Edita Hujdur: Ponosna sam što sam Hujkina kćerka

U sklopu manifestacije „Putevima pobjede“ danas je obilježena 25. godišnjica deblokade Mostara, ali i godišnjica pogibije legendarnog generala, komandanta Prve mostarske brigade Četvrtog korpusa Armije RBiH i „zlatnog ljiljana“ Midhada Hujdura Hujke, koji je, predvodeći operacije deblokade Mostara, dao svoj život, zajedno sa 42 saborca.

Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na mostarskim Šehitlucima, gdje je Hujkin mezar, te obilaskom spomen-obilježja Hujki i saborcima u Sjevernom logoru, mjestu gdje je ovaj veliki heroj poginuo prilikom oslobađanja Sjevernog logora od HVO-a, odata je počast ovim junacima odbrane Mostara, prenosi Avaz.

Uz porodicu legendarnog komandanta, suprugu Ramizu, kćerke Elvinu, Enitu i Editu i unuka Danina, to su učinili brojni bivši saborci, građani i delegacije.

Hujkina najmlađa kćerka Edita u emotivnoj izjavi koju je dala novinarima kazala je da se njen otac borio za jedinstven grad Mostar.

– Ovo što se danas događa, to definitivno nije ono za šta je on svoj život dao. Ovaj datum je jedan od najvažnijih datuma za nas, Mostarce. Trebamo raditi na tome da uđu u historiju, da djeca uče o tome. Mislim da je to jedini način da pamtimo ono što su oni uradili za nas, ne samo moj otac nego svi njegovi saborci, jer on definitivno ne bi mogao to sam bez ljudi koji su tu bili za njega. Jeste da njega historija pamti kao jednog velikog lidera, ali znamo da su kroz historiju ljudi uvijek tražili neku osobu koja će ih voditi kroz život, a takav je bio moj otac. Ja sam ponosna na to što sam njegova kćerka i što mogu ponosno hodati ovim gradom – kazala je Edita.

Podsjećajući na borbe održane prije 25 godina, predsjednik mostarskog JOB-a Sead Salčin kazao je da je centralni udar tada izvršen u Sjevernom logoru.

– Hujka je tada još sa saborcima do smrti prihvatio borbu. Otad kad je svako očekivao da ćemo klonuti duhom, kad nam je komandant poginuo, mi smo izašli jači. Semir Drljević Lovac je preuzeo komandu i nastavili smo. Ostvarili smo težak put, do konačnog oslobođenja, kretali se tim putem sve do postizanja Vašingtonskog sporazuma – naveo je Salčin.

Prisjećajući se Hujke, kazao je da je on čitav svoj život živio s narodom i plijenio svojom pojavom.

– Bio je magnet, te njegove osobine ga odvajaju od nas i one ga prave legendom. On je bio u stanju da kao magnet veže ljude za sebe, mi smo mu besprijekorno i odano vjerovali. Moram reći da nije dao život za ovakav grad. Mi smo pošteno na bojištu zaradili Vašingtonski sporazum, za koji nam sada govore da nam je to milosrđe. Ne, mi smo to zaradili, da smo pokleknuli, ovih dana i još kasnije mi ne bismo imali Vašingtonski sporazum – rekao je Salčin.

U ime Koordinacije boračkih udruženja, obratio se i legendarni mostarski komandant Semir Drljević Lovac, koji je govorio o deblokadi Mostara i njenom značaju. Kazao je da je sam način te blokade govorio šta je neprijatelj namjeravao.

– Namjera je bila da nas zatru. Nažalost, mi smo izgubili tada komandanta. Po svim vojnim i doktrinama i pravilima, naš komandant nije trebao biti ovdje, međutim, jeste, to je sudbina. Nažalost, bili smo obezglavljeni i to je tako, rahmet mu duši. Ja bih volio da ga nikad nisam morao zamijeniti jer se i meni život tad promijenio – kazao je gotovo kroz suze Drljević.

Poručio je i da je tadašnja borba za jedinstvenu, nedjeljivu i cjelovitu BiH podrazumijevala i borbu za demokratiju koje danas, istakao je, nema.

Samo ću reći kratko i jasno – da su nam ovi političari što se sad pitaju ovdje bili komandanti, bogami bismo svi u Neretvi završili. Mi smo onda imali embargo na oružje, a danas imamo embargo na demokratiju. Mi danas imamo dva jednopartijska sistema u malom gradu, demokratije nema i neka ih je sramota svih – poručio je Drljević.

Uoči Šehitluka i Sjevernog logora, na mezarju Podharem odata je počast poginulim pripadnicima Armije RBiH koji su dali živote za odbranu Mostara i BiH.

U prostorijama Šahovskog kluba “Mostar” u 17 sati počinje šahovski turnir “Putevima pobjede”, a za isto vrijeme planiran je start marša ”Sjeverni logor – Strelište – Marića mahala”.

Centralna svečanost manifestacije bit će upriličena večeras na igralištu osnovne škole u Vrapčićima