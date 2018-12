Džaferović o novom problemu sa zastavom: Ja to nisam mogao prihvatiti

Šefik Džaferović, član Predsjedništva BiH nakon otkazivanja konsultacija u zgradi ove institucije zbog neisticanja zastave RS-a, kazao je da je uklanjanje zastave BiH povreda države.

“Na to nikad nećemo pristati. Stigao je zahtjev, ako ne može to – da se unese zastava Republike Srpske. Ja to nisam mogao prihvatiti, niti mogu. Ovo je državna institucija, po Zakonu o zastavi može samo zastava BiH”, poručio je Džaferović.

“Dodik je otkazao konsultacije nakon toga, onda je bez dogovora otkazao konsultacije u pisanoj formi. Zatražio je da do sutra stranke dostave prijedloge imena mandatara za Vijeće ministara. To je urađeno bez konsultacija sa mnom. To se dešavalo od petka do danas. Imao sam potrebu da krenem iz ove zgrade, da dam izjavu, evo to je ta izjava”,poručio je Džaferović.

Kako navodi TV N1 predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik za danas je bio zakazao konsultacije sa političkim strankama u vezi s imenovanjem predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Međutim, konsultacije su otkazane nakon što nije prihvaćeno da se sastanak održava bez zastave Bosne i Hercegovine nakon što ranije nije udovoljeno njegovom zahtjevu da u sali bude i zastava entiteta Republika Srpska.

Na sastanak sa članovima Predsjendištva BiH Miloradom Dodikom, Šefikom Džaferovićem i Željkom Komšićem već su bili stigli Borjana Krišto (HDZ BiH), Nebojša Radmanović (SNSD) i Denis Zvizdić (SDA).

“Ovdje treba djelovati tako što će se poštivati zakon, djelovati hladne glave. Iznio sam činjenice, fakte, onako kako jeste”, poručio je Džaferović.

Za sutra, 12. decembra zakazana je sjednica Predsjedništva BiH u sali 30.

“Ta sjednica treba biti u ambijentu kakvom su i do sada. Sala 30, zastava BiH. Imate tu sliku, tu se ništa neće promijeniti i ne može se promijeniti što se mene tiče”, poručio je Džaferović, ponovivši da je ta postavka zastava u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

U 12 sati 12. decembra zakazane su i konsultacije u kabinetu predsjedavajućeg Predsjedništva, Milorada Dodika.

“Znam da je tamo zastava RS, otići ću. Te zastave su i ranije bile u kabinetima, to nije problem. Govorim samo o prostorijama u kojima se predstavlja BiH, u kojima se održavaju službene sjednice, sastanci. Potpuno je jasno da na tim mjestima pored zastave BiH ne može biti nijedna druga zastava”, poručio je.

“Bilo kakva promjena je povreda zastave, a to je u konačnici povreda države na što nikada neću pristati”, poručio je Šefik Džaferović.

On je rekao i to da tamo gdje se ističe zastava BiH – ne može se isticati niti jedna druga zastava ili obilježje.