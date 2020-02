Dušan Janjić: Vučić je podvukao granicu do koje se Dodik može igrati!

Politički analitičar iz Beograda Dušan Janjić kaže da je BiH ušla u novi vrtlog politički iniciranih kriza koje imaju samo jednu svrhu, a to je održavanje političara na vlasti.

On je za BUKU rekao da je jasno da je priča o blokadama institucija BiH zbog odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu u RS pokrenuta samo u svrhu novih sukoba koji idu na ruku svim političkim akterima.

On je primjetio da sve ovo što smo do sad vidjeli pokazatelj da je sve ovo samo vještačka kriza koja nema za cilj konačno i trajno rješenje nekog od delegiranih problema.

„Ako samo uzmemo današnju konferenciju iz koje je postalo jasno da blokade zajedničkih institucija nema. Praktično su i predsjednik Savjeta ministara i srpski član Predsjedništva objasnili svim građanima da su sve pare koje su imali podijelili i njih više nema, a ako neke nove stignu oni će onda o tome onda odlučivati. To već nije potpun bojkot institucija, vodiće se rasprave o dnevnom redu, zakazivanju i kad dođe nešto na red što bi išlo u korist Dodiku onda će se možda čak o tome i odlučivati. Sve u svemu, ulazimo u novu krizu, a to je za njih metod vladanja. Sad je tu Dodik i SNSD, prije toga je bio SDS. Sa druge strane je SDA, sa treće HDZ… BiH je sa svojom tom unutrašnjom strukturom, socijalnim rasporedom i nastalim brojnim slojevima moći došla u situacija da je, ne upravljanje krizom, već život od krize postao glavni model. Naravno, onaj koji bi da rješava probleme i razvija društvom ne treba da se zamara tom idejom da takvo nešto može u ovoj BiH. Jer se u ovoj BiH ne upravlja društvom preko ustavnog mehanizma, nego se pravlja partijskim zapošljavanjem, direktnim finansijskim nagodbama, formalnim i neformalnim kanalima i plašenjem naroda sa otcjepljenjem, ratom…“, kaže Janjić.

Naš sagovornik navodi da je ovo stanje u kojem je dobro samo onima na vklasti, ali da ga je nemoguće dugoročno održati.

„Jednom će se morati prekinuti. To je neodrživ model. Ja ne mogu da vračam, ali ovo je jako skup model. Pa samo hraniti tolike ministre od kantona do državne vlasti je previše. A da ne govorimo o ozbiljnijim stvarima poput potpunih promašaja u energetskom sektoru, uništenoj poljoprivredi, kolapsu u šumarstvu, neupravljanjem vodama… Sve u svemu, političko rešenje će morati doći jer bi u ovakvom sledu se iselili svi oni koji nisu na vlasti u BiH. To niko neće da finansira“, rekao je Janjić.

Prema njegovom mišljenju, posljednja dešavanja u BiH su iznjedrila i jedan novi momenat u odnosima Beograda i Banjaluke.

„Postoji jedna novina, a to je jasno određena granica dokle se može igrati, a to je dok se ne dotakne pitanje bezbednosti. Dakle dok se ne ugrozi mir. To je veliki napredak u odnosu na ono što je bilo. Mislim da ovdje Dodik polako otvara temu koja bi mu bila adut za lokalne izbore, a sa druge strane opozicija očigledno više računa na neku nagodbu s njim nego na njegovu zamenu i verovatno će ovo ovako trajati u celoj BiH dok se na nivou države pitaju SDA i SNSD. Računajmo da je ova godina vesela“, reako je Janjić.

On se osvrnuo i na najave Dodika o razdruživanju, odsnosno otcjepljenju RS od BiH.

„Dodik ima želju za referendum i može da nađe ozbiljne argumente, a ima i h dovoljno da se zapitaju i oni u Sarajevu i Banjaluci šta to rade. Tako da on ima dovoljno argumenata, ali nema one ključne, a to je da menja status kvo, bojeći se menjanja granica, spoljnog faktora, uticaja na region… Drugo, ako gledamo kako su nekad Beograd i Zagreb potpaljivali vatru u BiH, sada je situacija drugačija. Ako gledamo taj dodatak kojim je Dodik obrazložio u kom slučaju će krenuti u ostvarivanje namjera o otcepljenju nakon što je izgovorio „welcome rsexit“, odnosno da će to biti tek nakon što propadnu svi pokušaji za dogovor, videćemo da je to dodatak Aleksandra Vučića. To je onaj poziv iz Beograda da se mora ići kroz procedure, pa čak i ako bi se jednog dana stekli uslovi za exit. Dodik jeste majstor slogana i načina na koji ih on izgovara jedan dobar marketinški potez. Ja sam uveren da je ovo samo dobra igra koja bi nas trebala uvesti u nadolazeće lokalne izbore.“

Prema mišljenju Janjića, očekivanja pojedinaca da bi se u sve jače mogla uključiti međunarodna zajednica su nerealna.

„Postoji prećutni kompromis da se BiH, koja je u celoj svojoj muci unutrašnje stabilna, prepusti sebi i da se iznutra sama suoči sa problemima u svojim granicama isama kuva u sopstvenom sosu. Nema tu međunarodnih kandidata, pa čak ni Rusa koji bi ušli nešto direktnije rade. Bilo da se radi o ekonomskoj ili političkoj pomoći. Drugo je ovo što smo videli od Amerikanaca koji neće da dozvole da se ugled Amerike i njenog autoriteta srozava i odatle ta akcija lično prema Dodiku. I to je maksimum intervencije. Njima jednostavno ne odgovara da se otvara neka nova priča.“

Milovan Matić (Buka)