Dušaqn Janjić : “Dodik se kocka ne samo sa Republikom Srpskom, nego i sa Srbijom”

Milorad Dodik održavanjem mitinga dijeli Beograd, komplikuje političku situaciju čime ugrožava i Srbiju i Srpsku, kaže za BN politički analitičar Dušan Janjić.

Janjić naglašava da su stvari krenule u pravcu u kome ne treba da idu.

“Održavanjem mitinga u organizaciji vlasti ponavlja se jedna situacija koju Beograd negativno prepoznaje”, kaže Janjić i dodaje da tu misli na javnost Srbije.

“To su mitinzi i kontramitinzi Slobodana Miloševića. Mislim da je to jedna od velikih Dodikovih grešaka, među mnogima i da ona dodatno komplikuje stvari u poltičkom i u medijskom smislu, jer dijeli i Beograd. Znači imaćemo prvi negativni efekat pojačavanje podjele koju upravo želi Vučić i njegova Vlada malo da smire na rusofile i ostale i to u situaciji kada

Srbija mora da donese životne odluke od značaja za njenu energetsku stabilnost, jer iz Rusije ne može stići ni gas ni nafta”, kazao je Janjić i dodao da to za Srbiju, ako hoćemo evropsku perspektivu, kao i za njenu bezbjednost nikako nije dobro.

“Sljedeća stvar koja stoji jeste da iza ovog mitinga. očigledno na bahatosti, neprihvatanje ni realnosti, ni zakona i ta je poruka da će se ubuduće izbori održavati samo na nivou Republike Srpske i da se Sarajevo ništa neće pitati. Što je u kontinuitetu zagovaranje od strane Dodika i njegove koalicije izlaska iz Bosne i Hercegovine. To apsolutno nikom ne treba”, upozorava Janjić i dodaje da cjelokupno naše okruženje čine zemlje EU i NATO, dok je Rusija i Bjelorusija daleko.

“To jednostavno stvara jednu tenziju kojoj mogu uslijediti nepovoljni odgovori i za budućnost Srbije i Republike Srpske. Dakle, u ovom momentu kada nije vrijeme, a nikad nije vrijeme za tu vrstu bahatosti, Dodik se kocka i sa opstankom Srbije, ne samo Republike Srpske”, kazao je Janjić.

Kako će odgovoriti Vučić, ja to, kaže on, ne mogu da predvidim.

“Ali sam siguran da unutar srpske javnosti može imati podršku samo dijela SPC i onog ekstremnog srpskog bloka koji organizuje Moskva. Sam sebe izoluje i ide logikom poslije mene je potop, ne valja, jer otvara prostor za nove

intervencije međunarodne zajednice”, kazao je on.

Dodik povlači poteze kojima će sam sebe izolovati.

“Ja znam da on pokušava da spriječi eventualno progon tužilaštva i da je sebi spremio odstupnicu. Ima pravo na protest ko god želi, ali sa onim porukama, sa konfrontacijom, mi vidimo da tu može da nastane vrlo povoljan teren i za ubacivanje raznih paramilitarnih i drugih grupa domaćih i stranih. I to ne na strani opozicije, ona ih nema. Ono što Dodik radi, zove se držite lopova, ja dok kradem da me ne uhvate vičem držite lopova”, kazao je Janjić.

On konstatuje da je Dodik postao marioneta tuđih interesa, koji ne idu u korist ni Srbiji ni Republici Srpskoj.