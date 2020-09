Dritan Abazović: Crna Gora nikad neće postati srpska Sparta

Nema kompromisa sa nacionalnim interesima, Crna Gora nikad neće postati srpska Sparta, ni pokrajina Velike Albanije niti bilo koje države, poručio je lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović, poručujući da za Demokratsku partiju socijalista DPS neće biti mjesta u ekspertskoj vladi, ali hoće u administraciji.

On je rekao da je onima koji, uprkos svim pozivima i apelima, ne odustanu od proslava jedini interes da se ništa ne promijeni.

On je na današnjoj konferenciji kazao da najoštrije osuđuje nerede na ulicama nakon proglašenja izbornih rezultata, prenosi portal Pobjede.

“Pozivam građane ne mir, bit će vremena za slavlje. Ostanite kućama, treba nam mudrost. Dajte da pomirimo Crnu Goru, nikome ne trebaju tenzije osim onima koji su izgubili vlast”, istakao je on.

Abazović je rekao da tokom slavlja opozicionih pristalica prokovacije izazivaju ljudi po nalozima Agencije za nacionalnu bezbjednost.

“Ono što iz njih izbija je ono što je DPS taložio – prekonite to da radite. Znam da je jedna grupa mislila da je stigmatizovana, ali sada je momenat da promijenimo stvari na bolje i da uradimo nešto bolje za našu državu, da pružimo ruku svima, manjinskim partijama i da naglasim da je uslov da se formora ekspertska vlada”, poručio je on.

Prema njegovim riječima, režim će učiniti sve da do toga ne dođe i na sve načine će, kako ističe, pokušati da izazove incidente.

“Ali ne smijemo da nasijedamo na to. Crna Gora se može razvijati samo kao građanska država i sto je brže moguće da postane članica Evropske unije. Od ovih postulata ne odustajemo – kome nije do takve države ne može biti naš partner”, poručio je Abazović.

On je poručio da je koalicija Crno na bijelo garant da se neće desiti ništa loše u Crnoj Gori.

“Dajem vam riječ da ova grupacija neće milimetar ugroziti nijedan nacionalni interes”, poručio je lider koalicije Crno na bijelo.

Dodaje da je njihova platforma od početka bila jasna – “mi smo koalicija koja je zahtijevala promjene i tražili smo glas za to”.

“Nas su glasali nezadovoljni ljudi stanjem u državi i koji vjeruju da CG može biti uspješnija i bogatija i uređenija i bolaj država i takvo povjerenje ne možemo da iznevjerimo, niti ćemo, uprkos stotinama i hiljadama poziva i međunarodne zajednice, mojih kolega iz regiona. Ja dajem riječ, Dritan Abazović i koalicija neće podleći pod pritiskom i striktno će se voditi nacionalnim interesima Crne Gore, a to je da završimo tranziciju i pokrenemo demokratski točak”, naglasio je on.

On je rekao i da nikada nije osjetio pritisak međunarodne zajednice.

“Imun sam na to, skamenilo mi se srce. Ne doživljavam zlonamjernim ljude koji misle suprotno od mene i vide političke procese na drugačiji način i te savjete doživljavam dobronamjerno i raduje me što uspjevamo da ostvarimo kontakte, očekujem i posjete. Svima je jasno da se nešto mora promijeniti, neko je skeptičan, neko radostan”, dodao je on.

(Radio Sarajevo )