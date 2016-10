DW: Hrvati preko Plenkovića do “nadogradnje Dejtona”?

Nakon poruka nove hrvatske vlasti, u BiH je opet aktuelno pitanje „preustrojavanja“ ove zemlje. Mnogi Hrvati u BiH priželjkuju treći entitet, piše DW.Hrvatski premijer Andrej Plenković kaže da će Bosna i Hercegovina biti u središtu nove hrvatske spoljne politike, pri čemu će se Republika Hrvatska zalagati za evropski put BiH i ravnopravnost bh. Hrvata.

Plenković vjeruje da bi BiH trebalo da bude funkcionalna država, a bh. Hrvati ravnopravni sa druga dva konstitutivna naroda. To je, prema njegovom uvjerenju, moguće uz ustavnu reformu u BiH.

Plenković podsjeća da su i hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu ranije poručivali da je vrieme za „nadogradnju Dejtonskog okvira” za šta je nužna „ustavna reforma temeljena na načelima federalizma, decentralizacije, supsidijarnosti i legitimnog predstavljanja”. On naglašava da je BiH, uz političku stabilnost i smirivanje tenzija, nužan nastavak rada na sprovođenju Reformske agende, što je uslov za približavanje ove zemlje EU.

Kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) govorio je da je referendum o obilježavanju dana Republike Srpske „prijetnja cjelovitosti i suverenosti BiH” te da Milorad Dodik „destabilizuje BiH baš kada Evropska unija očekuje napredak u ovoj zemlji”.

Politički analitičar Pejo Gašparević vjeruje da bi najave Plenkovića mogle označiti početak nove dinamike u odnosima između dvije susjedne zemlje. „Gotovo identične stavove iznose i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te novoimenovani hrvatski ministar spoljnih poslova Davor Ivo Stier.

Činjenica da to potenciraju najodgovorniji za kreiranje spoljne politike, potvrđuje da se radi o pomno isplaniranom oblikovanju ambicija hrvatskog državnog vođstva prema BiH. Pri tome treba imati u vidu da je isticanje takvih ambicija uslijedilo nakon referenduma u RS. Održavanju tog referenduma protivile su se moćne zapadne zemlje, ali ga je s druge strane podržavala Rusija.

To je BiH pretvorilo u poprište geopolitičkog rivalstva. Kako je referendum uznemirio čelnike EU, ali i SAD, aktivirani su kanali \’diskretne diplomatije\’ kojima pokušava da se podstake novi ritam u prevladavanju narastajućeg međuentitetskog raslojavanja u BiH. U takvim okolnostima, Hrvatska kao članica EU i NATO i susjedna zemlja ima šansu za ambiciozniji nastup. Vjerujem da će Hrvatska u tom procesu postupati otvoreno i pažljivo i da ovoga puta neće uzmicati, što bi trebalo da rezultira i insitucionalnom ravnopravnošću Hrvata u BiH”, kaže Gašparević.

Dok Zapad čeka, Rusi dolaze

Naš sagovornik podsjeća da svaka inicijativa za rješavanje hrvatskog pitanja u BiH, bilo da se radi o trećem entitetu, federalizaciji ili ukidanju entiteta ima snažnih zagovornika, ali i protivnika.

„Po mojim procjenama, ishod sadašnje hrvatske diplomatsko-političke inicijative mogao bi biti izmjena Izbornog zakona u BiH kako bi se spriječila repriza \’platformaškog\’ scenarija koji je omogućio instaliranje onih hrvatskih političkih zvaničnika koji nisu imali većinsku glasačku podršku Hrvata u BiH. Tako bi se spriječilo ponavljanje slučaja \’Komšić\’ u kojem je Hrvat u Predsjedništvo BiH dva puta biran bošnjačkim glasovima.

Čini se da takvo poništavanje glasačke volje Hrvata u BiH službeni Zagreb više nije spreman da toleriše. Upravo je takvo institucionalno obespravljivanje jedan od izvora nestabilnosti u BiH koji limitira i procese evroatlantskih integracija. Pritom treba znati da bošnjačko-hrvatske nesuglasice u Federaciji destabilizuju BiH što, preko RS i Milorada Dodika, dodatno otvara prostor ruskim političkim ambicijama u ovom dijelu svijeta”, kaže Gašparević.

Osnivač i urednik mostarskog portala Neznase.ba Emil Karamatić, međutim, podsjeća da su se Hrvati u BiH već navikli na izjave slične Plenkovićevim i da se zato najave novog hrvatskog premijera mogu tumačiti i kao „jalovo hadezeovsko desničarenje”. Karamatić vjeruje da Hrvatska jedino uz pomoć EU može napraviti pozitivan iskorak, ali nije siguran da u tom procesu ima mjesta za treći entitet.

„Protivnik sam podjele BiH na tri entiteta. Mislim da bi regionalizacija BiH s akcentom na ekonomske faktore bila po mjeri svakog građanina. Uvjerili smo se da je nacionalni koncept svima nanio veliku štetu. Vidimo da iz etnički čistih prostora svi žele otići tražeći sretniji život u multietničkim sredinama. Svugdje se može, samo kod nas nažalost ne… No, nije problem u običnom čovjeku, nego u nakaznim politikama koje opstaju jedino sijanjem straha”, kaže Karamatić.

25 godina priče o vitalnim interesima

Ipak, svjestan je da mnogi Hrvati u BiH priželjkuju treći entitet. „I ozbiljniji analitičari često ističu da treći entitet u teritorijalnoj reorganizaciji ove zemlje ne mora biti loš ni za BiH ni za njene građane. Neki tvrde da možda upravo u trećem entitetu, ili federalnoj jedinici, leži čvrsta i nedjeljiva BiH. Možda je to jedan od načina da se naci-liderima izbije iz ruku jak predizborni adut – obećanje entiteta napaćenom narodu.

No, rezultat svih dosadašnjih pokušaja rješenja ovog (hrvatskog) pitanja je pat pozicija. Želimo li izaći iz te pozicije, moraćemo se pozabaviti konkretnim životnim pitanjima. To bi, ujedno, označilo i početak kraja nacionalnih političkih elita koje dvadeset i pet godina pričaju o nacionalnoj ugroženosti i vitalnim nacionalnim interesima. Tako bi se stvorila šansa za mlađe generacije, neopterećene prošlošću”, kaže Karamatić. Sagovornik DW, međutim, podsjeća da Hrvatska, s Plenkovićem ili bez njega, ništa neće moći učiniti u BiH bez snažne podrške Zapada, prvenstveno EU. Taj isti Zapad do sada je, kako ističe, „ćutke posmatrao agoniju BiH”.

