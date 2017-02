Elektroprivreda BiH nas uvjerava da smo slijepi kod očiju : Nismo izazvali ekološku katastrofu, flora i fauna Jablaničkog jezera, odnosno, riblji fond je u potpunosti sačuvan !?

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine negirala je odgovornost za ekološku katastrofu u Jablaničkom jezeru.Jezero je u potpunosti nestalo, a time i cjelokupno riblje bogatstvo, nakon što je Elektroprivreda BiH ispustila vodu na obližnjoj brani.

Iz tog preduzeća saopćili su da se periodi od septembra do kraja prošle godine, kao i januar 2017. godine karakteriziraju kao hidrološki izuzetno sušni periodi, što se direktno odrazilo na stanje prirodnih dotoka vode na slivu Neretve, kao i na stanje zaliha vode u akumulaciji HE Jablanica.

“JP Elektroprivreda BiH je bez obzira na ove okolnosti vršila uredno snabdijevanje kupaca električnom energijom, ali i neprekidno obezbjeđivala propisano ispuštanje vode nizvodno od svojih akumulacija. Zbog veoma niskih temperatura u januaru ove godine i obezbjeđenja potrebnih količina električne energije, došlo je do pada kote akumulacije HE Jablanica. Međutim, ni u ovakvim okolnostima nije ugroženo propisano ispuštanje vode, niti enormno pražnjenje akumulacije u druge namjene, osim potrebe za podmirenjem potreba elektroenergetskog sistema”, navodi se u saopćenju Elektroprivrede BiH.

Dodaje se da osiguravanjem propisanog ispuštanja vode nizvodno od akumulacije HE Jablanica, kao i nizvodno od akumulacija HE Grabovica i HE Salakovac, Elektroprivreda BiH nije uzrokovala ekološku katastrofu.

“Slične hidrološke prilike bile su karakteristične i za 2012.godinu. Ni u tom periodu aktivnostima JP Elektroprivreda BiH nije bila ugrožena flora i fauna Jablaničkog jezera, odnosno, riblji fond je u potpunosti sačuvan”, zaključuje se u saopćenju.

Tvrdnje ribara

Ribari tvrde da je Elektroprivreda BiH prije 40 dana ispustila vodu na brani uz jezero bez ikakve ranije obavijesti.

Članovi Udruženja za sportski ribolov dosad su upravljali sa 950 hektara vodene površine, a sada, kažu, nema vode, kao ni dva miliona ribljih jedinki. Poribljavanje je trajalo decenijama.

Jablaničko jezero na nekim je mjestima bilo duboko i do 80 metara, a u njemu je bilo više od 10 vrsta ribe. Od njega je sada ostalo samo korito kojim teče Neretva i pliva možda poneka riba.

(Kliker.info-Aljazeera)