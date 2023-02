Državni ministar: Ja sam mali Bošnjak, osunećen sam sa 4. mjeseca (VIDEO)

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odbacio je kritike kako je ovaj saziv Vijeća ministara BiH “najlošiji”. U emisiji Dan uživo na N1 odgovarao je na optužbe da je rođaka predložio u Vijeće naroda RS, kao i na kritike Damira Arnauta.

A šta je parametar da je najlošiji. Nisam se ranije bavio praćenjem rada Vijeća ministara. Bavio sam se svojim biznisom.

Ko vam je Amir Hurtić, kojeg ste predložili u Vijeće naroda RS-a?

On nije moj amidžić, kako su pisali mediji. On mi je jedno četvrto ili peto koljeno. On je moj rođak.

Ostaje činjenica da ste rođaka predložili?

Morate me pitaiti zašto je on tu došao. Njega je sljedovalo Vijeće naroda, jer je po broju glasova bio drugi na listi.

Damir Arnaut vas je najglasnije optuživao?

Smirio se kad su mu rekli da će biti ambasadaor. I u Našoj stranci su konačno rekli – hvala Bogu. On je sad odjednom Bošnjak. Kod nas ima ta podjela na male i velike Bošnjake, po tome kada su osunećeni.

Koji ste vi?

Ja sam mali Bošnjak, kao mali sam se osunetio. Imao sam 4. mjeseca.

Hoćete li biti “mali” Bošnjak u Vijeću ministara BiH?

Ne. Ja ću braniti svaki pedalj BiH.

Šta danas mislite o SDA?

SDA meni nije ništa kriva. Ona je i dalje u mome srcu. Mene je Adil Osmanović istjerao iz SDA, a ja sam u tu stranku ušao zbog ideje 1990.

(Kliker.info-N1)