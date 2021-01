Dva brata u šovinizmu: Međunacionalni brakovi su grozni, a Srbi još grozniji

Dodik je zbog odluke da se ponište izbori u Doboju i Srebrenici iskoristio priliku da najprizemnije napadne članicu CIK-a zbog braka sa Bošnjakom.

“Gospođa koja predstavlja srpski narod je udata ili je bila udata za Bošnjaka u Sarajevu, muslimana. Neko će reći šta to ima veze, ma nemojte. Nema veze? Ma nemojte. To pokazuje koliko je sve namješteno”, kazao je Dodik, koji već neko vrijeme ne preza od šovinističkih izjava. Sjetimo se da je prije samo nekoliko dana ljutito izjavio kako je Banjaluka srpski grad, odbacujući mogućnost da ona pripada i drugim narodima.

I na jednu ovakvu izjavu dobijemo kolektivni muk u Republici Srpskoj. Osim sporadičnih osuda, niko se ne usudi na bilo kakav način reagovati na težak verbalni napad Dodika prema jednoj ženi i to zbog njenog „međunacionalnog braka“.

Profesor Miodrag Živanović smatra da se ovakve izjave moraju osuditi i nazvati pravim imenom.

„Ova najnovija izjava Milorada Dodika, kao i brojne izjave njegovih satelita, pokazuju da je zapravo riječ o rasizmu. To treba javno reći i da je to samo rezultat populizma. Ovdje se partija Milorada Dodika i rukovodstvo te partije ponašaju kao da nisu, niti su ikad bili socijaldemokrati i svaki dan imamo najmanje jedan primjer koji nam to potvrđuje“, kaže Živanović za BUKU i dodaje:

„To po logici spojenih posuda izaziva ili doziva reakcije sa bošnjačke strane!“

I upravo se to i desilo. Kao po dogovoru, samo nekoliko sati kasnije,predsjednik SDA Izetbegović izjavi na FTV-u da je srpski narod loš!

“Kažu nema loših naroda, ima samo loših rukovodstava. Nisam siguran! Jer, on (Milorad Dodik) se dodvorava jednom velikom broju ljudi koji žele balkansku politiku, koji žele sirovu politiku…”

Na pitanje da li govorite o lošem narodu, on odgovara:

“Pazite, glasači koji ga drže žele njegovo bahato ponašanje…”

U tom trenutku ga voditeljica opet prekida, konstatujući da su to teške riječi, na šta Izetbegović kaže:

“Neka su, to je tako! I ja sam pričao ovu vašu priču, ekonomija… I ne reaguju na to. Kad sam rekao prvi put tvrde riječi, onda su svi skočili i onda je znao šta će dalje. Dakle, itekako su vezani lider i oni koji ga podržavaju.”

Živanović kaže da ovakve izjave samo pokazuju da mi, kao jedina država u savremenom svijetu, imamo trostruki populizam i nacionalizam, usljed čega je jako teško riješiti bilo šta.

„Ovdje su se verifikovali rezultati rata i stvaraju se etnički čiste teritorije koje su bile cilj, a ne posljedica rata. Tako su se ovi etnički populisti udružili i nametnuli nam mantru da ništa drugo nije moguće što bi se moglo nazvati naša budućnost od onog što oni nude i propagiraju kroz svoje nacionalističe politike“, rekao je Živanović.

Politički analitičar Žarko Papić, komentarišući ispade Dodika, a nakon toga i Izetbegovića, kaže da je na djelu “razvlačenje pameti naroda”.

„Ovo je grozan napad na međunacionalni brak jedne članice CIK-a. To je stvarno potpuno razvlačenje pameti. Sa druge strane, isti dan Izetbegović ide korak dalje, proglašavajući Srbe lošim narodom. To je još jače razvlačenje pameti“, kaže Papić za BUKU.

Njega posebno iznenađuje odsustvo reakcije međunarodne zajednice u BiH, kao i onih koji bi trebalo da kazne takav način obraćanja visokih funkcionera.

„Mene čudi kako nijedna međunarodna organizacija ne reaguje. Obojica govore jezikom mržnje i postoje zakoni koji to regulišu. Pa zašto se bar ni jedna ambasada ili OHR ne ograde od toga da su međunacionalni brakovi grozni, a Srbi još grozniji. Najinteresantnije je, naravno, što su ovo dva brata u nacionalizmu. Oni jedan drugome daju povod za reakciju i sve je dovedeno do situacije u kojoj kao da se pripremaju za rat. Pa, ako im se ratuje, neka ratuju njih dvojica. Treba ih zatvoriti u sobu, pa neka ratuju. I onda, ko izađe – izađe… naravno, ovo govorim u polušali, ali to je stvarno zastrašujuće šta rade. Zastrašujuće su same izjave, a jednako zastrašujuće je to što nema reakcije“, kaže Papić.

Prema njegovim riječima, upravo to odsustvo reakcije dovodi do toga da se granice pomjeraju.

„Te reakcije unazad desetak godina, moramo biti otvoreni, nisu uvijek bile izbalansirane i upotrebljavali su se dvostruki standardi. A, sigurno je da odsustvo reakcije otvara prostor ljudima koji misle da mogu šta god hoće i dokle god hoće“, kaže naš sagovornik i tvrdi da su ovakvi nacionalistički napadi političara u BiH u posljednje vrijeme dio politike stvaranja što gorih uslova pred neke bitne razgovore i odluke.

„Ovo je sad i ulog u eventualno otvaranje teme promjene Ustava dolaskom Bajdena. Novi su rovovi iskopani i sad se koristi retorička municija. Granatira se pamet građana. Američki ambasador je rekao promjena Ustava da, ali domaći moraju da se dogovore. A onda, domaći kao da žele da zauzmu što gore frontove, odnosno po njima bolje za ostvarenje nekog finalnog rezultata, na štetu svih nas. U posljednjih par godina, niko od njih nije upotrijebio riječ socijalna situacija, već se samo vrtimo oko nacionalnih pitanja“, kaže Papić.

Strašno je na koji način se visoki funkcioneri u BiH, predsjednici najvećih političkih partija obraćaju građanima ove zemlje. Koliko šovinizma i nacionalizma su spremni da upumpaju u ovo društvo, da posiju mržnju, zarad nekih svojih interesa, a da ne trepnu.

Nekome prebrojavati krvna zrnca, proglašavati gradove jednonacionalnim ili narode lošim bi moralo odmah biti sankcionisano, zaustavljeno i sasječeno u korijenu, posebno u ovako rovitoj zemlji u kojoj su se nakon sličnih izjava i govora gubili životi prije samo 25 godina. Ipak, u BiH nema reakcije. Svi ćutimo, kao da čekamo da sav ovaj nacional-šovinistički šljam sa naše političke scene nestane sam od sebe.

A on nikako da ode! Umjesto toga nas svakim danom sve više gura u beskrajno kolo mržnje, odsječeno od pameti i razuma.

Milovan Matić (Buka)