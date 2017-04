Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić : Tužilaštvo mora reagovati – ili da mi odgovaramo ili da Galijašević ide u zatvor

Mi nažalost imamo određen broj plaćenih “eksperata za terorizam” koji šire dezinformacije sa ciljem da u negativnom kontekstu prikažu Bosnu i Hercegovinu i takva lica moraju odgovarati zbog obmanjivanja javnosti kazao je za TV1 ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

“Mi smo te navode dokumentovali i sakupili, i to da je Galijašević rekao da centar ISIL-a iz Sirije prebacio iz Sarajevo, da vojni vrh ISIL-a boravi ovdje u Sarajevu što je ogromno uznemiravanje i šteta po BiH, ekonomska i politička, to smo dostavili Tužilaštvu i čekamo da ono reaguje. Ja pozivam Tužilaštvo da reaguje. Ako je centar ISIL-a u Sarajevu onda mi treba da snosimo odgovornost i krivičnu i političku, a ako centar ISIL-a nije u Sarajevu, onda Dževad Galijašević mora da ide u zatvor zato što obmanjuje javnost”, istakao je Mektić.

Mektić je dodao da su te infromacije dostavljene Tužilaštvu BiH ali još uvijek sa te strane nije stigla nikakva reakcija.

“Tužilaštvo može reagovati na tri načina. Ili da traže da još nešto dopunimo, ili da sve odbace i kažu da ovo naše nije ništa ili da to prihvate i procesuiraju Dževada Galijaševića, ali nema nikakvog odgovora. Ja kada pozovem onda mi se kaže da vršim pritisak. Nemam namjeru da se petljam u rad Tužilaštva, samo želim da ono radi. Uradite to ! To stvara probleme ovoj državi. To urušava međunarodni ugled Bosne i Hercegovine. Je li vam gospodo iz Tužilaštva stalo do ugleda ove države, da se naši građani normalno kreću svijetom a ne da se izdvajaju iz kolona kao potencijalni teroristi, zato što jedna plaćena osoba koja plasira dezinformacije a to košta ovu državu”, zaključio je ministar Mektić govoreći za TV1.

