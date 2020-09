Dritan Abazović: Ovo je poruka građanima u Bosni i Hercegovini

Dritan Abazović, predsjednik Građanskog pokreta URA i lider koalicije “Crno na bijelo” u Crnoj Gori, govoreći u Podgorici o tome da li očekuje od naroda koji je doživio genocid zaboravi na prijetnju genocidom, kazao kako su “oni pobijedili ljude koji su činili genocid u Srebrenici”.

“Mi smo pobijedili ljude koji su činili genocid u Srebrenici. To što vi, odnosno javnost, neće da prihvati, to je druga stvar. Oni koji su konačno pobijeđeni su bili politički akteri. Milo Đukanović je bio premijer u tom trenutku, a nikad nisam čuo da je rekao da treba da podnese ostavku zbog toga što se dešava u BiH. Dat ću vam stenograme sa sjednica gdje razgovara sa Radovanom Karadžićem oko njihovog rješavanja srpskog pitanja u BiH.

To što vi imate percepciju da građani Crne Gore ne treba da dođu do slobode nikada nego treba da bude u službi mafije koja pri tom savršeno dobro funkcioniše i sa strukturama u BiH promovišući nacionalizam kao otklanjanje fokusa sa onoga što je korupcija i životni standard građana Crne Gore i BiH, to je nešto na šta svi moramo zajednički da radimo”, komentarisao je Abazović za N1.

“Scene iz Pljevalja smo mi najstrožije osudili i sva trojica smo fizički otišli tamo. Ja sam vidio ruku crnogorske policije vezano za to jer ne mogu da prihvatim to da kad se mijenja vlast u Budvi 1.000 policajaca ode, a da u Pljevljima ne može da se identifikuje neko ko je pisao uvredljive grafite, ili lomi stakla na vratima Islamske zajednice, ili promoviše bilo kakav strah kod građana, ne mogu takvi ljudi da se procesuiraju. Za mene je to neprihvatljivo. Ukoliko crnogorska policija bude tako radila, ja ću vladu napustiti”, istakao je.

“Zašto je dobra promjena?“, pitao je Abazović te naveo: “Zato što novi ljudi mogu da promovišu novu vrijednost. Ovo je poruka ljudima u BiH. Hoćete li cijelog života da ostanemo u nacionalističkom rovu?”.

“Ono u Pljevljima nisu uradili ni Crnogorci, ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Albanci – nego kriminalci. Nemojte da generalizujemo narode”, rekao je.

Na pitanje da li to po njemu Bosna i Hercegovina ne želi da izađe iz nacionalizma, Abazović je rekao kako je promjena bilo gdje u zemlji i regionu dobra, i da je to pokazatelj da demokratski točak može da se okreće.

“Čim se okreće, imat ćemo dodirljive političke elite, što do sada nije bio slučaj. I ljudi će osjećati da mogu da mijenjaju one za koje ne misle da rade u njihovom interesu. Ovo što se dešava su i posljedice frustracije. Mi nismo Norveška i ovo što se dešava je na iznenađenje svih koliko je mirno i bez tenzija. Imali smo sproradične incidente i okupljanja nekih ljudi ispred moje kuće i to je to. Nisam vidio ništa značajnije”, istakao je Abazović.

“Mi smo pobijedili kriminalnu hobotnicu čije su razmjere glomazne. Vi toga niste svjesni, ali ćemo svi postati svjesni vrlo brzo. Mi smo garant da se ovdje neće desiti nikome ništa ružno i da će se desiti samo nešto lijepo. Mnogi ljudi koji su u panici su isključivo zbog ličnog interesa. Sinovi i kćerke funkcioniera koji se plaše zakona o porijeklu imovine“, poručio je predsjednik Građanskog pokreta URA i lider koalicije “Crno na bijelo”.

