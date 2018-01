EK pisala Hrvatskoj : “Prije izgradnje Pelješkog mosta riješite spor s BiH”!

Saborski zastupnik stranke Promijenimo Hrvatsku Ivan Lovrinović danas je u Saboru održao vanrednu konferenciju za medije s temom izgradnje Pelješkog mosta, tvrdeći da EK pisanim putem traži od Hrvatske da prije početka radova utvrdi granicu na moru s Bosnom i Hercegovinom.

Lovrinović je na presici iskazao zabrinutost za realizaciju izgradnje Pelješkog mosta, jer ima informaciju “iz samog vrha Vlade” da Evropska komisija pisanim putem traži od Hrvatske da prvo utvrdi granicu na moru s Bosnom i Hercegovinom.

“Izravno pitamo premijera, javno i nedvosmisleno, da odgovori je li dokumentom EK tražila od Hrvatske rješavanje pitanja granice na moru, kao i – ako je to točno – hoće li partneri iz Europske unije poštovati hrvatsku suverenost, jer Hrvatska most gradi na svom teritoriju”, poručio je Lovrinović.

Da zastupnik Lovrinović nije pucao iz prazne puške, potvrđuje i pismo Evropske komisije do čije kopije je došla Slobodna Bosna.

Pismo je poslao Marc Lemaitre, generalni direktor Odjela za regionalnu i urbanu politiku, a na samom početku pisma podsjeća da je početkom juna prošle godine EK odobrila finansiranje kapitalnog projekta Cestovna veza za južnu Dalmaciju, te da je na ceremoniji potpisivanja s ministricom Žalac povjerenica Cretu istaknula “stratešku važnost projekta” koji između ostaloga ima važnu ulogu za “napredak u regiji”.

– Povjerenica Cretu se također osvrnula na pažljivu pripremu i konsultacije s vlastima Bosne i Hercegovine, što je u više prilika bilo zatraženo od ministrice Žalac i što je bio preduvjet za odobrenje projekta – piše generalni direktor Lemaitre, te podsjeća da je ministrica Žalac tokom posjeta povjerenice Cretu Zagrebu krajem aprila 2017. lično jamčila da se BiH slaže s projektom.

No, EK je u septembru prošle godine dobila pismo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića u kojem on tvrdi da BiH ne podržava izgradnju Pelješkog mosta te će se tome protiviti sve dok se ne razriješe otvorena granična pitanja između dvije zemlje. U Zvizdićevom pismu je navedeno i kako je to stav BiH još od 2009., te da nikad nije bio opozvan, piše Lemaitre.

– U povodu tog (Zvizdićevog, op.a.) pisma, pozivam vas da me informirate o svim mogućim pojašnjenjima u vezi s primjenom važećih zakona na moru, elementa koji je, naglašavam, esencijalan za procjenu projekta”, piše zamjenici ministrice Žalac najbliži suradnik povjerenice Cretu, te u donekle dramatičnom tonu završava kako je potrebno ”razbiti bilo kakve sumnje u legalnost i regularnost projekta te sve buduće finansiranje istoga – navodi se u pismu.

Lemaitre završava tako što poziva Hrvatsku da u duhu dobrosusjedskih odnosa “riješi bilo kako neslaganje s BiH”, ali i upozorava da se “u međuvremenu ne pokreću nikakvi koraci u implementaciji projekta koji bi mogli zakonski ili financijski imati odraz na Evropsku komisiju ili bi mogli pokrenuti tužbe neke treće strane”.

U posljednjoj rečenici pisma, pisanog na engleskom jeziku, eksplicitno se sugerira Vladi Hrvatske da poduzme sve potrebne radnje kako bi prije izgradnje mosta riješila spor sa susjednom BiH.

Prevod posljednje rečenice u pismu doslovno glasi:

„Pozvao bih vas i vašu vladu da, u okviru dobrosusjedskih odnosa sa BiH, poduzmete sve potrebne radnje kako bi se riješile sve potencijalne postojeće nesuglasice, te da se u međuvremenu uzdržite od bilo kakvih koraka na implementaciji ovog projekta, koji bi mogli pravno i finansijski obavezivati Evropsku komisiju, ili dovesti do pokretanja sudskog spora sa trećim stranama“.

(Kliker.info-SB)