Dušan Janjić : U rukama Amerikanaca postoje krivični dokazi i protiv Čovića

Dušan Janjić, analitičar i direktor Foruma za etničke odnose u specijalu na N1 komentarisao je jučerašnje sankcije koje je Amerika objavila za Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milana Tegeltiju, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) te Mirsada Kukića, predsjednika PDA (Tuzla) i zastupnika u Parlamentu BiH.

Janjić je prije svega napomenuo da se o sankcijama govori u trenutku kada su one izrečene samo za tri osobe te da za neku ozbiljniju ocjenu treba sačekati sve druge sankcije koje dolaze i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Mi već imamo iskustva sa sankcijama na sjeveru Kosova za braću Veselinović i Radojčić koji su također povezani i sa politikom. Ukoliko poredimo sa onim sankcijama koje je isto administracija Joea Bidena uvela, u trenutnim sankcijama je novi taj fokus na korupciji kao rušenju temelja demokratije i vladavine prava. Milorad Dodik nije tek tako izazvao opću pažnju. On je jedan fenomen, on je jedan simbol balkanske verzije etnonacionalizma, koja se širi Evropom, ali i Amerikom. Mi smo vidjeli njihov upad u Kongres, te iste vrste političara. Dakle, ovdje se mora gledati na taj etnički momenat. Ako ostane ovako da nema kažnjenih sa druge strane onda je Dodiku otvoren prostor ka potpunoj mobilizacijisrpskog glasačkog tijela. A ako se izbalansira, ali naravno na osnovu zakona i činjenica i sankcionisanje i drugih. Naprimjer, pouzdano znam da Draganu Čoviću od momenta Petritscheve administracije postoje krivični i drugi dokazi u vezi sa Aluminijskim kombinatom i za banku koja je vođena u Mostaru i to je sve u rukama Amerikanaca. Dakle, ovo je jedan proces koji jeste i politički, ali ima za cilj nešto drugo, da uspostavi i ohrabri i BiH, Srbiju i sve zemlje Zapadnog Balkana da izgrade jedan sistem borbe protiv korupcije i zato Amerikanci u svoje ambasade šalju savjetnike za borbu protiv korupcije i bit će vrlo aktivni kako bi ohrabrili javnost”, pojasnio je Janjić.

Smatra da se već dugo Dodik održava jednom vještom i manipulativnom igrom i interesima mnogih drugih.

“Kako u Beogradu, tako u Sarajevu, a pogotovo Viktora Orbana, premijera Mađarske i drugih gdje je čak i Hrvatska zaigrala na tu kartu potpaljivanja vatre. Dakle, mnogi bi željeli da se ovo pretvori u jedan talas otcjepljenja, novih sukoba i razbijanja Bosne i Hercegovine. Zbog toga su došle sankcije. One su došle onog trenutka kada je Dodik zaigrao priču o secesiji i najavio oružane snage. Apsolutno sam uvjeren da Dodik posljednja dva izbora dobija upravo na toj izmišljenoj priči o otcjepljenju, referendumima i zloupotrebama izbornog procesa. On ne može pobijediti u demokratskim izborima u RS, a sazrela je i opozicija kao i okolnosti”, dodao je.

Janjić je mišljenja da će i većina zemalja Evropske unije uvesti sankcije.

“Ne vjerujem čak ni Orbanu, pogotovo ne vjerujem da neće Slovenija uvesti, sve u svemu u Evropskoj uniji ima mnogo ljudi koji misle kao Dodik i to je po nju loše. Dakle, EU kao cjelina neće uvesti sankcije, ali hoće pojedinačne države, a onda će ove druge u ime zajedničke politike da se prave naivni, da kao eto ne znaju Dodika i da se nešto dešava, pa će skloniti svoju kuću, svoj račun jer se o tome radi i o nečemu što treba sve nas zabrinuti, kao i građane EU. A riječ je o tome da je EU u teškoj krizi, a da Rusija hoće da je ‘maltretira’ još jedan duži period i da moramo biti spremni oko takvih stvari”, poručio je Janjić.

(Kliker.info-N1)