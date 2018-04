Dušan Janjić: Dodik je na korak do sankcija Berlina i Evropske unije

Dodik se nalazi na korak od izricanja sankcija Njemačke i EU, tvrdi direktor Foruma za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić u izjavi EuroBlicu.Komentarišući pisanje uglednog njemačkog dnevnika “Frankfurter algejmane cajtung”, koji je, pozivajući se na izvore njemačkog Ministarstva inostranih poslova, naveo da se Dodik nalazi na korak od izricanja sankcija Njemačke i EU, izvori EuroBlica tvrde da bi eventualno uvođenje sankcija Evropske unije prema lideru SNSD Miloradu Dodiku automatski značilo i njegovu eliminaciju kao kandidata za srpskog člana u Predsjedništvu BiH.

Ističući da bi u slučaju da se obistine prognoze medija koji, inače, važe za izuzetno bliske vladi njamčke kancelarke Angele Merkel, bilo nezamislivo da Dodik zasjedne u fotelju srpskog člana u Predsjedništvu BiH, izvori tog lista navode da bi u tom slučaju i OHR mogao da iskoristi pravo na korištenje Bonskih ovlaštenja.

– Ako dođe do proširenja sankcija prema Dodiku, a najvjerovatnije je da hoće, osnovni razlog neće biti njegova kandidatura za Predsjedništvo BiH. Razlog će biti Dodikova polittika, odnosno njegovo otvoreno promovisanje ruskog uticaja, pogotovo u najnovijoj fazi ponovnog povezivanja krize na Kosovu sa situacijom u BiH – kaže Janjić.

On, između ostalog, smatra da su zvaničnom Berlinu posebno zasmetali Dodikovi posljednji nastupi u Beogradu kada je ponovo negirao postojanje BiH kao države.

– To je nešto na što Evropska komisija sigurno neće ostati bez odgovora. Oni kad jednom krenu da primjenjuju sankcije to traje sve dok sankcije ne počnu da daju rezultate. U Dodikovom slučaju, to je očekivanje da prestane s politikom promovisanja i zagovaranja ruskog uticaja. Za Dodika se situacija dodatno zakomplikovala i time što se na primjeru posljednje krize na Kosovu potvrdilo da Turska i Rusija rade zajedno. To čini strah EU i SAD još većim, u smislu da je Kosovo samo odskočna daska za destabilizaciju BiH. To je način na koji se razmišlja u Briselu, Vašingtonu i Berlinu – tvrdi Janjić.

Na pitanje da li bi hipotetičko uvođenje sankcija EU Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, moglo da spriječi njegovu kandidaturu za Predsjedništvo BiH, Janjić odgovara potvrdno.

– Mislim da to uopšte nije hipotetičko pitanje, već je to samo pitanje vremena. Ako bi Dodik bio izabran kao član Predsjedništva BiH pod sankcijama EU i SAD, on ne bi mogao normalno da radi. Koji bi model tu bio primijenjen, još je u sferi spekulacija, ali ne zaboravite da OHR posjeduje Bonska ovlaštenja”, rekao je Janjić EuroBlicu.

(Kliker.info-BNTV)