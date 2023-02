Dušan Janjić: Kurti više nije saradnik Vučiću u kupovini vremena (VIDEO)

Gost O Dnevnika je bio predsjednik Upravnog odbora Foruma za etnicke odnose Dušan Janjić.

Jasna poruka Zapada, ili prihvatiti njihovu ponudu ili Srbija ide u izolaciju.

– To je interpretacija. Srbiji je predstavljena posljedica – šta ako ne prihvati dijalog. Srbija je prihvatila dijalog i nastavak dijaloga. I to više nije tema. Ovdje je jedna mnogo ozbiljnija tema, kao i u Prištini. Tema je konsekvenci takvih odluka i ozbiljne promjene politike i strategije Srbije. I u drugom danu parlamentarne rasprave imamo političare opozicionih i vladajućih stranaka koji pokušavaju da odbrane svoj rejting i bježe od suštinske rasprave. To nije rasprava ko nije izdao Kosovo nego ko vidi Srbiju u EU i NATO-u, rekao je Janjić, te dodao:

– To se razlikuje od onoga što se dešava u Prištini. Tamo nema spora da svi hoće u Evropu i NATO. Neki imaju dodatne uslove koji su neostvarivi. Postaviti zahtjev da Vučić povuče jednostrano svoja pisma je potpuna besmislica. To se ne tiče Kurtija ni procesa priznanja. Ovdje se radi o tome da Kurti izbjegava da riješi institucionalni problem. Početak rada na formiranju ZSO je početak povratka predstavnika srpske zajednice u organe Kosova. To je pretpostavka da za dva ili tri mjeseca počne dijalog o evropskom prijedlogu. Kurti prvi korak blokira i odmaže cijelom procesu, a u Beogradu stvara prostor za one koji osporavaju proces. Više nije saradnik Vučiću u kupovini vremena, on sada postaje saradnik onima koji žele ruski uticaj.

