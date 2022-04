Džaferović i Komšić povodom 30. godišnjice formiranja Armije RBiH : “Uvijek ćemo odavati priznanje i poštovanje najboljim sinovima”

Predsjedavajući i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić prisustvovali su danas na Šehidskom spomen-mezarju Kovači odavanju počasti poginulim borcima i šehidima Armije Republike BiH povodom 30. godišnjice formiranja Armije RBiH.

Polaganju vijenaca i odavanju počasti poginulim borcima i šehidima Armije Republike Bosne i Hercegovine prisustvovali se također i brojne političke delegacije i boračka udruženja.

Džaferović je u obraćanju novinarima istakao da je 30 godina od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine važan datum, te je svim građanima Bosne i Hercegovine uputio čestitke povodom ovog praznika.

“Da nije bilo Armije Republike Bosne i Hercegovine ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Armija Republike Bosne i Hercegovine je odbranila Bosnu i Hercegovinu. To će zauvijek ostati historijska činjenica. Uvijek ćemo odavati priznanje i poštovanje najboljim sinovima ove zemlje, šehidima i poginulim borcima. Borit ćemo se za istinu i pravdu, borit ćemo za što bolji status demobilisanih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i naravno borit ćemo se za Bosnu i Hercegovinu za kakvu su se borili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine“, kazao je Džaferović.

Istakao je da se 30 godina od osnivanja Armije Republike Bosne i Hercegovine obilježava u trenutku kada, kako je rekao, počinje slom retrogradnih političkih snaga unutar Bosne i Hercegovine.

“To su političke snage koje su do sada zahtijevale secesije, dodatne teritorijalne etničke podjele. Ja mislim da je nastupio trenutak kada te snage padaju i kada će te snage u Bosni i Hercegovini biti poražene u interesu svih nas koji živimo u ovoj zemlji. To se vidi i po snažnijem angažmanu međunarodne zajednice u vojnom i civilnom smislu“, rekao je Džaferović.

Komentarisao je i izjavu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika koji je kazao da će Zakon o nepokretnoj imovini bh. entiteta Republike Srpske koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti ipak stupiti na snagu uprkos odluci visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da obustavi primjenu neustavnog Zakona o nepokretnoj imovini RS-a.

“Dodik je već odavno pokazao da je izgubio kompas. Njegovo ponašanje svakog dana postaje sve više neuravnoteženije. Visoki predstavnik je donio odluku i to je sada zakon u Bosni i Hercegovini, jedini taj zakon važi za pravni promet, za ukupan ustavnopravni predak Bosne i Hercegovine“, kazao je Džaferović.

Na pitanje o očekivanjima od današnjeg sastanka predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu sa visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom, Džaferović je kazao da očekuje da Vučić poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.

“Isto kao što ja prihvatam i poštujem suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, isto tako i predsjednik Srbije mora da prihvati i poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Očekujem da se vodi jedna razumna politika jer nikome ne odgovara da se ide putem destabilizacije. Ja mislim da je mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini od interesa za kompletan region, pa i za samu Srbiju. Naravno i od interesa za kompletan zapadni Balkan i za kompletnu Evropsku uniju. Po mom dubokom uvjerenju, geostrateška i geopolitička konfiguracija zapadnog Balkana je završena. Nema novih država, nema promjene granica, nema razmjene teritorija. Postoje države koje postoje i na nana je da jedni druge poštujemo“, kazao je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Komšić je istakao da je 30. godišnjica formiranja Armije Republike BiH poseban dan u historiji Bosne i Hercegovine.

“Ljudski je i moralno sjetiti se, prije svega, ljudi koji su dali život za ovu zemlju, njihovih porodica, sjetiti se ljudi koji su ostali bez svog zdravlja, invalida, svih onih koji su najzaslužniji što mi danas živimo u miru, stabilnosti i sigurnosti, kako god to gledali. To je bila velika armija. Armija Republike Bosne i Hercegovine je bila velika armija, nastala iz ničega, nastala iz hrabrosti i volje da se brani svoje, a ne da se bilo ko napada. Armija nastala iz ničega, postala je moćna, a kada je postala moćna, tada je i Bosna i Hercegovina, odnosno oni koji su predstavljali BiH postali politički faktor koji je s uvažavanjem priman na mjestima gdje se odlučuje o svjetskoj politici“, kazao je Komšić.

Komentarišući izjavu Dodika o tome da će Zakon o nepokretnoj imovini RS-a ipak stupiti na snagu uprkos odluci Schmidta, Komšić je kazao da Dodik konstantno ponavlja istu priču.

“Ipak, kod svakog njegovog poteza cijenu svega toga što on radi i izjavljuje neće plaćati on, jer on dobro živi, nego će plaćati ljudi u RS-u. Ali to je do ljudi u RS-u da prepoznaju šta on zapravo radi i kuda ih vuče. Vuče ih sigurno u daleko goru i lošiju ekonomsku, socijalnu i političku situaciju svakom svojom besmislenom izjavom. Dodik ne može preći preko činjenice da postoji Ustav Bosne i Hercegovine“, rekao je Komšić.

(Kliker.info-AA)