Dunović odgovorio Tufekčiću: Vi ste neslana šala bh. politike

Potpredsjednik Federacije BiH Milana Dunovića uputio je odgovor na pismo koje mu je uputio potpredsjedavajući Doma naroda Parlamenta FBiH Jasenko Tufekčić. Dunović je Tufekčića nazvao “neslanom šalom bh. politike.”

“Vi ste obična neslana šala bosanskohercegovačke politike. Zbog ljudi kao što ste vi, Bosna i Hercegovina i njeni građani žive kao taoci persona koje su uzurpirali moć, a svoje neznanje ne znaju sakriti ni u otvorenom pismu, kojim ste se, tobože, osvrnuli na ono što sam ja radio u protekle četiri godine. Vi ne možete shvatiti da se ni ja, niti bilo ko, ne može kako Vi kažete „prepisivati“ sa Ustavnim sudom. Vi Ustav ne poštujete, institucija Ustavnog suda vam je prekompleksna, pa ne možete pojmiti čemu zapravo služi taj Sud”, napisao je Dunović.

Potpredsjednik FBiH ističe da Ustavni sud štiti građane ove, kako je naveo, napaćene države od kvazipolitičara kao što je Tufekčić.

“Ja građane pokušavam zaštititi od Vas i Vama sličnih. Nije „kočenje procesa“ moje djelovanje prema Ustavnom sudu, to je jasno svima izuzev vama. Kočenje procesa je ono što vi radite; jer, da se Vi pitate, oteli bi ljudima sve: platu, imovinu, dostojanstvo, pravo na rad i na kraju i pravo na život, a onda se sakrili iza SDA. Pitam se samo da li je zaista politika stranke iz koje dolazite reprezentovana u Vašem „liku i djelu“ ili ste Vi samo jedan u nizu onih „koji su se snašli“, pa kreirete bezvlašće kako biste politički opstali. Pitam se zašto Vam smeta moje obraćanje Visokom predstavniku, kada sam radio na zaštiti ustavnosti. Vi ste gospodine Tufekčiću predložili SNSD-ov kadar, Dragu Puzigaću, na mjesto potpredsjedavajućeg Doma naroda Parlamenta FBiH. Vi ste doveli Dodika, da nam kroji sudbinu u Federaciji. Ja pokušava da riješim vaše (SDA-ovske) političke greške, ali vama to smeta. Valjda vi znate zašto je to tako. Ono što sigurno znate je to, zašto je i predsjedavajuća Doma naroda, Lidija Bradara rekla da ste je „usmeno“ podržali u pokretanju vitalnog nacionalnog interesa. E vidite, to je onaj lažni vitalni interes, kojim će se onemogućiti da Hrvat u Sarajevu vrijedi kao Hrvat u Mostaru, ali isto tako i da Bošnjak u Livnu vrijedi kao Bošnjak u Sarajevu. Vi ste spomenuli u svom pismu Bošnjake Livna, borce za ovu državu, a jeste li im objasnili i to da bez Zakona o izbornim jedinicama oni neće imati pravo da budu birani. To pravo ste im vi oduzeli, prije dvije godine, kada ste prvo predložili, a onda i hitro digli ruku za SNSD-ovca Puzigaću. Jeste li im objansili zašto predsjedavajuća Bradara kaže da ste je usmeno podržali i zašto vam smeta moja press konferencija na kojoj sam pojasnio šta se desilo u FBiH? Zašto vam smeta moje obraćanje Visokom predstavniku kada želim da zaštitim prava svih građana, bez obzira kako se zovu i gdje žive? Možda će vas HDZ nagraditi glasovima u Livnu, pa ostanete u politici; ako ništa, bar ste zaslužili da vas HDZ-ovci podrže, jer radite baš onako kako oni to žele.”

Dunović je Tufekčiću naveo i rezime svog rada.

“Vi ste postavili SNSD u Federalnu vlast, ja pokušavam da ih izbacim. Vi se hvalite da je Puzigaća vaš prijedlog, ja govorim dvije godine da se to nije smjelo napraviti. Vi dižete ruku za protuustavne zakone i time se ponosite, ja takve (samo takve) zakone šaljem na Ustavni sud. Vi obmanjujete borce, ja im javno govorim da su im zahtjevi opravdani i na koji realan način mogu biti realizovani. Vi im ne date Jedinstveni registar boraca, a ja želim da vidim ko je bio borac, ko dezerter i koga ste lažno uveli u prava. Vi se krijete iza boraca iz Livna, ja tražim da SVI, uključujući Livnjake, imaju pravo na dostojantvo, kao i pravo da se ponose učešćem u odbarni BiH. Vi ste u predizbornoj kampanji spremni na obmane, ja radim kontinuirano 4 godine na vraćanju dostojanstva – radnicima, poslodavcima, borcima, ljekarima, državnim službenicima, policajcima, djeci koja nemaju, zbog takvih kao vi, pravo na liječenje. Ima toga još mnogo. Naučite već jednom, gospodine Tufekčiću, čitati moje „prepisivanje sa Ustavnim sudom“, pa ćete možda i shvatiti da ste vi i vaši koalicioni partneri oduzimali kontinuirano prava gore navedenim kategorijama. U tim kategorijama su, zapravo, skoro svi građani BiH”, pobrojao je Dunović.

Za kraj Tufekčiću poručuje da on nije u kampanji, već samo radi svoj posao.

“Vi ste ti koji se krijete iza SDA, iza Bošnjaka Livna, iza komisija, iza članova drugih stranaka; samo vas brine hoćete li dobiti dovoljno glasova, pa da nas možete, sve kolektivno, maltretirati svojim neznanjem i neradom još četiri godine. Uozbiljite se i sklonite što prije iz politike, jer ovoj državi trebaju ozbiljni, pošteni i odgovorni ljudi, a ne Vi. Nema više dopisivanja sa Vama. Vi ste potpuni gubitak vremena, i to baš sada kada svu energiju treba usmjeriti na bitne stvari. Bitna je mladost, radnici, borci. Bitna je Bosna i Hercegovina, a ne pojave koje su zalutale u politiku.”

(Kliker.info-Klix)