ i SNSD imaju isto ministarstava kao i kada su bili partneri sa SDA!”

(Kliker.info-FaceTV)