EDIN FORTO: Namjerno je pružena mogućnost SDA načelnicima da degradiraju Sarajevo

Edin Forto, novi-stari premijer Kantona Sarajevo, u intervjuu za InfoRadar govori o nastavku reformi koje je započela prethodna vlada kojoj je rukovodio, suzbijanju korupcije i klijentelizma, reforme obrazovnog ali i zdravstvenog sistema u KS.

„Najavio sam zaokret na primarnom nivou zdravstvene zaštite, također i neke specifične stvari u vezi s okolnostima pandemije, kakvo je uvođenje drive-in punktova za testiranje“, kaže Forto.

Odlukom „četvorke“ i Kluba samostalnih zastupnika, kao nove većine u KS, da Vi budete novi-stari mandatar uglavnom je ispunjena želja građana, s obzirom na podršku koju ste uživali u prethodnom mandatu, i Vi i Vaša Vlada. Mnogo je problema u Kantonu, od budžetskih rupa do nekih zaostalih repova, najprije se postavlja pitanje hoće li biti dovoljno para za sve apetite?

FORTO: Kad spominjete apetite, vjerovatno mislite na apetite građana i građanki. Oni, vjerujte, nisu veliki, samo što su građani i građanke s pravom glasni jer se decenijama ne udovoljava njihovim potrebama. Novca za to ima i on će biti utrošen da uslovi života u Sarajevu budu kakvi su u bilo kojem evropskom centru. Govorim za situacije s kojima se građani svakodnevno susreću: javna higijena, gradski saobraćaj, čistoća zraka, zdravstvena usluga, obrazovanje, itd. Kad su u pitanju očekivanja pojedinih grupa koje povezuje neki interes, naprimjer, poslovni, tu ćemo se raditi prije svega na saniranju posljedica pandemije u određenom sektoru, a tek onda na eventualnim unapređenjima u odnosu na onaj period prije pandemije. I za to će biti novca. Ono za što ne vidim da će biti novca, ne našom odlukom, već zbog posljedica pandemije, to je isplata nevjerovatnih iznosa za posrnulog javnog prijevoznika GRAS. U odnosu na 2019. u budžetu će faliti do 150 miliona KM i ne vidim odakle možemo finansirati nagomilane probleme u tom preduzeću, posebno imajući u vidu činjenicu da se za ovakvu vrstu zahtjeva po zakonu ne možemo zadužiti. Ukratko, građani žele javni prijevoz i ova vlada želi javni prijevoz, ali se moramo posvetiti ozdravljanju kantonalne firme GRAS ali tako da ne robujemo greškama počinjenim prije 10 i više godina.

U prethodnom mandatu upravo ste željeli urediti javna preduzeća, suzbiti nepotizam i klijentelizam, najavili ste reformu zdravstva, reformu i depolitizaciju obrazovanja, revitalizaciju komunalne infrastrukture, poboljšanje uslova rada… Da li su i dalje to Vaši glavni prioriteti?

FORTO: Kao što vidite, sve što ste spomenuli ide svojim tokom. Ministarstvo obrazovanja podijeljeno je sada na dva, upravo s ciljem veće fokusiranosti na probleme na različitim nivoima obrazovanja i veće transparentnosti rada. Što se tiče zdravstva, najavio sam zaokret na primarnom nivou zdravstvene zaštite, također i neke specifične stvari u vezi s okolnostima pandemije, kakvo je uvođenje drive-in punktova za testiranje. Komunalna infrastruktura nikad nije spala s vrha prioriteta niti može. Jasno je da ima stvari koje pandemija ali i godina mandata koja nam je uzeta neće dozvoliti da realizujemo sve što smo najavili 2018., međutim, ono što je bilo u vrhu prioriteta, ostaje tu i dalje. U nekim slučajevima, kao što je zdravstvo, možda malo modifikovano. Da nema pandemije, sigurno ne bismo govorili o drive-in punktovima. Međutim, vrijeme je to koje je donijelo određene izmjene. Nismo mi u Vladi promijenili svoj odnos prema prioritetima niti same prioritete, i to je važno znati.

Kao što ste već rekli, budžet KS bi ove godine će biti manji za 150 miliona maraka. Kako nadomjestiti taj nedostatak da sve funkcioniše normalno?

FORTO: O „normalnom“ funkcionisanju života sam već govorio. Građani u tom smislu neće osjetiti nikakav pad, mogu osjetiti samo rast, što se tiče komunalija, javnog prevoza, zdravstva, sigurnosti i sl. Što se tiče razvoja, mi se moramo refokusirati i ići na razvojne projekte koje možemo kreditno finansirati. Najbolje prakse u svijetu u reakcijama na ekonomske posljedice pandemije pokazuju da se najčešće rade poticaji u privredi, gdje se mogu sačuvati radna mjesta. Eventualno, čak i poticaji za one koji mogu da šire svoje poslovanje i povećavaju broj radnika. Mi upravo radimo evaluaciju onoga što je isporučeno na taj način u prethodnoj godini tako da bi mogli budžetirati za 2022. godinu. Najbolji način je da privredi vratimo jedan dio sredstava kroz poticaje. Također, postoje stvari u Kantonu koje su, neovisno o pandemiji, već davno trebale biti urađene. To je ukidanje nekih parafiskalnih nameta, pojednostavljenje poslovanja, sve ono što bi pomoglo da se ekonomska aktivnost ubrza.

Koliko će zapravo biti moguće provesti bilo kakav budžetski zahvat ili reformu usred pandemije i nakon zaostavštine prethodne Vlade SDA?

FORTO: Već sam vam dao odgovor, ali dodao bih samo još jednu stvar koja se često zaboravlja a jako je važna. To je faktor volje. Ova Vlada, kao što je bio slučaj i s Vladom „šestorke“, ima snažnu volju da pomenute stvari unaprijedi kao i visok stepen sloge u radu.

Sarajevo je u proteklom periodu izmijenilo fizionomiju, čak i u nekim dijelovima pod zaštitom države. Pogotovo su u Centru izdavane „divlje“ građevinske dozvole, vršen je urbicid, na mnogo mjesta su posječena stabla, tajkuni uglavnom bliski SDA su dobijali poslove. Da li kao Vlada namjeravate zaustaviti već neke procedure gradnje objekata a po rješenjima koja su izdata na sporan ili nezakonit način?

FORTO: Dolazim iz Naše stranke koja sve vrijeme govori o tome: urbanizam, neplanska i bespravna gradnja, kako planirati razvoj na zdravi način za građane Sarajeva. Najavljujem novi Zakon o prostornom uređenju i građenju, koji će na bolji način urediti kako se planira i gradi u KS. Ja vam mogu najaviti da će taj zakon biti donesen kao novi zakon, jer je postojeći u implementaciji pokazao dosta manjkavosti. Moramo posmatrati KS kao jednu urbanističku cjelinu. Ne može svaka općina živjeti za sebe. Ustav dozvoljava opštinama da kreiraju svoje regulacione planove, da odlučuju šta se gradi do jedne određene kvadrature. U najvećem dijelu opštine moraju biti svjesne da postoji kantonalni interes, posebno u smislu kvalitetnih sadržaja za građane, komunikacija između opština, itd.

Što se tiče onoga što se već desilo ili postojećih procesa, mogu vam reći da neće biti amnestije od zakona niti će biti političkog pritiska na sudske procese kad je ta problematika u pitanju. Ono što već vidim kroz rad novih načelnika u KS jeste da su zatekli određeni broj već završenih poslova u smislu gradnje, gdje će biti teško okrenuti vrijeme unazad. Podsjećam da su se velike greške u razvoju našeg okruženja desile kroz uporno odugovlačenje urbanističkih planova za područja sarajevskih opština. To je kantonalna nadležnost. Na taj način, odsustvom kantonalnog urbanističkog okvira, namjerno je pružena mogućnost SDA načelnicima da kroz opštinske regulacione planove degradiraju Sarajevo i urbanističku struku. Mi ćemo u skorom periodu ponuditi Skupštini KS ove urbanističke planove i na taj način stvoriti okvir u kojem se opštine moraju kretati.

U ekspozeu ste najavili i rješavanje primarne zdravstvene njege. Kako to planirate provesti?

FORTO: Moj stav je da Kanton Sarajevo ima odlične zdravstvene radnike, bilo da se radi o medicinskim sestrama, tehničkom osoblju ili doktorima, specijalistima, hirurzima… Tu imamo veliki potencijal. Međutim, ono što je nama falilo jeste sistem koji upravlja tim potencijalom na način da je građanin, osiguranik, u fokusu. Kanton Sarajevo ima 14 institucija iz oblasti zdravstva što je, da se blago izrazim, nerentabilno. Ne možete imati 14 institucija koje rade isti posao. Mora se uraditi reorganizacija u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti na nivou FBiH. To Sarajevo nikada nije uradilo. Moramo tu napraviti sistem gdje će pacijent biti glavni. Na primjer, u primarnoj zdravstvenoj njezi, u domovima zdravlja, imate situaciju da pacijent ne može da dođe do doktora, ne može da ga pozove. Nije tu doktor kriv, već neko nije osigurao doktoru tehničke uslove da može raditi na taj način da se može javiti pacijentu u doba pandemije. Pandemija je počela prije godinu i čudno je da se neke od najosnovnijih tehničkih stvari nisu razriješile. U razgovorima smo s nekoliko kantonalnih institucija kako bismo pripremili drive-in testiranja koja sam već spomenuo. Stvarna drive-in testiranja. Da ljudi dođu u automobilu, na parking, da otvore prozor, urade bris i idu kući. Da ne bi zarazili nekog, ako su zaraženi, ili da neko njih ne bi zarazio. Zašto to nije napravljeno?! Mislim da je to problem upravljanja, prije svega. Nisu to velike reforme, već da, za početak, počnemo logično i domaćinski upravljati našim resursima.

Kao prioritet ste naveli i zabranu zapošljavanja srodnika imenovanih zvaničnika u kantonalne firme i institucije, kroz Zakon o nepotizmu. Da li je nova Vlada spremna pokrenuti interne istrage, revizije, u vezi sa korupcijskim i kriminalnim aferama iza kojih stoje pojedinci iz prethodnih vlasti?

FORTO: Od februara 2020. ne objavljuju se propisi i sve ostale informacije koje bi ostvarile javnost rada svih kantonalnih pravnih subjekata. I mi ćemo saznati zašto to nije rađeno. Uveli smo još 2019. Registar zaposlenih i imovinske kartone javnih službenika učinili javnim. U pripremi je i Zakon o nepotizmu. Objavljujemo sve što radimo i što su radili naši prethodnici. Sve radimo prvenstveno da građanima pokušamo povratiti povjerenje u institucije. Nisu nam nikakav problem interne istrage, ali pravosuđe mora uraditi svoj dio posla.

Javnosti je manje-više poznato na koji način je Vaša prethodna vlada smijenjena, odnosno šta se dalje dešavalo. Vjerujete li da bi SDA ponovo mogla otežati funkcionisanje nove kantonalne vlasti u Sarajevu, pogotovo opstrukcijama sa viših nivoa gdje su u vlasti?

FORTO: Ne očekujem da će SDA imati uticaj na ostatak našeg mandata, a vjerujemo ni u budućnosti.

Član ste Naše stranke od njenog osnivanja. U međuvremenu Naša stranka je od nekakvog lokalnog, urbanog pokreta evoluirala i postala značajan faktor i na višim nivoima, no ipak vam i dalje spočitavaju lokalizam i bavljenje običnim gradskim temama umjesto globalnim politikama, kao što vam prebacuju i nevidljivost u RS. Kakve su zapravo ambicije Naše stranke, pogotovo za opšte izbore 2022. godine?

FORTO: Naša stranka izbjegava populizam bilo koje vrste. Dakle, naši političari se bave onim problemima koji su rješivi s onog nivoa vlasti na kojem djeluju. Općinski i gradski vijećnici zalažu se za rješenje problema s gradskog i općinskog nivoa, kantonalni, federalni i državni sa svojih nivoa. Naravno, s obzirom na to da je u politici često prisutan nerad, on se nastoji prikriti velikim, bučnim temama, pa čujete općinskog vijećnika ili kantonalnog zastupnika kako priča o priključenju države EU i NATO paktu, a na to nema nikakav uticaj. Mi to ne radimo, nego pričamo o onom na šta možemo uticati. O EU i NATO integracijama govore naši državni zastupnici. Otud od neupućenih dolaze optužbe da se bavimo tzv. malim temama. Istina je da u RS nismo prisutni u dovoljnoj mjeri i na tom radimo. U 2022. vjerujemo da ćemo biti najsnažnija partija u Kantonu Sarajevo, među prve tri u Federaciji i među prvih pet na nivou države te da će se naš uticaj osjetiti i u RS. Radimo na širenju intenzivno i trenutno nema sredine u BiH u kojoj ne možemo naići na interes za priključenje i djelovanje u skladu s principima NS.

Vanja Šunjić (Inforadar)