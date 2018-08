Dušan Janjić : Dodik indirektno podržava nezavisnost Kosova, put kojim ide ubija RS

Dodik je u intrevjuu za Večernje novosti od petka podsjetio da je je NSRS nakon što su Albanci proglasli nezavisnost donijela Rezoluciju da će Banjaluka u slučaju novog međunarodnog principa i prakse u priznavanju prava na samoopredjeljenje insistirati na pravu na utvrđivanje državnog statusa ovog entiteta.

“Taj dokument je i dalje na snazi i od njega nećemo odustati”, rekao je Dodik i dodao da rješenje statusa Kosova ne treba odvajati od pitanja statusa Republike Srpske.

Politički analitičar Dušan Janjić smatra da je Dodik očigledno promašio liniju, a nije ni mogao da pročita ovo što je danas objavio Vučić u otvorenom pismu, navodeći da to nije potpuna konsolidacija stavova sa Beogradom.

Ono što je tu važnije, smatra Janjić, jeste pitanje kad će Milorad Dodik da shvati da je Republika Srpska entitet garantovan međunarodnim mirovnim sporazumom, i zašto on poistovjećuje nespornu međunarodno pravnu poziciju sa još problematičnijom pozicijom Kosova.

Mišljenja je da Dodik ovim ustvari indirektno podržava nezavisnost Kosova a rizikuje Republiku Srpsku.

Dakle nema nikakve direktne veze između statusa Republike Srpske i statusa Kosova nema, smatra Janjić, te dodaje da samo borba kroz insitucije Bosne i Hercegovine po uzoru na Crnu Goru i u konačnici Evropska unija mogu dovesti do referenduma i samostalnosti RS.a

“Ono na što se Dodik u početku pozivao, gdje je bio upravu, to je crnogorski evropski put ka referendumu. Znači ako zaista želi da jednog dana Republika Srpska dođe u situaciju da drugačije definiše svoj status unutar Bosne, on mora da radi potpuno drugačije od ovoga što radi. Na ovaj način Dodik ubija Republiku Srpsku. A šta je to što je drugačije?

Dakle, mora da ide kroz sve institucije Bosne i Hercegovine, da proba sve dogovore, i kad onda postigne saglasnost i sa onima koju su stvarali Dejton, da onda raspiše referendum i da na tome referendumu pod kontrolom Evropske unije i pobijedi, ali on ide drugim putem, služi Moskvi i Ankari za izazivanje tenzija i strahova među Srbima i to se vidjelo ovih dana. Dakle, on je učestovao u širenju straha o kojemu danas govori Vučić”, zaključio je Janjić.

(Kliker.info-Vijesti)