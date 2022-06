Dušan Janjić o susretu Dodika sa Putinom : “Dala baba dinar da uđe u kolo, dala bi 199 da izađe”

Beogradski analitičar Dušan Janjić vjeruje da poslije susreta sa Putinom, Milorad Dodik “više nema uzmaka”.

“Ili će ići po principu „Pinki je video Tita“ u sve akcije koje mu komanda naredi, ili ako ima prostora u glavi i u moralu, podnijeti ostavku! To je jedna tačka, a ne očekujemo ovo drugo. Narod kaže, dala baba dinar da uđe u kolo, dala bi 100 da izađe… On iz ovog kola ne može da izađe. Poznata je ona slika, kad je primiš ruski poljubac u usta – on se nikad ne raskida. On je po meni, što se tiče političkog djelovanja otpisan, sad ćemo vidjeti koliko je vrijedan u propagandno-obavještajnom djelovanju”, kazao je Janjić u razgovoru portalu Radio Sarajevo.

Na pitanje postoji li opcija prema kojoj se “Dodik ne bi vratio” iz Rusije, Janjić ističe:

“Ne znam da li je on ovim što je do sada uradio to zaslužio. To jeste sudbina ljudi kao što su Veljko Kadijević, Mira Marković, Marko Milošević… I to je moguće, ali ne vjerujem. Rusija se lako ne odriče usluga… Svaka velika sila i njihove službe kada vas uhvate, oni vas koriste do posljednje kapi krvi.

On vjeruje da će on doći, da će pokušati da uradi sve da izazove ono što je i trebalo ranije da se uradi, da mu se bonskim ovlaštenjima zabrani dalje političke djelovanje.

“I time on postaje kao otpisan političar važno oružje propagandnog rata na ovim prostorima. To je sudbina koju nikome koga poznajete ne biste željeli, ali Dodik je nju izabrao i u nju hrabro ide i dalje”, rekao je Janjić.

(BNTV)