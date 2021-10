Dušan janjić : “Situacija na Kosovu lako se može prenijeti na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru…”

Vanjskopolitički analitičar i predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose Dušan Janjić kaže da su događaji na sjeveru Kosova u proteklih mjesec dana doveli do ozbiljne militarizacije situacije na sjeveru Kosova.

Smatra da Josep Borrell ne shvata šta se dešava.

“Očigledno je da ni Borell ne shvata o čemu je riječ, a onda nemaju razloga ni lokalni igrači baš da tumače šta on misli kada kaže ‘jednostrane i nekoordinisane akcije’. Upozorenja od prije 10 dana, zvaničnika SAD-a o demilitarizaciji nisu shvaćena ozbiljno, niti je išta rađeno. […] Mi vidimo da jedna policijska akcija, koja bi u nekim normalnim okolnostima, bila izvedena bez oružanog otpora i protesta, i izvedena je na drugim djelovima Kosova – ne može da prođe na sjeveru. Dakle, sjever Kosova i Srbi koji žive dovedeni su do jednog stanja da sve vide kao napad na sebe. […] Oni zahtijevaju da vojska Srbije uđe na Kosovo, da ih brani. To jeste nerealno, ali to je svijest koja je njima stvorena, i iz Beograda i od vođa Srpske liste – da oni mogu biti autonomni u svom djelovanju, zaštićeni, pa čak i ako se bave krijumčarenjem, neplaćanjem struje i sličnim stvarima, a da Kosovo nema nikakvo pravo da policijski interveniše”, kaže Janjić.

PROČITAJTE Vučić uputio poruku Srbima: “Nema povlačenja, nema predaje. Živjela Srbija”

Janjić smatra i da bi izbori na sjeveru Kosova trebalo da budu odgođeni i da bi trebalo razgovarati o bezbjednosti, temi koja se godinama izbjegava.

“Sve u svemu ne valja. Ne može se to zaustaviti na način na koji to misle ljudi u Briselu, Beogradu i Prištini, i ja ne vidim kako se za dva dana mogu održati lokalni izbori na sjeveru Kosova. Možda je bolje i odložiti izbori i povesti razgovor koji se izbjegava otkad traje briselski dijalog – to je razgovor o bezbjednosti. Bez bezbjednosnog paketa – bez jasno definisanih obaveza, saradnje obavještajnih službi, policijskih snaga, bezbjednosnih vojnih snaga i NATO-a – nema mira na Kosovu, nema deeskalacije problema. Došlo se do jedne tačke koja treba da bude upozorenje svima, jer je ona lako prenosiva i na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. To moraju da shvate Borell i Lajčak – njihov posao nije da se igraju diplomatije, da stvaraju lažnu sliku, niti je posao Vučića da eskalira, navodi Janjić za Pobjeda.me.

(Kliker.info-Pobjeda)