Edhem Bičakčić tvrdi : “Mene je Alija u testamentu ostavio za nasljednika SDA” (Video)

Bili ste u vrhu stranke. Veoma važan čovjek. Zašto više niste u SDA?

– To morate pitati sadašnje rukovodstvo SDA. Ja sam jedan od osnivača stranke. Optuženik zajedno s rahmetli predsjednikom Alijom Izetbegovićem. Nikada se nisam isključio iz SDA, a moram kazati da me ni oni nisu, barem zvanično, formalno isključili iz stranke. Zašto sada nemam prostora? Počelo je 2003. godine kada je to od njih tražio visoki predstavnik, odnosno kada je donesena odluka da oni koji su smijenjeni odlukama visokih predstavnika ne mogu biti u organima stranke. Tada je stranka tražila da podnesem ostavku, a ja sam rekao da ostavku neću podnositi, jer bi to za mene bilo sramotno, ali da me mogu razriješiti i da se neću opirati. Tako smo se na neki način i razišli. Razriješili su me sa svih pozicija u stranci i više nikada nisam dobio priliku da tu radim i politički djelujem, kazao je Edhem Bičakćić.

Znači, Vi ste formalno-pravno još u stranci?

– Nikada me nisu izbacili, nikada nisam dobio odluku o prestanku. Nikada nisam tražio odluku niti mi je to trebalo. To je dijete koje sam stvarao i sad je ono postalo punoljetno, dodao je.

Mnogi su Vas spominjali kao nasljednika Alije Izetbegovića. Zašto se to nije desilo? Kome ste smetali?

– Predsjednik je to sam predložio. Napisao je i pisani testament u kojem je kazao da upravljanje strankom ostavlja meni. To je otvoreno onda kada je imao srčani udar. On je to više puta i spominjao, a za to me nikada nije konsultovao niti tražio saglasnost.

Jesu li njegovi nasljednici razmišljali o oporuci koju je ostavio rahmetli Alija?

– Ne. Oni se prave da to ne znaju, a znaju.

Kako se Vi osjećate? Osjećate li pripadnikom SDA?

– Kao ljubitelj ideja koje je 90-ih godina baštinila SDA apsolutno se osjećam pripadnikom SDA. Ove danas i ne baš.

Koja je razlika između današnje i tadašnje SDA?

– Predsjednik stranke daje ton stranci. Postoje tri perioda u stranci. Onda kada ju je vodio rahmeli Alija Izetbegović, zatim Sulejman Tihić i evo danas Bakir Izetbegović. U prvom periodu sam apsolutno participirao u svemu i bio učesnik svih tih događaja. Bio akter, kreator i izvršilac. Tada se SDA susretala s brojnim izazovima. Većinu tih izazova smo uspjeli pobijediti. Kada je Sulejman Tihić došao na mjesto predsjednika, s njim se nikako nisam mogao usaglasiti. Pokušavao sam bezbroj puta i na kraju i odustao. Osnovni problem je bila potpuna neiskrenost. Ako vam partner laže, a on je lagao, onda tu nemate šta tražiti. Tada sam napravio i zvaničan iskorak i prišao projektu Bosanskohercegovačke podrinjske stranke. Bio sam i predsjednik te stranke, ali u ovom spletu kakav je u BiH gdje se stranke finansiraju po postojećem zakonu, nemoguće je da opstanu stranke koje nisu parlamentarne. Vrijeme će najbolje pokazati kakav je treći period djelovanja SDA s Bakirom Izetbegovićem na čelu, a koji još traje. Mnogo sam izražajnije sarađivao sa ocem nego sa sinom zbog toga što je Alijin metod rada bio drugačiji od Bakirovog. Lično sam očekivao ozbiljnije promjene u stranci, ali to se nije desilo. Štaviše, oni nisu ni na smjernici moralne čistoće kako bi trebalo biti.

Alija ili Bakir?

– Alija je imao enciklopedijsko znanje. Uprkos tome, njegove su konsultacije išle veoma široko, nekada su nam i smetale, ali na kraju je ipak presjecao i donosio odluke samostalno. Bakir Izetbegović nije takav. Ima sličnosti sa ocem, ali nema lidersku harizmu niti edukacijski osnov kao rahmetli predsjednik. Kada bih birao između njih dvojice, izbor je jasan. Alija je jedan i jedini.

Raspada li se SDA ili se ipak radi o čišćenju stranke kako se oni pravdaju?

– Bosanska i bošnjačka politika se drobe u paramparčad. To nije dobro ni za Bošnjake niti za BiH, ali, također, ni za Srbe niti za Hrvate.

Je li moguć neki novi Dejton 2?

– Mi moramo stvoriti uslove za to. Građani i narodi ove zemlje, onako kako su definisani u prvom Dejtonu moraju stvoriti uslove i dovesti Međunarodnu zajednicu pred svršen čin. Međutim, slabo radimo to. Čekamo da neko drugi odradi naš posao. A to nećemo dočekati, jer je njima ovdje veoma lijepo. Oni su i dobro plaćeni te zbog toga neće žuriti napustiti ovo područje. Stoga moramo stvoriti klimu da se to i desi.

Dijelite li onda mišljenje s Dodikom i Čovićem da stranci trebaju otići iz BiH?

– Meni ponekada smeta kada se bošnjačka politika predaje u ruke Međunarodne zajednice, odnosno čeka rješenje od njih. Mi moramo sjesti i sa predstavnicima Srba, Hrvata i građana te postići dogovor u institucijama BiH. Sigurno je da ovdje nema revolucionarnih rješenja, jedno zauvijek. Ovdje se sve mora raditi korak po karak i kontinuirano. Za sve ovo nedostaje ozbiljan politički dijalog. Ne mogu ljudi sjediti jedni preko puta drugih te pregovarati i lagati jedni druge i znati da se lažu međusobno. To nema smisla.

Šta je onda njihov cilj?

– Cilj je da mandat što duže traje, jer on daje mnogo beneficija.

Ko je kriv za ovo stanje?

– Najodgovornija je bošnjačka politika i njeni propusti. Postoji i određena promjena hrvatske politike u BiH nakon presude Haškoj šestorki. Ali u dijalog što prije treba ući, jer se ništa neće samo riješiti. Važno je samo da se nosioci konstitutivnih naroda u BiH u bilo kakvim pregovorima ne smiju ignorisati. Svi se zajedno moraju dogovarati -, zaključio je Edhem Bičakćić.

Kada je riječ o Općim izborima, Bičakčić kaže da sveukupnog pobjednika neće biti i to zbog udrobljenog političkog odnosno podijeljenog stranačkog sistema. Kod Bošnjaka će se borba voditi između Fahrudina Radončića i Šefika Džaferovića, a ni Denis Bećirović nije bez šansi. Čović će osvojiti većinu glasova hrvatskog korpusa, a najveća utakmica će biti kod Srba. Mada, ističe Bičakčić, Dodik je u blagoj prednosti.

(Kliker.info-Vijesti)