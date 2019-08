Edward Joseph: Hrvatska i Srbija da odvrate etničke rođake u BiH od podjela

Profesor Univerziteta Johns Hopkins Edward Joseph izjavio je da strategija srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika koji pokušava da poveže status bh. entiteta Republike Srpske sa pozicijom Kosova, nije usmjerena na poboljšanje situacije i bolju budućnost BiH.

On je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa rekao da je obaveza zemalja garanta Dejtonskog sporazuma – Hrvatske i Srbije, da odvrate svoje etničke “rođake” u BiH od tog opasnog pravca djelovanja.

“Na kraju, Dodik možda čeka na ostvarenje scenarija o razmjeni teritorija na Kosovu, što bi bilo zeleno svjetlo da slijedi slični kurs podjele u BiH. Zbog toga takozvano rešenje o razgraničenju Srbije i Kosova nije pravo i može biti opasno i po BiH”, smatra Joseph.

Govoreći o nedavno potpisanom sporazumu o formiranju Vijeća ministara u BiH, on je kazao da treba vidjeti šta on znači u pogledu ispunjavanja kriterija iz MAP-a i da li taj dogovor zaista omogućava ostvarenje pomenutog cilja, prenosi Tanjug.

“Sasvim je jasno da Milorad Dodik slijedi politiku Moskve, a posljednje što ona želi jeste napredak regije ka NATO-u, naročito nakon ulaska Sjeverne Makedonije i Crne Gore u ovu Alijansu, zatim gubitka njenog utjecaja u Grčkoj. Dakle, napredak BiH ka NATO-u je posljednje što Rusija želi i Dodik će veoma pažljivo slediti tu liniju”, smatra Joseph.

Mogućnost rata

On je ocijenio da u slučaju da bilo ko pokuša da se otcijepi od BiH, to bi dovelo do rata, zbog čega smatra da je potreban mnogo veći međunarodni pritisak i angažman nego do sada, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, jer, kako kaže, Evropska unija nije u stanju da riješi strukturne probleme sa kojima se BiH suočava.

Profesor Joseph je rekao i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao najjači politički lider u regiji i prilici da izdejstvuje rješenje kojim bi Srbi sačuvali dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom ako jasno i nedvosmisleno iskaže privrženost Zapadu.

U intervjuu za Radio slobodna Evropa Joseph je kazao da je Vučić “u prilici da povuče takav historijski i strateški potez”.

“U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj historiji kao odlučni vođa. Vučić ima priliku da izdejstvuje rješenje za Srbe, kojim bi sačuvali svoje dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom i, istovremeno, to bi osnažilo BiH. To može da učini ako želi. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpjeti zbog te politike jalove dvosmislenosti”, dodao je.

Joseph je ukazao da “treba raditi na afirmaciji prisustva Srba i njihovih veza na Kosovu, umjesto fokusa na kompenzaciji za gubitak nečega što se ne može kompenzirati”, prenosi Beta.

Snažne veze

“Dakle, treba osigurati dostojanstvene i snažne veze Srbije sa cijelim Kosovom, naročito na jugu gdje se nalazi njena najznačajnija vjerska i kulturna baština i gdje žive Srbi… Zato treba osigurati suverenitet tim srpskim vjerskim središtima, što bi bio snažan signal tamošnjim Srbima da ostanu i grade svoju budućnost. Također, da koriste ostale zaštitne mehanizme za očuvanje svojih interesa”, rekao je.

Joseph je rekao da savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost John Bolton nedavno u Ukrajini signalizirao svoju podršku za razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao rješenje, ali da je drugačija pozicija State Departmenta.

“To (razmjena teritorija) je opasan scenarij kojim se ne bi riješio spor u njihovim odnosima. Naprotiv, zakomplicirao bi situaciju, gotovo bi sigurno okončao prisustvo Srba na jugu Kosova, ugrozio bi status Dečana, Gračanice i drugih značajnih srpskih zadužbina. Time bi se odmah otvorila šira regionalna pitanja, kao što su status Sandžaka i Republike Srpske”, naveo je.

Joseph je rekao i da će izbori na Kosovu osnažiti dijalog, jer će djelomično biti i referendum o pojedinim opcijama, kao što je razmjena teritorija.

“Srbija je u drugačijoj situaciji jer je pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Suočava se sa slabijom opozicijom čak nego Slobodan Milošević na vrhuncu moći. Kontrolira vladu, ima ogroman utjecaj na medije, uživa podršku Rusije. Dakle, ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma o Kosovu”, naveo je.

Joseph je ocijenio da su BiH i Kosovo u teškoj situaciji, ali da misli da “postoji svjetlo na kraju tunela”.