Elmedin Konakovi’ u Centralnom dnevniku Face TV : “Dogovorili smo se sa HDZ-om, sve je već riješeno. Sve ćemo iz SDA pohapsiti” (VIDEO)

Predsjednik stranke Naroda i Pravde Elmedin Konaković večeras je gostovao u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem.

Konaković je odmah na početku emisije istakao da SDA lažnim medijskim spinovima i dezinformacijama očajnički pokušava na svoju stranu prevesti pojedine zastupnike iz trenutno opozicionog tabora.

Ipak, Konaković tvrdi da od toga neće biti nešto i da će stranke osmorke imati većinu u oba doma Parlamenta FBiH.

Konaković je kazao kako je ulazak vlast stranaka osmorke sve izvjesniji.

“Sve je već riješeno. Pripremamo programsku koaliciju. To su lideri stranke trojke, u ime osmorke, nakon sastanka s HDZ-om u utorak dogovorili”, kazao je Konaković.

Konaković je istakao i da će preko vikenda stranka osmorke dobiti dokumente o programskim ciljevima i načelima od HDZ-a, te da se sljedeća runda pregovora treba održati u utorak ili srijedu.

Ipak, u jednom trenutku Konaković nije isključio da bi se HDZ eventualno mogao i predomisliti i na kraju ponovo otići u koaliciju sa SDA.

“Nismo krali! SDA pokrala više nego ikad, ali ni to im nije bilo dovoljno! Blizu smo formiranja vlasti i da rasteretimo tužioce da ih sve pohapse! SDA govori da ima ruke samo da bi lomila i kupovala nove ruke! Osmorka ima 39 ili 40 ruku! Imamo 35 delegata u Domu naroda! Priča da su završili u Klubu Bošnjaka je laž! Od zadnjeg sastanka Trojke u ime Osmorke s HDZ-om formirani su timovi koji rade izradu programskih dokumenata! Prvi put ćemo imati programsku koaliciju na nivou FBiH!”

Hadžifejzović: Može li HDZ da radi na izradi Osmorke?

Konaković: Teoretski je moguće, ali matematički teško! HDZ neće s DF-om, SDA trčkara okolo i nudi nešto što nema! Ovo je kraj SDA! Idu u opoziciju! Vjerujem Čoviću! Nema govora o isporučivanju teritorija BiH! Dogovorili smo tri važna prioriteta s HDZ-om: socioekonomske reforme, reforma pravosuđa i EU integracije! Čović ne rizikuje sa Osmorkom, spašava se! Novi model Izbornog zakona je pomogao samo SDA! Imat ćemo vlast prije Nove godine! Ako budemo formirali vlast po starom zakonu to nam odgovara, jer SDA neće postojati ni u tragovima! Rekao sam da nećemo s Bakirom i Željkom u paketu! Nemam ništa protiv DF-a! Treba nam DF koalicijski, ali možemo i bez njih!

Hadžifejzović: Kažeš DF-u: “Dođi s nama, dobit ćeš funkcije, ali ne trebaš mi!” Pristat ćeš da ne budeš premijer?

Konaković: Na ucjenu neću nikada pristati, na dogovor hoću! Nerado bih bio spreman da preuzmem poziciju premijera FBiH!

Hadžifejzović: Efendić ili Nikšić?

Konaković: Obojica! Da mi je do funkcija i nepotizma, ne bih napustio SDA! Veći sam i brži od Dodika! Kada bih pravio državnu vladu, prije bih je pravio sa Izetbegovićem i Komšićem, nego s Dodikom i Čovićem! Između Dodika i Bakira, uvijek biram Bakira! Prije bih Bakira natjerao da prestane krasti, nego Dodika da govori istinu o genocidu! Avdo Avdić, Osman Mehmedagić i Šaja su sjedili na Palama da mi napakuju nešto kako bi razbili opoziciju! Poslali su pripadnika OSA-e Kalimera da me prati! Slikao sam ga dok me slika! Prijavio sam ih Odjelu za kontrolu unutar OSA-e! Osmica je naša nacionalna sramota! Sky vodi ka njemu!

Osmica nema nijednu diploma! Na moju diplomu je treći put stavljena tačka! Ja sve mogu dokazati, Seka ne može ništa dokazati! Iz Sveučilišta u Zagrebu je Ministarstvu pravde stigao odgovor da dokument o položenim ispitima ne postoji! Ima samo indeks i upis! Bio sam lojalan SDA-ovac, dok nisam kao premijer počeo čitati papire o kriminalu i korupciji! Tikva je pukla kada sam objavio Sebijinu platu i otkrio sve marifetluke SDA!

