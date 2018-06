Dževad Adžem u Predstavničkom domu FBiH : Nacionalni lideri da daju ostavke, nećemo da odgajamo djecu za rat!

Tanja Fajon, članica Evropskog parlamenta iz Slovenije, danas je boravila u posjeti Parlamentu Federacije BiH, a tim povodom je u Zastupničkom domu održana i tematska sjednica ‘Izazovi i perspektive Federacije BiH u evropskim integracijama’.

Sjednici je prisustvovao i šef Delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemark.

U diskusiji su učestvovali poslanici Predstavničkog doma, a jedno od najupečatljivijih obraćanja imao je zastupnik DF-a Dževad Adžem, a koja je na kraju popraćena aplauzom.

– Apsolutno je kontraproduktivno govoriti ovom narodu da BiH ispunjava svoje međunarodne obaveze i da je na dobrom putu ka Evropskoj uniji. Nisam za termin ulaska BiH u EU, nismo mi na Marsu. Mi jesmo u Evropskoj uniji nama treba akreditacija zakonodavstva vladavine prava i socijalne osjetljivosti. Znači, gdje to mi možemo ući. Paradigma o tome da ulazimo u EU, Bože moj ko da smo na rogu Afrike pa će nas neko transportirati da dođemo u EU. S druge strane EU je postojala prije same Evropske unije. BiH jeste eklantanat primjer EU – multikonfesionalna, multinacionalna, socijalno osjetljiva sa izrađenim dobrim obrazovnim i zdravstvenim sistemom do 1991. godine.

Nažalost, pred očima EU zvaničnika, od 1991. na dalje desio se i kulturološki i politički, ljudski i svaki drugi kolaps integralne svijesti kada govorimo o Evropi. Na granicama EU silovane su majke, žene i sestre iz sva tri konstitutivna naroda. Na granici Eu je nastala takva klaonica u kojoj ni djeca od tri do pet godina nisu bila sačuvana. I sad ćemo reći da je to prošlost. Najgore što BiH i danas, kada govorimo da smo na putu euroatlantskih integracija, živi u prošlosti.

Veliku odgovornost, gotovo krucijalnu snosi međunarodna politika.

Međunarodna politika koja nudeći BiH evropski put svesrdno podržava jedan drugi koncept u BiH, nezabilježen u Evropi. A, to je vladavina etnokratije. Kad kažemo vladavina etnokratije to znači vraćanje u Srednji vijek. To da vam je bitna historija, kultura i religija kao da globalizacija sa sobom ne nosi kompresiju prostora i vremena i ne traži trgovinsku, robnu razmjenu, društvo znanja, emancipacije građanske, ljudske i svake druge slobode.

Kako je moguće da EU, izvinjavam se ako će me neko pogrešno shvatiti, izašao sam iz strašnog rata niko mi u ovoj državi ne smeta, osim prodaje magle da smo evropska zemlje. Nema svijeta i Evrope bez granica, bez svijesti bez granica. Kada vidimo Evropu, bodljikave žice, stradanja izbjeglica, koja smo vidjeli u Srebrenici, zar je to Evropa. Kad kažete da smo blizu EU nemojte da se lažemo. BiH, ako će gospodin Wigemark iskreno da kaže na začelju svih zbivanja.

Nema nas na političkoj mapi Evrope. Nema nas jer EU dozvoljava etnonacionalnim liderima da naprave etnokratski sistem u BiH, a to znači da ako nisi Srbin, Hrvat ili Bošnjak nema ti života u ovoj državi. 17 nacionalnih manjina i ostali vode se kao zaostali u našoj zemlji. EU je prihvatila naš Ustav koji je poražavajući, diskriminirajući za građane i mi ga moramo promijeniti.

Ne može vladavina prava na kojoj počiva EU, a to je na vladavini prava i prava pojedinca u BiH reći ne vladavina etniciteta a iz njih ćemo izvući pojedinca. Kako li je Bože biti Rom, kako li je biti Čović da je u bošnjačkom entitetu.

Ako govorite o politici u ovoj strategiji za Zapadni Balkan sve je rečeno. Rečeno je da je ovo zemlja korupcije. Nosioci korupcije su iz izvršne, zakonodavne i sudske vlasti u ovoj zemlji. Kome to nije jasno, pa to piše u vašem ekspozeu.

Kažete da smo zemlja koja ima perspektive u ekonomskom razvoju.

Nemamo, jer smo zemlja koja imamo nepokrivenost izvoza uvozom za više od 6 milijardi. Volio bih da je vaš pritisak na zvaničnike u BiH na obrazovanju. Zar moramo biti na repu zbivanja. Nema prosperiteta bez obrazovanja.

Pita gospodin Osmanović kako zadržati mlade ljude, tako što će nacionalni lideri dati ostavke. Tako što ja ne želim odgajati svoje dijete za novi rat. Pa, ko je spreman odgajati svoje dijete za mogući rat svakih 50 godina. Prvo nam pomozite gospođo Fajon, ja vas pratim i uvažavam vaš rad, da uđemo u NATO pakt. Ulazak u EU je sam po sebi.

Ovoj državi fali sigurnost, a nakon toga sve drugo. Nismo mi toliko nepismeni, u vašim kancelarijama rade najsposobnija djeca ove zemlje na koju ste sigurno ponosni, ali zato u javnim administracijama i upravama rade politički podobni i najnesposobniji, zato i ne možemo da provedemo reforme na koje smo pristali da provedemo u ovoj zemlji – kazao je Adžem što je propraćeno aplauzom kolega iz poslaničkih klupa, ali i novinara.

(Kliker.info-NAP)