Edin Džeko u Centralnom dnevniku : ”Halalio sam svima koji su me ponižavali i potcjenjivali” (Video)

Kapiten reprezentacije BiH i napadač Rome Edin Džeko, gostovao je u subotu u Centralnom Dnevniku kod Senada Hadžifejovića. Džeko je govorio o počecima svoje karijere, Chelseaju, Milanu, utakmicama Lige prvaka, reprezentaciji…

“Slušaš kako ljudi svašta pričaju, ovakav si, onakav si. Hvala Bogu pa su moji roditelji uvijek bili uz mene, i u dobru i u zlu. Dosta puta u glavi je bilo negativnih misli,” dosta više, ne mogu”, ali oni su uvijek bili ti koji su me podržavali. Nekad čovjek jeste povrijeđen, ali ne volim previše da se vraćam nazad. Ne zamjerim ljudima uopšte. Sigurno je da je motiv kada neki pričaju o tebi stvari koje znam da nisu takve. Kada sam bio mlađi, više sam o tome razmišljao, a sada me te negativne priče toliko ne pogađaju”, kazao je Džeko.

“Gledam da napravim svoj zadatak najbolje što mogu i poslije svake utakmice da kažem dao sam sto posto. Ako znam da nisam dao sto posto, onda sam sebi zamjerim i kritikujem.”

Govorio je i o svom humanitarnom angažmanu.

“Vraćam se u prošlost, iako ne volim. Prošao sam cijeli rat, znam kako je meni bilo teško. Moji roditelji su, bez obzira na tešku situaciju, nastojalni da nam priušte sve, koliko je bilo mogućei. Sve što sam napravio i sve što radim humano van terena, radim zahvaljujući roditeljima koji su me naučili da takav budem. Radim to punog srca”.

Potom je govorio o razlozima zbog kojih u januaru nije prešao u Chelsea.

“Chelsea je bio veliki izazov, znam kakav su klub, Premier liga je najbolja liga na svijetu. Bio sam četiri i po godine u Manchester Cityju. Jednostavno, nisam bio stoposto “convinced” da idem tamo. Naravno, sa svojom suprugom Amrom, roditeljima, sestrom sam pričao i niko mi nije davao znakove idi sto posto.”

“Svašta se nešto pisalo, istine i neistine, i nije mi bilo lagano. Bio je pritisak na meni. Jedan dan se pisalo da sam sto posto u Chelseaju, a mi prekosutra treba da igramo utakmicu. Nisam bio miran, ne znam ni koliko je trajalo to sve. Uhvatim se da ne mogu da spavam. Razmišljam da li treba da napravim to. Svakakvih misli prođe kroz glavu. U tom periodu nisam bio čist sam sa sobom i kad nisam otišao, nisam znao da li je ispravna odluka.”

O Milanu…

“Ima, svašta nešto se priča. Sada spavam dobro, imam dvije utakmice za reprezentaciju. Imam ugovor od dvije godin.. Šta može da se promijeni, to niko ne zna. Sve zavisi od Rome, da li žele da me prodaju ili zadrže. To se još ne zna. Sada je početak prijelaznog roka tek i ima još do augusta.

U koji klub bi rado otišao?

“Nisam o tome razmišljao zadnjih godina. Dok sam bio u Želji, uvijek mi je nekako bio taj Milan. Imao sam želju da jednom zaigram za Milan, čak sam 2009. godine poslije titule sa Wolfsburgom bio blizu da potpišem za Milan. Na kraju me klub nije pustio, novi trener Veh mi je tada rekao da ne idem nigdje. Put koji je kasnije bio ispostavio se kao dobar za mene. U Romi sam sada baš sretan”, kazao je “Dijamant”.

Potom se osvrnuo na odlazak u Češku.

“Svi su mislili kada sam otišao u Češku da sam otišao zbog para. Tada da nisam otišao, ne bih bio to što sam danas. Kod nas nema takvih stručnjaka, takvih uslova koje trebaju mladom igraču da svoj talenat unaprijedi i postane bolji. Zahvaljujući strancu Plišeku, koji me poslije avanture u Želji pozvao da dođem u Drugu ligu Češke. Nisam razmišljao o parama, rekao sam sebi da idem i znao sam da, čim zove, hoće da mi pokaže put koji vodi ka najboljim. Hvala Bogu pa se tako desilo. To je bila sudbina i mislim da sam u pravo vrijeme otišao. Nadam se da će se i kod nas nešto promijeniti i da će naša djeca imati bolju budućnost nego što smo je mi imali”.

(Kliker.info-SB)