Državni poslanik Damir Arnaut u Pressingu : Tužilaštvo BiH promijenilo pristup, Dodik je vidno nervozan (Video)

Član Predsjedništva Naše stranke i poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta Damir Arnaut večeras je u Pressingu na N1 govorio o političkim odnosima na bh. političkoj sceni te povećanom ruskom prisustvu na ovim prostorima.

“Na kraju krajeva, ja pozdravljam činjenicu da Ured disciplinskog tužioca VSTV-a nije čekao da izađe izvještaj, nego su uzeli transkripte i pokrenuli postupak protiv Gordane Tadić. Prvostepena, drugostepena i smijenjena je sa funkcije. To je isključivo rezultat rada istražne komisije“, kazao je Arnaut.

“Tegeltija je učinio jednu neprimjerenu stvar kada je otišao na skup politički koji je Dodik sazvao i činjenica da se zaposlio kod Dodika u kabinetu dovoljno govore”.

Na pitanje da li postoji opcija da strane sudije i tužioci dolaze u BiH, Arnaut je kazao:

“Mislim da nema realne mogućnosti za takvo nešto, ne zato što se tome protive Dodik i Čović, Zapad bi to mogao uraditi preko ureda Visokog predstavnika. Formalno pravno postoje uslovi da se to uradi. Također imamo formalno pravne uslove za dobijanje kandidatskog statusa u EU. Ogromna je šteta što su prerano otišli, pogotovo iz tog sektora za organizovani kriminal. Taman je bilo krenulo, zahuktalo se i onda krajem 2000-ih dolazi do njihovog odlaska“.

Dodaje da je 2010. godine pravosuđe u BiH bilo među boljim u Evropi.

“2010. kada smo branili Ganića u Londonu, tada smo vadili razne izvještaje brojnih organizacija koje su tada naše pravosuđe ocijenile kao jedno od najboljih u Evropi, srbijansko je bilo među najgorim. 12 godina kasnije smo među najgorim. To se desilo zbog veze politike i pravosuđa”.

“Tegeltija je u suštini pričao priču koju je mislio da neko želi da čuje i sada iz njega izlazi pravo lice”.

Zatišje na političkoj sceni?

“Problem je možda i veći što se stalno nešto novo dešava i nemamo neki kontinuitet oko politike. U Domu naroda ovi evropski zakoni su doživjeli jedan fijasko nakon što je udružena opozicija progurala evropske zakone, dođe na Dom naroda i padne glasovima Dodika i Čovića. Toliko licemjerno da je koalicija SDA-SNSD-HDZ, da je na istoj sjednici usvojena Rezoluciju kojom se traži od EU da nas primi na “lijepe oči”. Ti ljudi ne žele u EU, samo što se njihove taktike razlikuju“, kazao je Arnaut i dodao:

“SDA zaista glasa za ove zakone, ali je SDA ta koja je dala četiri delegata Dodiku i Čoviću. Nije svejedno jer Dom naroda ima 15 delegata, HDZ i SNSD imaju 8. Oni mogu, ne samo oboriti sve, mogu usvojiti bilo kakvu rezoluciju u Domu naroda. Druga stvar je da sam Dodik ima četiri delegata, džaba vam što Mladen Bosić glasa ZA kada Dodik ima četiri glasa PROTIV“.

“Ono zbog čega ja SDA držim jednako odgovornim kao ove dvije stranke jer su i oni znali da kada dođe na red nešto evropsko da će Dušanka Majkić glasati protiv. Izetbegović vrlo dobro zna o čemu se radi, imam informaciju da je jedan od ljudi u politici mu govorio da to ne radi, a on je to opet uradio. On jednostavno ne govori istinu. Vrlo dobro zna, on govori da je dovoljno tri da se ne pojave. Ne možete blokirati Dom naroda dovijeka. Ako je 3 jednako 4, kako je onda pored trojice živih iz SNSD-a ukinut bijeli hljeb“.

Arnaut je dodao da ima saznanja iz najviših krugova o značajnom povećanju ruskog prisustva.

“Imamo saznanja iz najviših krugova da je ovdje značajno povećano rusko prisustvo, ljudi sa diplomatskim statusom, ali kulturni atašei. Kulturni ataše je jedan eufemizam za špijune, osim onih par koji se zaista bave kulturom“.

Član Predsjedništva Naše stranke i poslanik u Predstavničkom domu državnog parlamenta potom je u Pressingu na N1, između ostalog, govorio i o tome zašto se smatra “rijetkim” političarem u poređenju sa mnogim drugim, te podizanju krivične prijave protiv Rajka Vasića. Također, Arnaut je govorio o radu istražne komisije o stanju u Tužilaštvu BiH.

“Ja sam jedan od rijetkih političara koji slobodno šeta ulicama, bez pratnje, bez auta, vozi biciklo i susrećem se sa brojnim građanima. Odziv sa te strane je jako pozitivan i to mi je mjerilo”.

Kad ćemo dočekati da političari idu biciklom na posao?

“Na kantonalnom nivou, premijer Forto ide ili tramvajem ili bivicklom ili pješke na posao, to u principu rade svi ljudi iz Naše stranke. Kojović najviše koristi tramvaj”, kazao je Arnaut.

Prepiska sa ministricom Turković zbog njene odluke da u kupovinu ide sa tjelohraniteljima? Da li je to obaveza?

“Nije obaveza, pogotovo za ministre. Nijedan ministar nema obavezu da se vozi službenim automobilom, oni mogu reći pratnji da idu sami u shopping. Neprimjereno je to da pratnja ima zauzete ruke sa deterdžentom u jednoj ruci“.

“Često mi vidimo simboliku u BiH, ljudi čekaju vizu da odu na Zapad i EU. Ja sam pet godina prije povratka u BiH bio advokat u Washingotnu i tri godine u State Departmentu. Tamo ljudi koriste službena vozila samo ako službe sigurnosti procjene da je to potrebno. Ja sam siguran da ako građani budu glasali u svom interesu, ali mogu direkto obećati kada osvojimo vlast na tim nivoima; sve to će biti potpuno srezano”, kazao je Arnaut.

Privilegije političara? Krivična prijava protiv Rajka Vasića?

“Nisam dobio odgovor, vidio sam na nekim medijima da je Tužilaštvo potvrdilo da su zaprimili moju krivičnu prijavu. Koliko je ovo ozbiljno, ukazuje činjenica da je ovo prva krivična prijava koju sam ja podnio. Zakon vrlo jasno kaže da prijetnja s ciljem zastrašivanja ili destabilizacije koja uključuje atak na neku zgradu BiH predstavlja krivično djelo terorizma. Ovo je izuzetno ozbiljna stvar, kažem žao mi je jer niko drugi osim menadžmenta BHRT, da niko drugi iz neke političke stranke to nije uradio. Šta bi se desilo da je neki bivši generalni sekretar sa sjedištem u Sarajevu zaprijetio miniranjem zgrade RTRS-a, da li bi bilo brže reakcije? Siguran sam da bi. To je vrlo ozbiljna prijetnja, unijela je ogroman nemir u građane svih nacionalnosti koji tamo rade. Ja se nadam da će nešto uraditi ali već sam sada obeshrabren“.

Da li će Tužilaštvo podići optužnicu protiv Dodika?

“To je jednostavno taktika, on je primjetno nervozan. Ja nisam ekspert o tome, ali sve što sam čitao znam da je pokazivanje srednjeg prsta odraz nervoze. Činjenica da je ispitan u svojstvu osumnjičenog pokazuje da je to ozbiljna stvar“.

“Ja se nadam da će Tužilaštvo na ovome ozbiljno istrajati i da to nije samo neka predstava. Vidjećemo, ali je trenutno daleko bolja situacija nego sa Gordanom Tadić koja je smijenjena”.

Istražna komisija

“Naš izvještaj će biti prezentiran već tokom idućeg mjeseca, to je jedan opširan izvještaj i rezultat preko 30 saslušanja. To će zaista odjeknuti. Veza između političara i nosioca pravosudnih funkcija je nešto što su gotovo svi političari istakli kao jedan od glavnih problema. Naš posao je bio, da smo uspjeli izvući ono što povezuje sva svjedočenja. Svjedoci se u suštini slažu da u pravosuđu nema klasične korupcije, već da je korupcija u pravilu se manifestira kroz veze političara kako bi se napredovalo u službi”, pojasnio je Arnaut i dodao:

“Jedan svjedok je rekao: Ako ste spremni da čitav život provedete na nekoj običnoj tužilačkoj funkciji, na općinskom ili kantonalnom nivou, vi u biti možete da nikad ne sretnete nijednog političara ni u prolazu i ostat ćete na tome. Međutim, ako imate ambicije da napredujete, percepcija unutar pravosuđa je da je neophodno da ostvarite političke veze. To smo vidjeli na primjeru Tegeltije”.

Dodaje da se atmosfera glede Tužilaštva mijenja i to na bolje.

“Mijenja se na bolje. Sjećate se koliko je bila ogromna nervoza, Tegeltija i Gordana Tadić su javno prijetili da će hapsiti članove Komisije. Ogromna pomoć je tada bila Ambasade SAD-a koji su zdušno stali na našu stranu. Empirijski smo dokazali kroz ta svjedočenja, to je bio taj posao kondenzirati sva ta svjedočenja i naći zajedničke niti”.

Državni zastupnik Damir Arnaut komentarisao je i je planove ‘Trojke’ za nastup na predstojećim općim izborima, ali i eventualnim potezima nakon njihovog okončanja, ističući kako bi zajedno u koaliciji sa opozicionim strankama iz RS ostvarlili kandidatski status BiH za manje od dva mjeseca. Ipak, ukoliko ne dođe do imenovanja zajedničkog kandidata za člana Predsjedništvo BiH u ‘Trojci’ – tu je kraj smisla postojanja ove koalicije, dodao je. No, prije nego se osvrnuo na budućnost, komentarisao je i iskustva u prethodnim strankama.

Prije nego se odlučio na članstvo u Našoj stranci, Arnaut je bio dugogodišnji član Saveza za bolju budućnost, a prethodno i savjetnik Harisa Silajdžića (Stranka za BiH), zbog čega ga nerijetko prati status ‘preletača’.

Gost Pressinga naglašava – u životu sam bio član svega dvije stranke.

Potom, Arnaut odgovara na komentare koji se često pripisuju Našoj stranci, između ostalog i to da zanemaruju dijelove BiH mimo Sarajeva, te da, kao liberalno orijentisana stranka, još uvijek ne privlače podjednako pripadnike svih etničkih grupa.

“Tu morate uzeti u obzir da smo mi i relativno mlada stranka – postojimo 14 godina, infrastrukturno se gradimo. Prvi put smo uspjeli formirati vlast nakon prošlih izbora i to na kantonalnom nivou, ali nemamo nikakve dileme kad je opredjeljenje u pitanju”, odgovara izričito Arnaut.

Navodi da optužbe u ovom smislu, ponajviše dolaze od HDZ-a, SDA i SNSD-a i to iz dva razloga.

“Jer je Naša stranka beskompromisna i jer prepoznaju da smo izuzetno dobri u građenju mostova između stranaka iz dva entiteta i različitih naroda”, govori, dodajući da se Istražna komisija PSBiH (za utvrđivanje stanja u pravosuđu BiH) nikada ne bi desila bez napora na građenju povjerenja sa strankama iz RS.

O koaliciji sa opozicionim strankama iz RS nakon izbora

Arnaut nastavlja optimistično govoriti o saradnji sa kolegama iz opozicionih stranaka iz entiteta RS.

“Ukoliko tzv. Fortina vlada, odnosno ‘Trojka’ i opozicija iz RS bude imala izborni kapacitet i građani prepoznaju zajedničke napore, usvajanje evropskih zakona, smjenjivanje Gordane Tadić, to što smo natjerali Tegeltiju da ode, osnivanje Istražne komisije- u roku od dva mjeseca Bosna i Hercegovina bi ispunila uslove za kandidatski status”, siguran je državni zastupnik.

Ipak, ističe da je svjestan u ovoj koaliciji vjerovatno nikada ne bi došlo do slaganja po određenim pitanjima, poput odlaska stranih sudija, ali ponavlja da bi svakako napravili vidljiv progres po pitanju 14 prioriteta.

Dodaje da ova koalicija već funkcioniše u Predstavničkom domu Paralamenta BiH.

Naglašava da zapadne ambasade ne podstiču na osnivanje ovakvih koalicija, te da im je to u nekoliko navrata zamjerio.

“Od njih čujemo kako oni drugi imaju većinu i da zbog toga su primorani da rade s njima, umjesto da ulažu u promociju naše koalicije. Onda ja kažem – ti vam ljudi neće u Evropsku uniju”, govori Arnaut o koaliciji SDA-HDZ-SNSD, opisujući pri tom ‘nedostatak hrabrosti’ zapadnih ambasada.

Upitan o tome kako bi sa opozicionim strankama iz RS bio dogovoren i realiziran put u NATO – Arnaut odgovara da bi se insistiralo na poštovanju postojećih zakona.

“Dodik je, u suštini, pristao na ANP, koji se drugačije zove”, podsjeća on.

O Dini Konakoviću i pregovorima: Zašto bi mu zamjerio?

Osvrnuo se i na propale pregovore o izmjenama Izbornog zakona BiH, pojašnjavajući da ne zamjeri učešće koalicionom partneru Dini Konakoviću (NIP), kao i to da je Naša stranka svoje učešće uslovila jednim uvjetm.

“Ja sam Konakoviću saopštio da Naša stranka ne ide ako prijedlog naših izmjena ne bude na stolu. Ipak, bilo mi je drago što je tamo bio neko kome ja vjerujem, otišli bismo i mi da su pristali da naš paket predloženih izmjena stave kao ravnopravan elektorskom modelu”, objašnjava on.

O zajedničkom kandidatu ‘Trojke’ za člana Predsjedništva BiH: To je od prevashodne važnosti

Ističe da Naša stranka još uvijek insistira na zajedničkom kandidatu za člana Predsjedništva BiH, ali da ne vidi jednak entuzijazam od druga dva koaliciona partnera (SDP i NIP).

“Od prevashodne je važnosti da ‘Trojka’ isturi kandidata. Bojim se, da ako ‘Trojka’ ne smogne snage za to, to bi značilo neku vrstu kraja svrhe njenog postojanja”, izričit je Arnaut.

Ipak, naglašava da još uvijek nemaju niti jedno ime o kojem ozbiljno raspravljaju.

“Tu bi se trebalo desiti da tri stranke izaberu nekoga ko je očito stranački, a što je nemoguće, ili da uspiju naći nekoga ko je nadstranački. Ta opcija je puno realnija”, navodi gost Pressinga.

Mišljenja je da bilo koji zajednički kandidat može pobijediti lidera SDA Bakira Izetbegovića.

(N1)