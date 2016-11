Edhem Eddie Čustović: Dovest ću najznačajnije investitore koji će ulagati u BiH

Sarajevo će od 1. do 4. decembra biti domaćin prvog kongresa „Tehnologija i inovacija za svjetliju budućnost“ (Technology and Innovation for a brighter future) koji pokreće mladi inženjer i profesor sa čuvenog La Trobe univerziteta, Bosanac sa australskom adresom Edhem Eddie Čustović (31).

To će biti njegov prvi korak da pomogne domovini koju je usred ratnih zbivanja kao sedmogodišnjak morao napustiti. A put ga je preko Švicarske i Njemačke doveo do zemlje kengura gdje danas istražuje svemir, a autor je i revolucionarnih izuma poput Countakicka i Tiger-3 digitalnog radara, ali i mnogih drugih. Sada svoje znanje želi prenijeti na mlađe kolege u Bosni i Hercegovini i tako im omogućiti da razviju vlastite biznise, a uz pomoć svjetskih investitora koji su zahvaljujući njemu pristali da budu dio ove pozitivne priče.

– Kongres će se biti upriličen na Elektrotehničkom fakultetu i pružit će priliku mladim ljudima, studentima iz cijele Bosne i Hercegovine, mogućnost da sami stvore svoj posao uz pomoć stručnjaka koji tom prilikom dolaze u Sarajevo. Želim im omogućiti da se izvuku iz trenutnog limitiranog, letargičnog stanja, da razmišljaju o novim idejama, jer su upravo oni nezaobilazan faktor i pokretačka snaga promjena koje se mogu i trebaju desiti. Profesionalni i socijalni networking je od krucijalnog značaja. Kroz razne radionice i predavanja oni stvaraju nova poznanstva, brišu etničke granice i povezuju se industrijom u BiH i širom svijeta, jer tehnologija nema granice – kazao nam je Čustović.

Na kongresu će ugostiti i neke od vodećih ljudi iz svijeta biznisa poput Sergija Fernándeza de Córdove koji je kao dječak napustio Peru, a već sa 14 godina ostvario američki san i pokrenuo svoj prvi biznis. Bila je to lokalna novina koja se kasnije pretvorila u gradsku.

Svjetska ličnost

-Godine 2003. osnovao je kompaniju koja se bavi marketingom širom New Yorka. On je svjetska ličnost koja trenutno sjedi u UNDP odboru za mlade inovatore gdje predstavlja Ameriku. Odlučio je da dođe na moj poziv jer mu se svidjela priča koju stvaramo oko kongresa, a cilj mu je da neke ideje podrži finansijski, da pokrene neke svoje projekte koje je već pokrenuo u nekim drugim državama i tako pomogne BiH da stane na noge. A najvažnije je da pomogne mladim ljudima da se uključe u neku globalnu priču, ističe Čustović.

Osim njega, dolaze i Bosanci i Hercegovci koji su uspješni u svijetu. Jedan od njih je Kemal Ken Kujundžić koji je kako navodi Čustović, završio raznorazne fakultete, ali je specijalista za ekonomski razvoj i start-up biznise. Trenutno je zaposlen u grupaciji ISACA.

-To je vrlo poznata organizacija širom Amerike koja radi za državu, i glavna tema im je trenutno cyber security. Sjedište im je u Chicagu, a Kemalova želja je da u Sarajevu pokrene najsavremeniji centar edukacije upravo za cyber security, a koji bi djelovao za cijeli region. O tome ćemo više govoriti na kongresu, ističe naš sagovornik.

Na kongres iz Kanade dolazi uspješni Mostarac Kenan Husković koji je jedan od najmlađih direktora inženjerske kompanije Modern Niagara Group.

-Uz sve to imamo i neke lokalne pozitivne priče iz regiona, Hrvatske i Srbije, koji će doći da ispričaju kako uspjeti na području Balkana. Dolazi nam i Sohaib Sheikh iz Londona, koji je porijeklom iz Pakistana, zatim Ceco Gaković koji razvija smart cities aplikacije, Sarajlija iz Novog Sada Aleksandar Mastilović… Bit će veoma značajnih ličnosti koje su spremne uložiti u budućnost BiH, potcrtava Čustović.

Gosti će tokom kongresa držati predavanja, a zatim odabrati najbolje projekte koje je osmislilo 13 grupa sa osam bh. univerziteta. Najbolje ideje će podržati i sprovesti u djelo…

-Neke od tih ideja dobit će finansijsku i tehničku podršku učesnika, investitora i naših gostiju iz inostranstva, čak i lokalnih. Mogu pohvaliti svih 13 ekipa koje su se prijavile na kongres, jer sam nadgledao njihove radove. Jako sam zadovoljan postignutim i kongres bih smatrao vrlo uspješnim ako bi pokrenuli dvije ili tri njihove ideje koje su uglavnom inspirisane problema sa kojim se suočavaju u BiH, iskren je Čustović.

Stipendije za studente

Sa bratom Rešadom, također uspješnim inženjerom, pokrenuo je Fondaciju “Bosnia & Herzegovina Futures Foundation” koja će prikupljati finansijska sredstva iz dijaspore za školovanje studenata nauke i inženjeringa u BiH. Tim povodom pozvao je studente da se jave na konkurs za stipendiju, a imena dobitnika obznanit će upravo na kongresu.

-Primili smo aplikacije iz svih krajeva BiH, među kojima je mnogo kvalitetnih. Kriteriji po kojima ćemo dati stipendije su prije svega finansijska situacija kandidata. Prednost imaju oni čija porodica nema velika primanja. Gledat ćemo naravno i prosjek na fakultetu, da li su uključeni u neki volonterski rad, zašto su odabrali inženjering, gdje sebe vide u budućnosti nakon završetka fakulteta i da li su spremni da neko vrijeme rade sa mojom institucijom koju planiram pokrenuti u Sarajevu u skorijoj budućnosti, zaključio je Čustović i najavio da će naredne godine kongres biti još bogatiji jer im se već sada javljaju mnogi značajni ljudi koji žele dati podršku.

Inače, organizaciju kongresa pomaže IEEE – Institut inženjera elektronike i elektrotehnike koja broji više od 450.000 članova, u više od 160 država gdje sjede najuspješniji profesori sa najjačih univerziteta u svijetu, inženjeri i informatičari koji rade u kompanijama poput Googlea, Siemensa, Tesla Motorsa. Njen član je i Čustović. Podršku kongresu uz IEEE, za lokalnu organizaciju, dao je i Youth Employment Project koji podržava Ambasada Švicarske u BiH.

