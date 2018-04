Edin Hasanović moderirao dodjelu Njemačke filmske nagrade : Vatrometom političkih izjava pokazao jasan stav protiv ksenofobije

Glumac Edin Hasanović sinoć je, zajedno sa legendarnom njemačkom glumicom Iris Berben, moderirao šou dodjele ovogodišnje Njemačke filmske nagrade. Tako je ovaj 26-otogodišnjak, porijeklom iz Zvornika, postao najmlađi moderator u historiji ove manifestacije, koja se održava od 1951. Inače, Hasanović se izuzetno dobro etablirao na njemačkoj glumačkoj sceni i do sada je ostvario zapažene uloge u brojnim njemačkim televizijskim serijama i filmovima, a dobitnik je i dviju „Zlatnih kamera”, kojima je odlikovan kao najbolji mladi glumac, te za najbolju produkciju.

Tabloid Bild je sinošnju ceremoniju ocijenio do sada najpolitičnijom u njenoj historiji, a zasluge za to u najvećoj mjeri pripisuje Hasanoviću.

„Pored mnogih gegova, ovaj novajlija je uspio lansirati čitav vatromet političkih izjava i na taj način pokazati jasan stav protiv ksenofobije”, piše Bild.

“Nakon toga, AfD-ov političar Björn Höcke (46) je od Edina Hasanovića počašćen satiričnom kritikom. Tako je ovaj rođeni Bosanac, prije prve dodijele nagrade, rekao: ‘Pitam se kakav je to osjećaj: čitav život se boriš protiv izbjeglica tvrdeći da će one pregaziti tvoju zemlju, razvodniti kulturu, izazvati nemire… A onda sjediš u svom domu, uključiš televizor, a neko ko je bivši izbeglica moderira Njemačku filmsku nagradu. To je gadno! ‘

Edin je nastavio, govoreći skoro bijesno: ‘Izbjeglica je čovjek koji bježi. To je stanje, ali NIJE identitet. Jasno, integracija se odvija u oba smijera, ali ljudi NISU problem'”, navodi se još u članku tabloida Bild posvećenom ovom njemačkom glumcu rođenom u BiH.

