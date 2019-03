Državni poslanik Zlatan Begić: Hladovinu opozicije žele samo nezreli ljudi

O stavovima DF-a tokom razgovora unutar BH bloka, ali i o tome zašto se stvari jedino mogu mijenjati iz pozicije, za Oslobođenje govori državni poslanik Zlatan Begić .

Hoće li DF pristati na poziv SDA za zajedničko formiranje vlasti?

– Mislim da javnost jednim dijelom potpuno pogrešno percipira čitavu stvar. Ovdje nije u pitanju hoće li se neko odazvati nekom pozivu za pregovore, nego su u pitanju motivi zbog kojih se bavimo politikom. Mi smo ušli u politiku, ja lično, a koliko znam i većina ljudi u Demokratskoj fronti Tuzlanskog kantona, da pokušamo promijeniti stanje, a ne da bismo došli do pozicija u predstavničkim tijelima i tamo proveli četiri ugodne godine kao opozicija, ne preuzimajući nikakvu odgovornost za rješavanje nagomilanih problema.

Gubitak načelnika

Oni koji zagovaraju isključivo opoziciono djelovanje, braneći to kojekakvim principima, da bi do kraja bili principijelni, morali bi predati svoje mandate i odreći se brojnih privilegija ukoliko ne žele da preuzmu odgovornost za vođenje procesa u ovako teškoj situaciji kakva je u BiH, iako im se za to pruža mogućnost. U suprotnom je – po mom mišljenju – riječ o čistom konformizmu, o političkoj neodgovornosti, a u pojedinim slučajevima čak i o nezrelosti. Gledajući ovaj kanton, pored pitanja ko će biti vlast, jednako važno pitanje je ko ne bi smio biti vlast u naredne četiri godine. Neulazak građanskih i lijevih političkih opcija u vlast TK-a znači da ostavljamo potpuno isto stanje kakvo je bilo prije izbora, odnosno tokom prošlog mandata, ali i godinama ranije. Jesu li ljudi za to glasali kad su nas birali?

Ali, argumenti da se ne ide sa SDA uvijek se predstavljaju kao signal koji dolazi upravo od glasača?

– Građani bi, na prvom mjestu, morali znati da ta nesretna ljevica, koja se pokušava ujediniti posljednjih nekoliko godina, ukoliko sad ostane po strani, zapravo bi ujedinila ono što se raspalo u SDA prije godinu. Objedinjavanje SDA i PDA u poziciji vlasti nesumnjivo bi dovelo do jačanja ovih političkih opcija u TK-u, a već na narednim lokalnim izborima vjerovatno i do gubitka općina u kojima SDP danas ima načelnike. Sve to bi moglo dovesti do bespovratnog sunovrata građanske političke opcije u TK-u. Mi nemamo još četiri godine na raspolaganju, imajući u vidu vrlo teško stanje u kojem se nalazimo.

BH blok je, ipak, donio odluku da ne želi u vlast. Može li i hoće li DF odlučivati izvan tog bloka, a sve kako biste došli do toga o čemu govorite?

– Prva stvar, lijevo orijentisane i građanske stranke bi ulaskom u vlast imale prevagu unutar institucija, te bi bile u objektivnoj mogućnosti da provedu svoje ciljeve i programe, što se očigledno nije uzelo u obzir pri zauzimanju stava unutar BH bloka. Naravno, u pregovore o formiranju vlasti se ne ide po svaku cijenu, pogotovo ne dolazi u obzir formiranje bilo kakve vlasti koja bi objedinjavala političke subjekte koji su trenutno na vlasti u TK-u (PDA i SBB, op. a). A druga stvar – šta uopšte znači “BH blok donio odluku”? Kako je BH blok donio odluku? Sastalo se nas pet-šest i nešto odlučili!? BH blok bih nazvao neformalnim društvom koje nema niti ovlaštenja niti institucionalnu strukturu koja bi omogućavala donošenje bilo kakvih odluka.

Prije bih rekao da je riječ o zauzimanju stava, koji je neformalne naravi, ali koji je uticao, kako vidimo, na zvanične stavove nekih ključnih subjekata koji čine taj tzv. blok. Pri zauzimanju takvog stava u obzir nisu uzete mnoge činjenice, i sve se to pokušalo ušminkati kojekakvim principima i velikim, ali praznim riječima. Nema principa i politike iznad države i naroda. Onaj ko se poziva na takvu vrstu principa u ovako teškoj situaciji kakva je u BiH, ili ima skrivene namjere ili konkretne lične interese ili vlastiti konformizam prikriva velikim riječima ili je naprosto zalutao u politiku.

Na koga tu mislite?

– Na one koji su se tako glasno borili za takav stav. Ne želim da se bavim špekulacijama, ali vjerujte, vrijeme će pokazati zašto su se pojedinci zalagali svim snagama da dignemo ruke i da se predamo prije nego smo i pokušali nešto da napravimo, da pritom ostavimo isto stanje, tj. strukturu vlasti, da TK, ali i državu i entitet ostavimo na raspolaganje potpuno istim političkim snagama koje su bile na pozicijama vlasti i u prethodne četiri godine. Osim toga, koliko god se trudio, ne mogu da shvatim niti da obrazložim stavove pojedinih izabranih dužnosnika koji su građanima u izbornoj kampanji obećavali grčevitu borbu i promjene, a danas se grčevito bore da ne budu dio te borbe i promjena, nego da budu dio opozicije iz koje se objektivno ne može značajnije uticati na rješavanje nagomilanih problema.

Zar nije moguća borba iz opozicije?

– Građani trebaju znati da je opozicija u izvedbi tih i takvih pojedinaca, koje smo imali priliku godinama da gledamo u parlamentima, zapravo, debela hladovina, držanje ispraznih govora, pisanje otvorenih pisama bez smisla i učinka, odnosno puka dobro plaćena demagogija, bez ikakve stvarne moći da se nešto konkretno i korisno uradi.

Od Vijećnice do Ciglana

Na koncu, građani se trebaju zapitati kada su nekog od ovih “principijelnih revolucionara” vidjeli među narodom, borcima, penzionerima, na protestima, u postupcima pred sudovima gdje se vodi pravna bitka za prava i slobode ugroženih građana i slično.

Vaše mišljenje je dosta drugačije od mišljenja dijela kolega iz BH bloka. Šta to uopšte znači za BH blok?

– Kad je riječ o tom BH bloku, ja sam za to da se ta ideja čuva i razvija, zaista jesam. Ali, unutar BH bloka postoji više faktora, a među njima je posebno izraženo neuzimanje i nepercipiranje realnosti, uz izraženi konformizam, salonštinu, gdje je kompletna realnost stala na potezu od Vijećnice preko Vječne vatre do Ciglana. I kad se već tako razmišlja, onda ne čudi da su neki odbijali ulazak u pregovore samo za federalni i državni nivo, ne spominjući kantone, jer očigledno jedan dio kolega u BH bloku smatra da je Sarajevo važnije od devet drugih kantona.

Lako je zasjesti na budžet od milijardu u Sarajevu i držati lekcije ostalima o principijelnosti. A pri tome, to se uporno odbija jasno i glasno reći, u toj vladi tamo i u tim strankama s kojima se koaliralo sjede ljudi koji su čitav život bili u SDA, bivši ambasadori, savjetnici predsjednika SDA, premijeri koje je ova stranka postavljala i sad se prema njima pojedine kolege iz BH bloka ophode kao da su, u najmanju ruku, ti bivši istaknuti kadrovi SDA u aktuelnu vlast u Kantonu Sarajevo ušli iz nevladinog sektora.

