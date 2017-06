Edin Džeko : Džeko : Nikad nisam gubio vjeru, nagrada je došla ove sezone

Najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zaključio je fantastičnu klupsku sezonu. Upisao se zlatnim slovima u historiju talijanskog fudbala.

Kapiten našeg nacionalnog tima nikada nije prestao vjerovati u sebe, a ove sezone došla je nagrada za sva odricanja i sve treninge. U razgovoru za Radiosarajevo.ba Džeko otkriva koliko je vrijedno morao raditi da bi došao do titule najboljeg strijelca Serije A, kakav je život u Rimu, koliko mu na terenu nedostaje Misimović, te kako gleda na dešavanja u Fudbalskom klubu Željezničar.

Edine, igraš kao preporođen i vjerovatno individualno najbolju sezonu svoje karijeri. Uz manje padove konstanta si evropskog fudbala i jedan od najboljih napadača u tom periodu već deset godina, šta je tajna dobrih igara ove sezone?

“Kada bih otkrio tajnu, onda to više ne bi bila tajna (smijeh). Rad, vjera u sebi i konstantno dokazivanje. To je jedino što je bitno. Nikada nisam gubio vjeru u sebe i svoje kvalitete, a sve to je došlo na naplatu u ovoj sezoni, koja je statistički najbolja u mojoj karijeri. Dao sam sve od sebe, trudio se i na kraju, naravno, najviše zahvaljujući suigračima, koji su također vjerovali u mene, postao najbolji strijelac Serije A, što me čini ponosnim.”

Lijepo je kada Curva Sud skandira tvoje ime. Posebno imajući u vidu koliko su Rimljani ponosni na svoj identitet i na to da u ekipi ima dosta igrača koji su porijeklom Rimljani. Kakav odnos imaš s navijačima i koliko su oni zaslužni za tvoje ali igre ekipe ove sezone?

“Bez navijača nijedan uspjeh nije isti. Moj odnos s navijačima Rome je pun uzajamnog poštovanja i njihova podrška mi je bila dodatni vjetar u leđa.”

Igrao si Sarajevski derbi, igrao si i derbi Manchestera, a sada igraš Derby della Capitale. Uz brazilske duele tipa Corinthians – Sao Paolo, Boca – River, Rangers – Celtic, rimski derbi je jedan od onih najžešćih na svijetu. Kakva je atmosfera u gradu, prije, poslije i tokom utakmice. Šta je na tebe ostavilo najjači utisak?

“Kao i svaki gradski derbi i rimski je nabijen emocijama i jako je bitno dati sve od sebe, jer i navijači na tribinama to vide i daju još više. Fantastično je biti akter svih nabrojanih derbija i zaista sam sretan što sam mogao osjetiti atmosferu koja vlada na tribinama i stadionu, ali i na ulicama Rima.”

Ramon Rodriguez Verdejo – Monchi, tvorac čuda iz Andaluzije stigao je Romu. Vidjeli smo šta je napravio sa Sevillom i sigurno da u Romi očekuju da isto napravi i u prijestolnici Italije. Jesi li imao već priliku razgovarati s njim i hoćemo li te gledati u Romi naredne sezone?

“Imam ugovor s Romom i ne razmišljam trenutno o drugim stvarima. Sezona je tek završila i zaista sam sretan u Rimu. Međutim, trenutni fokus mi je na utakmici kvalifikacija protiv Grčke, koja je izuzetno bitna za nas. Tek poslije toga ću početi razmišljati i o odmoru, jer je sezona zaista bila duga i naporna.”

Francesco Totti je uvijek neizbježna tema i teško je reći nešto novo o njemu. Kada bi ga morao opisati u tri riječi koje bi to bile?

“Ikona, princ Rima.”