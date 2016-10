Druga predsjednička debata : Clinton : Drago mi je da on nije predsjednik; Trump: Naravno, jer bi ti već bila u zatvoru (Video)

Hillary Clnton i Donald Trump su se po drugi put sukobili u TV debati. Sučeljavanje je održano na Univerzitetu Washington u St. Louisu, a moderirali su ga CNN-ov Anderson Cooper i ABC-jeva Martha Raddatz.

Kandidati su se osvrnuli na svoje najveće afere i kampanjske gafove. Trump je tako bio primoran prokomentirati snimku na kojoj se čuje kako govori kako dodiruje i hvata žene za genitalije bez njihove dozvole, a Clinton se ponovno morala očitovati o svojoj e-mail aferi.

Progovorili o aferama

“Snimke o meni su bile zafrkancija iz svlačionice. Ispričavam se Americi i svojoj obitelji. Nisam ponosan na to, ali ono što je Bill Clinton radio ženama je puno gore. Nitko u povijesti Amerike nije toliko zlostavljao žene kao Bill”, kazao je Trump o snimci.

“To je pogreška, ne bih više to napravila da dobijem priliku. No, mislim da je važno naglasiti da nakon godine dana istrage ne postoje dokazi da nas je itko hakirao, ili da je bilo koji zaštićeni materijal završio u krivim rukama”, rekla je Clinton o svojoj aferi.

“Ako pobijedim, naložit ću posebnom tužitelju da istraži tvoje e-mailove. Ljudi su bijesni. Nikad ovakav slučaj nije postojao. Izbrisala si 33.000 mailova. Istražit ćemo to. Ljudima su uništeni životi za samo petinu onoga što si ti napravila”, zaključio je Trump.

Tekstualni prijenos tijeka debate:

4.35 Iz publike je postavljeno pitanje postoji li jedna pozitivna stvar koju kandidati mogu reći jedno o drugome.

Clinton: “Poštujem njegovu djecu. Veoma su sposobna i posvećena, i mislim da to dosta govori o njemu. Ne slažem se sa skoro ničime što kaže, ali poštujem njegovu djecu, kao majka i kao baka”.

Trump: “Ovo što je rekla o mojoj djeci smatram komplimentom. O njoj ću reći da ne odustaje i da ne diže ruke, to poštujem. Borac je, ne slažem se s mnogim stvarima za koje se bori, ali bori se jako i to smatram veoma dobrom osobinom”.

4.30 Muškarac iz publike je postavio pitanje oko planova energetske politike kandidata.

Trump: “Obamina administracija ubija energiju kod nas. Ubijamo energetiku u ovoj zemlji. Podržavam zelenu energiju, ali podržavam i ugljen, koji u ovoj zemlji može trajati 1000 godina”.

Clinton: “Želimo da budemo supersnaga čiste energije 21. stoljeća, ali isto tako, ne želim napustiti naše rudare”.

4.23 Clinton je prokomentirala i Trumpov karakter.

Clinton: “Trumpu fali discipline koja je važna za dobrog vođu. To nije samo moje mišljenje. Svi mi koji smo imali prilike gledati kako se radi posao predsjednika iz blizine, znamo koliko je to teško. Divim se Obami”.

4.20 Clinton se očitovala o svojoj kritici polovice pristaša Trumpa.

Clinton: “Ispričala sam se za to. Nemam problema s njegovim pristašama, imam problem s njime, koji se nije ispričao svima koje je uvrijedio”.

Trump: “Ova zemlja je jako podijeljena, i to zbog ljudi kao što je ona. Ona ima mnogo mržnje u svojem srcu. Ova zemlja si ne može priuštiti još 4 godine Obame, a to bi ona bila”.

4.15 Novo pitanje iz publike – smatrate li da možete biti predsjednik svih Amerikanaca?

Trump: “Naravno. Dat ću snagama, ekonomiju i poslove ljudima. Sporazum koji je potpisao njezin muž, NAFTA, bio je jedan od najgorih u povijesti. Isto kao što je htjela i TTIP, ali sada laže da ga nije podržavala, kao što je lagala o mnogim stvarima. Ona o raznim problemima već dugo govori, ali nikada ne napravi ništa”.

Clinton: “Cijeli život trudim se da podržim obitelji i djecu ove zemlje. Ponosna sam na svojih 30 godina službe u politici. Želim dati sve od sebe da se svaki Amerikanac osjeća dobrodošlo u ovoj zemlji. Mnogi ljudi koji mi pišu osjećaju kako ne bi bili dobrodošli u ovoj zemlji da Trump postane predsjednik”.

4.04 Sljedeće pitanje je o ratu u Siriji i Alepu – da ste predsjednik, što bi napravili sa situacijom u Siriji i Alepom?

Clinton: “Situacija u Siriji je katastrofalna. Svaki dan vidimo rezultate kampanje režima, bombardiranja i sukoba. Ruske tračne snage pokušavaju uništiti Alep kako bi uklonile zadnje pobunjenike protiv sirijskog režima. Tražim sigurne zone u toj zemlji. Moramo više surađivati s našim partnerima oko Sirije. Rusija je odlučila potpuno se predati pitanju Sirije, kao što su odlučili da žele Trumpa za predsjednika. Podržavam istragu o ratnim zločinima u Siriji”.

Trump: “Oštra je kad govori o Rusiji, a naš nuklearni program je zastario. Oni ulažu u nuklearne programe, a mi smo po tom pitanju umorni. Ona podržava pobunjenike u Siriji, a ni ne zna tko su. Svaki put kad naoružamo te ljude, ispadne gore nego na početku. Sjetimo se Libije. Skoro sve što je ona napravila u vanjskoj politici bilo je pogrešno i katastrofalno. Sad su i Rusi i Iranci protiv nas. Ni ja ne volim Assada i Rusiju i Iran, ali svi oni napadaju ISIS. Pogledajmo Mosul, mi glupo najavljujemo kada napadamo mete, i onda se zločinci na vrijeme sklone. Zašto najavljujemo napade? Koliko je naša zemlja glupa?”.

Clinton: “Ne bih slala američke postrojbe u rat u Siriju, osobito kao okupatorsku silu u toj zemlji. Ali zalažem se za obuku u toj zemlji. Razmotrila bih i to da naoružamo Kurde. Znam da su ljudi oko toga zabrinuti, ali mislim da im treba dati opremu za borbu protiv ISIS-a”.

3.55 Muškarac iz publike je postavio pitanje o tome što su kandidati spremni učiniti da najbogatiji plaćaju porez.

Trump: “Ona ne želi mijenjati to, jer joj bogataši daju novac da radi oglase protiv mene. Ja želim smanjiti poreze, jer nam firme odlaze iz zemlje zbog porezne presije. Smanjujemo poreze s 35 na 15 posto. Režemo i poreze za srednju klasu. Ona diže vaše poreze jako visoko, a to će uništiti ovu zemlju. Ja želim spustiti poreze, ona ih želi dići, to je razlika između nas. Naši porezi su među najvišima na svijetu”.

Clinton: “Sve što ste sada čuli od Trumpa nije istina. Zabavno je čuti kako netko tko 20 godina nije plaćao federalne poreze govori o ovome. On želi najbogatijim korporacijama dati ogromne porezne olakšice. Njegovi potezi bi povisili poreze za srednju klasu”.

Trump: “Plaćam poreze, ali koristim olakšice, kao i njezini donatori – Buffet, Soros…”.

3.49 Clinton je s društvenih mreža dobila pitanje o objavama WikiLeaksa, među kojima je objavljen i citat Clinton o tome da ponekad čovjek mora imati jedan stav privatno, a drugi javno.

Clinton: “Naša obavještajna zajednica prije par dana je objavila kako Rusija upravlja napadima na američke institucije kako bi utjecala na naše izbore. Nikada u povijesti SAD-a nismo bili u poziciji da strana sila toliko utječe na naše izbore. Rade to da Trump pobijedi. Ne znam zašto, ali zaslužujemo odgovore. Trebali bismo tražiti da Trump objavi sve svoje porezne prijave, da vidimo što skriva”.

Trump: “Ovo je smiješno, laže. Opet laže… Ne poznajem Putina. Mislim da bi bilo sjajno da se slažemo s Rusijom, jer bismo se skupa borili protiv ISIS-a. No, uvijek se krivi Rusija. Tamo ne poslujem, i tamo nemam zaduženja. Mnogi naši prijatelji su iskoristili porazne olakšice, ali mene se napada”.

3.43 U sljedećem pitanju Trumpa se zamolilo da objasni svoje komentare o tome da se zabrani ulazak svim muslimanima u SAD dok se ne uspostavi rigorozan sustav kontrola.

Trump: “Želim ekstremne kontrole. Ljudi dolaze u našu zemlju, ne znamo otkud su i tko su, a ona želi da uzmemo 550 posto ljudi više. To će biti najveći trojanski konj svih vremena. Ne želim uz sve druge naše probleme još stotine tisuća Sirijaca o kojima ne znamo ništa”.

Clinton: “Ne želim nikome omogućiti da uđe u SAD ukoliko su rizik za nas. Ali ima toliko djece i žena koji bježe pred ratom. Djeca pate u ovom katastrofalnom ratu, uvelike zbog ruske agresije. Moramo odraditi i ono što je ispravno. Ali zalažem se za stroge kontrole. Ipak, važno je za nas da ne kažemo da ćemo braniti ljudima dolazak na temelju religije. SAD je utemeljen na religijskoj slobodi i slobodi vjeroispovijesti. Mislim da je ono što je Trump rekao veoma opasno. Mnoge terorističke organizacije koriste njegove izjave kako bi regrutirale borce”.

Trump: “Kada želimo ilegalce vratiti u njihove matične zemlje, a te ih zemlje nisu htjele, Clinton je bila za to da te ljude pustimo u SAD-u. Ja ću te ljude deportirati nazad u te zemlje. S naše južne granice u SAD dolazi kriminal”.

3.38 Novo pitanje – oko 3.3 milijuna muslimana je u SAD-u, kako ćete podržati sve nas da se ne osjećamo ugroženo zbog islamofobije?

Trump: “Postoji problem, možemo biti politički korektni, ali postoji problem. Muslimani moraju prijavljivati loše stvari kada ih vide. Muslimani moraju prijaviti probleme kada ih vide. Ako to ne rade, ovoj zemlji će biti jako teško. Pogledajte Orlando… To su radikalni islamistički teroristi. Da bi se problem riješio, treba ga se moći priznati”.

Clinton: “Čula sam ovo pitanje od velikog broja maeričkih muslimana, jer je u ovoj kampanji rečeno mnogo mračnih stvari o muslimanima. Trump je napao i muslimane roditelje ubijenog američkog vojnika. Moja vizija Amerike je Amerika gdje svi imaju svoje mjesto, ako su spremni biti vrijedni, raditi i doprinositi zajednici. Mislim da je opasno demagoški pristupati muslimanima, onako kako to radi Trump. Američki muslimani moraju biti naše oči u uši ovdje. Bitno je pobijediti ISIS u koaliciji s većinski muslimanskim nacijama. Trumpovi komentari su dar za teroriste. Mi nismo u ratu s islamom, nego s teroristima”.

3.31 Pitanje iz publike – kako će se zdravstveni sustav učiniti pristupačnijim?

Clinton: “Taj sustav se treba popraviti, jer Obamacare ima svoje mane. Ali ako suspendiramo taj zakon, izgubit ćemo sve benefite tog zakona. Treba raditi na tom zakonu i pokrpati ga, ali ne odbaciti ga”.

Trump: “To je sjajno pitanje. Obamacare je katastrofa, svi to znamo. Sve gore i gore postaje. Njihova metoda da to poprave je da odu do Kongresa i traže još novca. Obamacare nikada neće raditi. To je preskupo za one koji ga imaju, ali i za sve nas ostale. Moramo ga zamijeniti s nečime što radi”.

Clinton: “Moj muž je prvo rekao da je Obamacare lud, no potom je to pojasnio”.

Trump: “Bernie Sanders je rekao da Hillary grozno procjenjuje stvari, ovo je jedan takav slučaj”.

3.27 Na pitanje o skandalu s e-mailovima, Clinton je ponovila da je napravila pogrešku.

Clinton: “To je pogreška, ne bih više to napravila da dobijem priliku. No, mislim da je važno naglasiti da nakon godine dana istrage ne postoje dokazi da nas je itko hakirao, ili da je bilo koji zaštićeni materijal završio u krivim rukama”.

Trump: “Izbrisala je 33.000 emailova i nije napravila ništa krivo?”

3.17 Treće pitanje dolazi s društvenih mreža – kako je kampanja promijenila Trumpa?

Trump: “Nisam ponosan na to, ali ono što je on radio ženama je puno gore. Nitko u povijesti Amerike nije toliko zlostavljao žene kao Bill. Hillary je i sama napadala te žene. Četiri te žene su ovdje večeras. Jedna mlada žena koja je silovana s 12 godina tu je večeras, a njoj su se Clintonovi smijali. Clinton je morao platiti odštetu jednoj od žena koja je maltretirana. Moje snimke su samo riječi, ono što je on radio je puno gore”.

Clinton: “Umjesto da govorimo o kampanjama i agendama, on bira govoriti o ovome. Moja prijateljica Michelle Obama je rekla, kada oni pucaju ispod pojasa, ostanimo na visokoj razini. Došlo je do toga da sada svi u Americi već vide koji je Trumpov stav prema ženama. Trump se nikada ne ispričava ljudima. Nije se ispričao roditeljima ubijenog vojnika koje je izvrijeđao, kao ni zbog rasističke laži da Obama nije rođen u SAD-u. Trump duguje ovoj zemlji i Obami ispriku”.

Trump: “Ako pobijedim, naložit ću posebnom tužitelju da istraži tvoje e-mailove. Ljudi su bijesni. Nikad ovakav slučaj nije postojao. Izbrisala si 33.000 mailova. Istražit ćemo to. Ljudima su uništeni životi za samo petinu onoga što si ti napravila”.

Clinton: “Drago mi je da čovjek kao Trump nije predsjednik”.

Trump: “Da, jer bi ti tada bila u zatvoru”.

3.12 Na pitanje o objavljenim snimkama, na kojima se čuje kako Trump prije 11 godina govori o tome kako ljubi i hvata žene za spolne organe bez njihovog pristanka, Trump je odgovorio isprikom.

Trump: “Snimke o meni su bile zafrkancija iz svlačionica. Ispričavam se Americi i svojoj obitelji. U svijetu gdje postoje ratovi, terorizam i užasi, pokolji diljem svijeta. Mrzim to što sam napravio i sram me, ali eto, to sam rekao usput. Ali prijeđimo na bitne stvari”.

Clinton: “Kao i svi drugi, zadnja dva dana sam dosta razmišljala o tome što sam čula. U prošlosti sam se razilazila s republikanskim kandidatima, no nikad nisam dovodila u pitanje jesu li u stanju biti predsjednici. Trump je drugačiji. U petak smo čuli što Trump stvarno govori i misli o ženama. On kaže da ta snimka ne prikazuje ono što on jest, no mislim kako je to upravo ono što Trump jest. Za vrijeme kampanje smo vidjeli kako vrijeđa žene, ocjenjuje ih, kritizira. Da, to je Trump. No ima i drugih stvari uz ovu snimku koji dovode u pitanje njega kao predsjednika. Njegovi komentari o imigrantima, o ratnim zarobljenicima… To nismo. Želim poslati poruku cijelom svijetu. Amerika je već velika, a veliki smo jer smo dobri, i veliki smo u svojoj različitosti. To je Amerika kojoj ću služiti ako budem dovoljno sretna da postanem predsjednica”.

Trump: “To što govori Clinton su samo riječi. Riječi koje stalno ponavlja, a od kojih na kraju ne bude ništa. U svakoj njezinoj izbornoj kampanji”.

3.07 Prvo pitanje – smatraju li kandidati da su dobri uzori američkoj mladeži?

Clinton: “Mislim da šaljem veoma pozitivnu poruku. Govorim i mladima da je bitno nadići ono što nas dijeli, da se fokusiramo na velike ciljeve. Želim se pobrinuti da imamo najbolje moguće obrazovanje. Nadam se da ćemo se svi ujediniti i okupiti u ovoj kampanji. Obećajem, radit ću sa svim Amerikancima i želim biti predsjednica svih Amerikanaca, želim da ozdravimo kao nacija”.

Trump: “Slažem se sa svime što je ona rekla. Počeo sam sve ovo jer mi je dosta gledati što se sve događa s ovom zemlju, glupe stvari koje se događaju. Želim Ameriku ponovno učiniti velikom. Kada vidim što se sada događa… Obamacare, sporazum o Iranu… Kad vidim sav potencijal koji imamo, a koji ne koristimo. Osobito po pitanju trgovine”.

(Kliker.info-Index)