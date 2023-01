Elmedibn Konaković : Donekle razumijem kolege iz NES-a i SBiH-a. Ali ne vjerujem da je neko iz Osmorke spreman na samoubilačku misiju

Elmedin Konaković, predsjednik NiP-a u intervjuu za Raport kazao je da je će se Vijeće ministara BiH formirati u roku koji je zakonski predviđen.

No, prije toga razgovarali smo o odnosima unutar Osmorke.Saop koje je su sinoć objavili NES i SBiH izazvalo je brojne špekulacije. Oni su naime pozvali Osmorku da prekine pregovore s Miloradom Dodikom, te istakli da su spremni i otići u opoziciju.

Konaković kaže da je razumije stav koje su ove dvije partije iznijele. Inače, Konaković bi trebao biti ministar vanjskih poslova BiH.

“Oni su iskazali svoj stav i mogu reći da razumijem donekle. Nije lako ostati imun na jedan novi val negativnih izjava Milorada Dodika i procesa u kojima se ponaša neustavno. Nakon početne faze u kojoj su tonovi bili drugačiji, sad smo dobili nove negativne poteze. Ne možemo svi ostati imuni na to. Možda vidimo drugačija rješenja, ali generalno imamo svi isti stav. Ali, mislim da politika konflikta više odgovara Dodiku, to javno prepucavanje. Ja sam pristalica da mi svojom djelima i angažmanima zaustavimo njegovo negativno djelovanje. I kroz parlamente, kroz institucije BiH vratimo stvari na pravi kolosijek. Ne mislim da će ovo napraviti neki problem unutar Osmorke. Mi ćemo se uskoro sresti i o tome razgovarati”, kaže Konaković.

Konaković: Šta je alternativa? Da Dodik vodi sve zajedno sa SDA i DF-om?

Oni su tražili prekid pregovora sa SNSD-om. Je li to radikalan zahtjev?

Nisam razgovarao s kolegama, ali mislim da moramo pokušati naći neki racionalan razlog. SNSD trenutno vodi Vijeće ministara. Zoran Tegeltija je na čelu, SNSD ima četiri delegata u Domu naroda BiH i apsolutni je vladar političkih procesa trenutno. Šta nam onda donosi da ostane ovako? Da Dodik idalje kontrolira sve procese i da imamo SDA i DF u Vijeću ministara. I evo dobili smo Nedžada Brankovića umjesto ministra koji je otišao. Ako je naš vitalni nacionalni interes da Branković ostane ministar, ja se s tim ne slažem. Zato unutar Osmorke moramo sad raspraviti sve i da završimo ovaj proces, da krenemo i kadroviranje.

S obzirom na sve ovo, može li se reći da je Osmorka stabilna?

Pa ja mislim da jeste. Ne vidim logiku da bi neko u ovoj fazi napravio neku samoubilačku misiju i zaustavio nešto što je ljudima dalo tračak nade. Ima stvari koje trebamo analizirati.

Čini se da je problem i navodni prijedlog Denisa Šulića za ministra?

Nisam nikada čuo zvanično da je bilo ko prijedlog iz reda SNSD-a, a toliko se o tome polemiše. Slušali smo da će biti Milan Tegeltija, Nenad Nešić, Denis Šulić… Sve sam to čuo, a nigdje nije to zvanično. Mislim da su to neprovjerene informacije i da trebamo sačekati da vidimo šta su konačna rješenja.

Ako zakažemo na kadrovima to je početnički

Kad smo kod kadrova, dokle je Osmorka s izborom? Ima li nesuglasica?

To mora biti tema. Ali ne na ovakav način. Mi smo došli u fazi kada se mora govoriti o imenima ali ne samo na nivou države, nego i za Federalnu vladu. Mi otprilike znamo kostur Federalne vlade i sad moramo govoriti o resorima i imenima. Ne mislim da to može biti sporno. Ozbiljnim kadrovima treba popuniti pozicije. To ne može biti problem za nas sve personalno. Sigurno da drugačije gledamo na neka imenovanja, nismo presretni, voljeli bi da jedni drugima možemo birati kadrove, ali to nije politička praksa. Ne vjerujem da će Osmorka zapeti na tom dijelu. To bi bilo početnički i to bi dokazalo da ne zaslužujemo da popravljamo stanje u BiH.

Možete li uopće utjecati na izbor kadrova HDZ-a i SNSD-a? I obrnuto?

Ako bi to bio Bošnjak iz RS treba sagledati sve. Kako se to može odraziti na Vijeće ministara i može li to značiti gubljenje kontrole nad procesima. To je krupno pitanje i o tome se mora dogovoriti. Što se tiče ‘veta’, mislim da se tako nikad vlast ne bi sklopila. Neka vrsta respekta prema kadroviranju mora biti, ali krupne političke stvari se moraju dogovoriti. A to je pitanje imenovanja Bošnjaka iz RS.

Ranije je bio dogovor da SNSD i Osmorka imenuju ministra za ljudska prava zajedno i to iz reda Ostalih?

Tako je. Dogovor je zajedno, i kad krene onda se sklapa etnička komponenta. Jer ima zakon koji to nalaže.

Vijeće ministara do kraja januara, Vlada FBiH do kraja februara

SDA nameće narativ o izdaji države. Mislite li da bi se oni drugačije ponašali ili samo spinuju?

Nisam se puno oglašavao zadnjih mjesec, posebno ne o SDA. O njima je suvišno bilo šta govoriti. Pokazali su se u zadnjem periodu. Niti su kad šta pitali, niti uslovljavali. Bilo im je važno da se poredaju njihovi kadrovi. Imali su spremna imena iz rukava, stranka je o tome odlučivala prije pregovora. I taj narativ mi ne smeta, kao ni njihova nervoza – to je očekivano. Posebno DF kao čuvar svijeća u tim procesima.

Moram i ovo reći. Ovo ponašanje Dodika kakvo gledamo danas – on je još uvijek koalicioni partner SDA i DF-a. Čovjek nije imao vremena da se adaptira na neku novu politički sliku. On je još partner Željka Komšića i Bakira Izetbegovića. Njih dvojica trenutno sjede s Dodikom u Vijeću ministara. I od njih takvih da slušamo moralne pridike? Od ljudi koji su nas što se tuče NATO puta stavili na parking, ljudi koji su trgovali državom i revizijom presude, od ljudi čiji su kadrovi uništili sistem. To su licemjerni narativi i to im se obija o glavu sad pa neće niko s njima.

Kad možemo očekivati imenovanje Vijeća ministara?

Rok je 35 dana od imenovanja mandatarke. Imamo još 28 dana. To će biti u roku. Imamo obavezu da sva imena prođu sigurnosnu provjeru. To će trajati 14 dana i mislim da ćemo do kraja sedmice imati sva imena.

A na Vladu FBiH ćemo još sačekati?

Ne još dugo. Neće se još dugo čekati. Do kraja januara ćemo imati Vijeća ministara i do kraja februara Federalnu vlast.

