Eichorst i Pamer u srijedu s čelnicima Parlamenta BiH : Nakon toga pregovori sele u Neum

U Bosnu i Hercegovinu sutra, 25. januara, ponovo dolaze evropska zvaničnica Angelina Eichorst i američki diplomata Matthew Palmer.

Planirano je da se Eichorst i Palmer dan poslije, 26. januara, sastanu s kolegijom oba doma Parlamenta Bosne i Hercegovine. Sastanak bi trebao biti u državnom parlamentu, a početak je zakazan u 9 sati.

To znači da će razgovarati s rukovodstvom Zastupničkog doma – Denisom Zvizdićem (NiP), Nebojšom Radmanovićem (SNSD) i Borjanom Krištom (HDZ) te rukovodstvom Doma naroda – Bakirom Izetbegovićem (SDA), Nikolom Špirićem (SNSD) i Draganom Čovićem (HDZ).

Do kraja sedmice, tačnije od 28. do 30. januara, Palmer i Eichorst će u Neumu nastaviti posredovati pregovore o ključnim političkim pitanjima. To se prije svega odnosi na izmjene Izbornog zakona.

(Klix)