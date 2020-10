Dušan janjić : Vučić bi trebao korigovati ljubav prema Miloradu Dodiku (VIDEO)

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić morao bi da preispita svoju ljubav prema Miloradu Dodiku, kazao je beogradski politički analitičar Dušan Janjić.

– Zapravo, Vučić je stavljen u fuznkciju Dodikove politike. Pogledajte samo od kada Vučić nije primio u posjetu sve članove Predsjedništva BiH, kazao je Janjić.

U razgovoru za FACE TV Janjić je govorio i o sve češćem, spominjanju rata, kada se govori o situaciji na Balkanu.

– Pogledajte, recimo, Brčko Distrikt. To je projekat SAD-a i oni su garant postojanja i funkcionisanja Distrikta. Međutim, Brčko cijepa RS na dva dijela, odnosno prekida teritorijalni kontinuitet tog entiteta. Sigurno je da u RS-u postoje oni kojima se to ne sviđa. Međutim, kakve im opcije stoje na raspolaganju. Jedna je da se dogovore sa Amerikancima, a druga da to probaju promijeniti ratom. Međutim, sa kim bi ratovali? Sa NATO-om. Zbog toga sigurnop je da od takvog sukoba nema ništa, kazao je Janjić.

U toku razgovora dotakao se i inicijative o formiranju “malog Shengena”, napomenuvši kako je o tome još 2013. godine govorio crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

