Edhem Bičakčić: Bit će struje, ali nije prihvatljivo koristiti je za grijanje

Edhem Bičakčić, predsjednik bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme CIGRE za N1 je govorio o najavljenom poskupljenju struje, ali i opciji koja je najprihvatljivija za grijanje u domaćinstvima u Bosni i Hercegovini navodeći da to struja sigurno nije, ali da je optimista da će je biti.

S obzirom na to da su mnogi građani koji su se prošle godine grijali na pelet i plin prešli na grijanje strujom, interesovalo na je koliko je to bila pametna odluka?

“Grijanje strujom je prihvatljivo u nekakvom prijelaznom periodu kada se radi o dogrijavanjima i kada treba nekoliko dana premostiti hladni period, ali da to bude osnovno grijanje za zimski period u Bosni i Hercegovini to ne može biti prihvatljiva varijanta. Iako, ipak, prema postojećim cijenama kakve trenutno jesu to je bilo isplativije, grijati se strujom nego na pelet, plin i ostale sisteme. To je ono što je brinulo elektroprivrede jer ukoliko bi se veliki broj građana odlučio grijati na struju dovelo bi se u pitanje da li imamo dostatne sisteme da zadovoljimo sve te potrebe”, kazao nam je Bičakčić.

Dalje navodi da se treba očekivati da će od nove godine cijene struje porasti.

“Republika Srpska već od Nove godine uvodi blok tarifu što znači da će oni koji se griju na struju već dobiti povećane račune i onda treba napraviti kalkulaciju je li to isplativo. Ovisno o procentima poskupljenja koji će biti taj će procenat to i pokazati, ali sigurno će biti značajno veći računi za električnu energiju ako se ona koristi za grijanje. Blok tarifa podrazumijeva da će ova kategorija u RS biti na 500 kilovat sati mjesečno, ostati otprilike na postojećem nivou cijena uz nekakve minimalne korekcije, a svi oni koji troše više u dvije kategorije do 800 i više od 800 kilovat sati mjesečno, imat će ove tržišne vrijednosti struje, što znači da će računi biti značajno uvećani. Federacija BiH još nije donijela nikakve odluke, FERK je kao regulatorna institucija za to zadužen, on još nije dobio kalkulacije ni od jedne elektroprivrede, ali vjerovatno će to uslijediti. Federalna vlada je ostala dosljedna sama sebi pa nije posezala za cjenovnim promjenama u cijelom svom mandatu, 12 godina nije mijenjana cijena struje, a u ovoj godini bili su svi mogući poremećaji u skoku cijena ovog energenta i on se prodaje uveliko na svjetskoj pijaci”, pojasnio je naš sagovornik.

Naveo je dalje da on živi u Sarajevu te da se grije tako što mu je domaćinstvo priključeno na gasni sistem uz posjedovanje kombinovanog bojlera naglasivši da su mu računi duplo veći nego prošle godine.

“Preuzeo sam energetske mjere u smislu utopljavanja stana, zamjene prozora i sve druge građevinske zahvate koji mogu pomoći da ovi računi budu manji i što se mene tiče za sada ostajem na ovom grijnom sistemu čak i nemam tih grijalica za prijelazni period, mislim da mi nisu ni potrebne. Čak vjerujem da su te grijalice dobre za područje Dalmacije i Hercegovine gdje je toplije i gdje je uvijek prijelazni period i gdje nisu dugotrajni periodi sa minusima i hladnim vremenom”, mišljenja je Bičakčić.

Pitali smo ga šta ako neko sebi ne može priuštiti da plati duplo skuplji račun?

“To je naša opća socijalna situacija ukoliko samo uzmete u obzir da više od 200.000 penzionera u Federaciji BiH prima minimalne penzije i teško da mogu napraviti takvu kalkulaciju da se može preživjeti s takvim primanjima i jedini način je dodatna pomoć porodice ili neke uplate iz inostranstva kako bi mogli finansijski sve to izdržati. Veliki broj ljudi se i prestao grijati plinom jer nisu mogli plaćati, dobro je grijanje peletom, briketima pa i drvetom, čak je i ekološki prihvatljivo. Međutim vlada je donijela odluku o zabrani izvoza peleta i prema mom mišljenju to nije dobar potez. Trebalo je domaće proizvođače obavezati da pola svoje proizvodnje daju u robne rezerve koje će građanstvu ponuditi po nekoj socijalno prihvatljivoj cijeni, a da toliko koliko predaju za domaću potrebu mogu u istoj mjeri i izvesti. Takve bi mjere omogućile i održale ovu proizvodnju”, dodao je Bičakčić.

Kazao je da je protekla godina prošla uglavnom u urednom snabdijevanju električnom energijom, međutim, smatra da ovu godinu karakteriše značajno smanjenje proizvodnje struje.

“To je nekih 14 milijardi kilovat sati, a godinu prije BiH je proizvela 16,3 milijarde. To je odmah manja proizvodnja i uglja. Dva su razloga, jedan je nedostatak uglja, značajno smanjena proizvodnja posebno rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede BiH. Oni su proizveli 1,8 miliona tona uglja manje godišnje u odnosu na period od četiri godine. Ove godine sam optimista jer bit će struje, a plaćat će se onako kako vlade budu donosile odluke i kako procijene ukupnu situaciju”, zaključio je Bičakčić.

(N1)