Dušan Janjić tvrdi : ” Dodik zabio nož u leđa Vučiću “

Posjeta Milorada Dodika Beogradu nanijela je veliki udarac na povjerenje između Srbije i Srpske, smatra politički analitičar Dušan Janjić. On kaže da je miješanjem u predsjedničku trku u Srbiji, Dodik zabio nož u leđa srpskom premijeru Aleksandru Vučiću.

“On je rekao da je došao da Vučiću kaže da će Republika Srpska da podrži kandidata, nije rekao Nikolića, nego SNS-a. To je takav napad na Vučića. Dodik ima svoje razloge da se uključi u tu kampanju, da ide i defiluje sa ambasadorom Rusije i ubjeđuje Vučića”, kaže Janjić.

On dodaje da nije toliko bitno šta će Vučić da odluči, koliko je bitna poruka koju je poslao Dodiku.

“Moram to da kažem na način da to Dodik razumije, jer on očigledno ne razumije neke stvari. U Srbiji ne žive ‘papani’. Tamo ima ljudi koji imaju mozak. Ne treba nama Dodik da nam objasni ko nam je predsjednik. Neka se on pozabavi sobom i Republikom Srpskom”, naglasio je Janjić.

Dobri odnosi sa zvaničnim Beogradom nisu nikakva privilegija Milorada Dodika, nego se radi o nacionalnoj obavezi Srbije da brine o srpskom narodu i Dejtonskom mirovnom sporazumu.

“Ko god da je na vlasti u Beogradu, mora da poštuje nacionalne interese Srbije i Srba i mora da poštuje međunarodne obaveze. Jedna od obaveza je Dejton i posebane veze sa Republikom Srpskom. Nije to nikakva privilegija ni Dodika, ni prije toga Koštunice i Tadića, a ni Vučića. To je obaveza”, tvrdi Janjić za BN televiziju.

Nije dobro biti pod bilo čijom vlašću i uticajem, kaže Janjić, pa tako ni današnji izbor Amerika ili Rusija ne treba da bude opredjeljujuća za Srbe.

“Zašto jednom ne probamo da budemo svoji? Zašto mi ne možemo da imamo svoju jasnu politiku nacionalnog jedinstva i svoju državnu politiku jačanja država i entiteta u kojima živimo? Srbija je tako nastala što je imala jasnu državotvornu i jasnu nacionalnu politiku da su svi Srbi – Srbi. Neću ja da mi Dodik mjeri da li sam ja manji Srbin od Nikolića i da razlika bude da ja manje volim Ruse”, kaže Janjić.

Srpski narod u regionu treba da teži stabilnosti i razvijanju partnerskih odnosa i sa velikim silama, a u tom smislu nema razloga za euforiju koja se stvarala zbog pobjede Donalda Trampa u SAD. Janjić smatra da treba biti oprezan.

“Budemo li napravili još neki incident, vrlo brzo ćemo postati ‘bad guys’, jer njemu trebaju ‘bad guys, jer njegova retorika je ‘crno-bijelo’. Ja bih volio da se i on i Putin što manje bave Srbima'”, kaže Janjić.

Značajan izazov po regionalnu stabilnost, prema mišljenju Janjića, biće i izbori u Njemačkoj, odnosno pobjeda ili poraz Angele Merkel. Poraz bi predstavljao novu neizvjesnost koja bi ostavila posljedice širom svijeta, zaključio je Janjić.

(Kliker.info-BN TV)