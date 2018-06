Dva dana prije treće operacije : Martina Mlinarević promovisala knjigu ‘Huzur’

Velika dvorana Centra za kulturu u Mostaru nikad ranije nije bila toliko ispunjena. Posjetitelji su doslovno stajali i u dvorištu te kroz otvorene prozore svjedočili promociji nove knjige Martine Mlinarević.

U najavi promocije knjige “Huzur”, Martina je napisala da se ova mostarska promocija održava dva dana prije njene treće operacije, sve u zadnjih osam mjeseci. I napravila je Martina s prepunom dvoranom, baš onakvu večer kakvu je planirala “divnu večer, što bi rekao Džamonja, ako ti jave da sam pao, umro, da smo se bar nafeštali”.

Boris Čerkuč, jedna od promotora knjige i moderator, kazao je da je knjiga nabijena emocijama, kao što se to od autorice i očekuje.

“Martina kao Martina, kao što piše i od samog početka, prepuna emocija. Preporučujem knjigu svima, a i znam da je ljudi vole, o čemu svjedoče posjećenost svih njenih promocija. Za razliku od predstavljanja gdje se skupi desetak ljudi, ni najbliža rodbina autora, ovo se zaista može smatrati društvenim događajem”, kazao je Čerkuč.

Sve što Martina Mlinarević doživljava na emotivnom planu, nastavio je Čerkuč, ona otvoreno stavlja na papir.

“Ovo je pravo ogledalo duše i siguran sam da će naći put do drugih duša. Cijela je književnost, ne samo njena, jedno ogledalo duše. Neki to rade prikriveno, Martina to uradi vrlo direktno”, pojasnio je Boris Čerkuč.

Mile Stojić, ugledni pjesnik, ovom prilikom je kazao da je književnost Martine Mlinarević njemu vrlo bliska, jer se ona obraća neposrednoj stvarnosti.

“Njena literatura amalgam je neobičnog dara i neobičnog nerva, jer ona piše otvoreno i direktno, ali želi to transformirati u viši izraz. Ona je pravi pjesnik”, definirao je Stojić.

Aleksandar Trifunović je imao tu sreću, da Martini bude urednik, jedno vrijeme, dok je ona pisala za medije i kaže da je to bilo jedno fantastično iskustvo.

“Taj izljev riječi u mozak, riječi koje su direktno dolazile do ljudi i izazivale reakcije. Ona ima taj talenat da zna direktno reći ljudima stvari koje i treba direktno reći”, kazao je Trifunović.

Knjiga “Huzur” od sutra se nalazi u prodaji, a sudeći po interesu javnosti, brzo će nestati s polica.

