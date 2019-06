Dušan Janjić : U BiH će se nešto morati mijenjati

Predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić kaže u izjavi za EuroBlic da konkretnu intervenciju međunarodne zajednice u BiH ne očekuje prije 2021.



Smatra da postoje dva problema zbog kojih je BiH u blokadi, od kojih je prvi nefunkcionalnost Federacije, sa svim njemim kantonima. Prema njegovim riječima, drugi problem je u odnosu Republika Srpska – BiH – Federacija.



– Očigledno je da je sa Dodikom i sve većim ruskim uticajem, neriješen problem povjerenja Srba prema drugima narodima, pretvoren u dodatak koji se zove platforma za širenje nestabilnosti u BiH i na Balkanu preko Srbije i RS. Rusija to nije kreirala, ona se ubacila i to dobro razigravala. Čak mislim da je za građane BiH bolje da se vlast i ne napravi, kako bi sazrela ova dva procesa – kaže Janjić za Srpskainfo.



Bitnim za cijelu priču smatra i proces koji je protiv pravosuđa BiH poveo ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Ako to prevedemo na jezik dešavanja u Albaniji, dodaje Janjić, to se zove „pokret protiv narko, korumpirane, kriminalne države“.



– U BiH ne može da se govori o narkoticima; problem je mnogo komplikovaniji, ali udara u srce kriminalizacije vlasti, korupcije i stvara osnov za međunarodnu intervenciju. Što se on bude više širio, više će biti praćen zahtjevima da se uđe u NATO. Tu će se RS naći na ledini. Po osnovu veze s kriminalom neće moći puno da kaže, neće moći da pruži otpor na obje strane.

Dakle, ove godine je za međunarodnu zajednicu prioritet Kosovo i stabilizacija Srbije, ali očekujem da se u drugom mandatu američkog predsjednika, od 2020. ili 2021, otvori pitanje BiH. Da li će to biti konferencija, neki novi butmirski proces, ne znam, ali mora doći do promjene Ustava, Izbornog zakona i promjene dijela ljudi. Na vlasti su ljudi uglavnom iz rata i moraju da odu – zaključuje Janjić.

(BN TV)