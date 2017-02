Državni ministar Mirko Šarović : Nije pametno spakovati kofere i otići

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Mirko Šarović je nakon sjednice izjavio novinarima da su na dnevnom redu bila pitanja s prošlosedmične sjednice koja je otkazana, umanjena za jedan broj pitanja koja su riješena na telefonskoj sjednici prije nekoliko dana.

Po njegovim riječima, najveći broj pitanja se odnosio na evropsku agendu, „na ono što interesuje građane“.

– Ja i moje kolege iz Saveza za promjene smatramo da ćemo najbolje rezultate pa i neke odgovore dati ukoliko djelujemo u okviru institucija, da djelujemo pravnim sredstvima – kazao je Šarović.

Jednostavno, dodao je, smatramo da i razvoj događaja posljednjih dan-dva ukazuje „da smo bili u pravu i da su se neki rezultati pokazali upravo djelujući regularno kroz institucije sistema“.

– Da nismo djelovali proteklih sedam dana neki događaji bi vjerovatno otišli drugim tokom. Ne smatramo pametnim i mudrim da spakujemo kofere i da krenemo negdje izvan institucija koje su naše ovdje, u kojima radimo, koje koristimo. To je najbolji mehanizam – smatra.

Dodaje da svako onaj ko misli da ima neki drugi mehanizam može da ga koristi, „možda i da nam da neki određeni savjet“.

– Ovdje mi rješavamo određena pitanja i tu se interesi RS-a najbolje čuvaju, pošto je to vjerovatno u fokusu interesovanja posljednjih dana. Onaj ko misli da je ispravan neki drugi put i ako misli da je eventualno blokada taj put, treba da nam kaže koji je cilj blokade i kome tu blokadu da pokažemo -istakao je Šarović.

Po njegovim riječima, blokada ili izlazak iz institucija nije interes RS-a. Interes je, ističe on, „da se borimo za svoja prava i za svoje stavove ovdje, u zgradi institucija BiH“.

– Mislim da smo na pravom putu. Mi učestvujemo u Vijeću ministara BiH boreći se za interese RS-a i, naravno, djelujući u najboljem interesu građana BiH, pa ako hoćete usko gledano, i građana RS – ustvrdio je.

Ocijenio je da su odnosi među parlamentarnim strankama u BiH vrlo složeni i pod snažnim su djejstvom posljednjih događaja.

Dodao je da će pitanje odnosa među strankama vjerovatno biti predmet rasprave narednih dana, sedmica, mjeseci i „to ćemo ostaviti njima“.

– Do tada, institucije će raditi, a taj mandat kako god ga vi nazvali, da li tehnički, da li je privremeni, da li je manjinski – to je stvar definicije, ali institucije rade. Ako mene pitate koja je koalicija na sceni, upotrijebiću jedan novi termin, to je ‘briselska koalicija’. Znači specifična koalicija, djelovanje u okviru onog što je neophodno da se učini i ovih dana na evropskom putu BiH – kazao je ministar Šarović.

