Dušan Janjić : Nastavak Dodikovih lažnih predizbornih “patriotskih” tema!?

Politički analitičar iz Beograda, Dušan Janjić, smatra da se ovdje radi o nastavku Dodikove priče o statusu Republike Srpske i referendumu, koju uspješno razvlači pred svake izbore, dok se prisutni Vučić uglavnom o tome ne izjašnjava.

“Na taj način je Dodik do sada uspješno manipulisao i Beogradom i opozicijom u Republici Srpskoj, pa i biračima. Dakle, sastanak u Beogradu neće proizvesti nikakve posebne zaključke osim da Srbija podržava Dejton i predstavnike RS da rješavaju probleme. To će biti još jedna manifestacija prijateljstva, vjerovatno i ljubavi”, kaže Janjić za Srpskainfo.

Mada postoje tumačenja po kojima Vučić zahtjeve iz Republike Srpske rado koristi da bi ostvario što bolju poziciju tokom pregovora s kosovskim vlastima, Janjić smatra da politički stavovi iz Banjaluke dolaze u „jako lošem momentu za Srbiju“.

“Čak su puštene spekulacije da će Tramp da dođe na sastanak Vučića i Hotija u Vašington 4. septembra, da će se tamo pričati i o Srpskoj, pa čak i da će Dodik da bude pozvan da dođe. Očigledno je u pitanju medijska spekulacija u vezi sa izbornom promocijom i dokazivanjem da Dodik nije oštećen američkim sankcijama, iako se zna da on ne može da uđe u SAD. Drugo, to nije tema i to je problem za Srbiju”, kaže Janjić.

“U momentu kada su se Vašington, Berlin i Brisel dogovorili da se ne pokreće pitanje promjene granica niti statusa Kosova, govori se o referendumu u Republici Srpskoj, a to jeste promjena granica, jeste promjena statusa koji sada Srpska ima. Kakvo pominjanje Republike Srpske na tom sastanku? Ali, zato postoji Obrajan i svi oni drugi, pa i budući predsjednik Bajden, i toga se treba bojati. Ako sastanak Vučića i Hotija bude uspješan, Tramp će se pojaviti, slikati se s njima i reći nekoliko kurtoaznih riječi, i to je sve”, smatra Janjić.

Prema riječima Dušana Janjića, rizik za Republiku Srpsku je da međunarodna zajednica pristane na organizuje međunarodnu konferenciju, na kojoj bi Srpska „izgubila status koji ima po Dejtonu“.

“Ne treba provocirati međunarodnu konferenciju koju bi sazvala Amerika, zajedno s Rusijom. Rusija će sutra prodati Balkan, jer se toliko upetljala u Bjelorusiju, Ukrajinu, Gruziju. Srpska je entitet nastao međunarodnim mirovnim sporazumom, dakle ona može, ako nađe pravi način, da ima svoju jaku međunarodnu aktivnost, pod uslovom da je Dodiku zaista stalo do unapređenja statusa Republike Srpske.

Ali, umjesto toga, rukovodstvo RS priča o novom statusu i sada će da to internacionalizuju. Nisu oni u poziciji u kojoj su bili kosovski Albanci. Zaboravlja se da je Srpska nastala u žestokoj borbi, mnogo krvi je proliveno za nju, a sada neko tako trguje njom zbog izbora i nerealnih ciljeva”, zaključuje Janjić.

(Srpska.info)