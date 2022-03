Duško Tomić o slučaju “Vila”: Dodik će u zatvor, Beograd ga je pustio ‘niz led’

Znači krenulo je, kazao je u izjavi za portal Radiosarajevo.ba advokat Duško Tomić komentirajući informaciju da je članu Predsjedništva BiH upućen poziv za davanje iskaz o slučaju kupovine luksuzne vile na Dedinju u Beogradu 2007. godine.

Tužilaštvo BiH još uvijek nije potvrdilo, ali ni demantiralo navode o pozivu upućenom Dodiku.

Kako god, Tomić kaže da “nikada nije imao dileme da će doći ovaj dan i da će Milorad Dodik morati odgovarati za to”.

“Jer je zloupotrijebio svoju funkciju premijera RS. U vrijeme kada se to dešavalo bio je na čelu Vlade RS. Ovjerio je pečatom Vlade RS navodni ugovor o kreditu, a faktički je iskoristio lični novac Slobodana Pavlovića, i ja sam toga svjedok. Moralo se ovo dogoditi. Žao mi je što ovo nije dočekao gospodin Pavlović koji je u međuvremenu poginuo…”, rekao je Tomić, nekadašnji advokat Slobodana Pavlovića i, kako kaže, prijatelj ovog biznismena do kraja njegovog života.

Tužilaštvo BiH je istragu u vezi s kupovinom vile u Beogradu, a u okviru slučaja “Pavlović banka”, pokrenulo još 2016. godine. Međutim, ona nije okončana sve do , kako se čini, danas.

Zašto je Pavlović je završio pod točkovima kamiona

Tomić dodaje da bi, da je živ, i Slobodan Pavlović “potvrdio neke stvari”.

“Jer je shvatio da je izigran i prevaren i da mu je, na kraju, sve uzeto. Ne treba zaboraviti da sam mu ja skretao pažnju da će proći gore nego Gavrilo Bato Bobar, koji je završio isto tragično, ali ne pod točkovima kamiona, kao što se to dogodilo Slobodanu Pavloviću u Americi“, dodao je sagovornik portala Radiosarajevo.ba.

Nadalje, Tomić sve ove aktivnosti stavlja u širi kontekst aktuelnih međunarodnih odnosa.

“Milorad Dodik je poslije ovih iskoplikovanih ratnih događanja u Ukrajini još jednom pokazao da se preigrao, preračunao… Ovo što se događa u Srbiji, da je Srbija priznala agresiju i napad Rusije na Ukrajinu, a da je Milorad kontrirao tome, dokaz je da se očigledno razišao i sa gospodinom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije, i da će ga vjerovatno i Srbija pustiti niz led”, uvjeren je Tomić.

Vjeruje i da će iz Beograda stići dokumentacija koju Sud i Tužilaštvo BiH godinama čekaju.

“Jer tamo se jasno vidi na koji način je kriminalnim ponašanjem visoki funkcioner u Srbiji došao do pola vile, a na koji način Dodik”, dodao je Tomić.

On je uvjeren da će pravosudni organi BiH dovesti ovaj slučaj do kraja.

“Dodik će završiti u zatvoru kako sam mu ja predvidio prije 5-6 godina”, zaključio je Tomić.

FBI zainteresiran za slučaj Pavlovića

“Još nešto što je bitno. Pavlović banka je odavno nestala, Aqua park je nestao.

Pavlović je mene ponovo angažovao kao advokata da otkupimo dug od 2,5 miliona i otišao je po ček od 2,5 miliona da bi otkupio taj vodeni grad. S čekom od 2,5 miliona je poginuo! FBI je zainteresiran za istragu smrti Slobodana Pavlovića. To govori da se svašta u tom predmetu do danas dešavalo. Pokazalo se još jednom, svi koji dođu u sukob sa Dodikom nažalost tragično završe, od Milana Jelića, Baštinca, preko Bate Bobara, do nesretnog S. Pavlovića“, komentira Duško Tomić.

F. Vele (Radio Sarajevo)