Draško Stanvuković o kriminalu u GU Banja Luke: Dolazi novo doba,„kriminal uhvaćen kao zec i ne može da mrdne“

Gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, danas je predstavio prvi izvještaj njegovog „Tima za reviziju“ na osnovu koga će biti podnesene i krivične prijave.

“Ovo je prvi put da jedan gradonačelnik govori o kriminalu u Gradskoj upravi koju vodi i za čije poslovanje sam zadužen”, kazao je Stanivuković i dodao da je „kriminal uhvaćen kao zec i ne može da mrdne“.

On je rekao da u gradu ima 372 bilborda, koje je identifikovala Komunalna policija, od čega je 159 lažno postavljenih za koje se ne plaća komunalna naknada, zbog čega je budžet godišnje oštećen do pola miliona maraka.

Takođe, u okviru ove akcije pronađeno je i 50 bilborda „koji nisu ničiji“, odnosno ne zna se čije su vlasništvo.

“Rok za sve ove firme je ponedjeljak da plate sve svoje obaveze”, naglasio je Stanivuković.

On je najavio da će narednog utorka podnijeti krivične prijave protiv načelnika Odjeljenja komunalne policije Letića, šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite Mladena Ćućuna i direktora preduzeća „Akvana“ Vedrana Mitrovića, te bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića, zbog potpisivanja nekih od sumnjivih ugovora.

On je na današnjoj pres konferenciji rekao da su ove prijave rezultat prvog izvještaja „Tima za reviziju“ te da je ovo početak jednog novog perioda u kome ništa više neće biti isto, poručuje se u saopštenju.

Kao primjer navedeni su bilbordi na zgradi „Europsleta“ koje iznajmljuje firma „DL plakat“, a koja je u vlasništvu sestrića srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i ima 43 neplaćene komunalne takse.

“Zbog toga ide krivična prijava protiv načelnika Komunalne policije, jer je ćutao pa neka tužilaštvo i MUP istraže sve ovo”, rekao je on.

Pojašnjavajući krivičnu prijavu protiv Mladena Ćućuna, on je naveo primjer ugovora za čišćenje Crkvene od 169.000 KM, a o kojem nisu obaviještene „Vode Srpske“ niti Vodna inspekcija, što je bila obaveza.

“Kod ovog posla nema nadzora, već je on potpisao u ime nadzora. Na kraju to potpisuje i bivši gradonačelnik zbog čega idu krivične prijave protiv obojice”, kazao je Stanivuković.

Kao primjer navedena je i ograda oko objekta koje koristi Civilna zaštita na Rakovačkim barama, koja je plaćena 120.000 KM, a za koju je bila procijenjena vrijednost 25.000 KM, uz prilazni put koji ne postoji.

“To je besplatan vrtić za 400 djece umjesto te ograde”, rekao je Stanivuković.

Takođe, vozilo „Land Cruiser“ plaćeno je 149.000 KM, kojim je bivši šef Civilne zaštite išao u lov, a vozilo „Fiat“ je koristio njegov član porodice, dok su kupljena vozila za Civilnu zaštitu koja su koristili načelnici odjeljenja.

Govoreći o sistematizaciji u Gradskoj upravi, Stanivuković je rekao da je uočeno kako pojedini radnici imaju ugovore na neodređeno vrijeme, a pri tome su dobijali i ugovor o djelu, te su tako imali dvije plate iz budžeta.

“Ti ljudi imaju rok da u ponedjeljak ponište te ugovore o djelu, da ne bih ja to morao raditi, jer je i tu budžet oštećen i nemoguće je da ljudi koji su vodili Grad to nisu vidjeli”, rekao je on.

Komentarišući diplome, Stanivuković je rekao da je „Tim za reviziju“ utvrdio da postoje sporne diplome, koje su stečene za vrlo kratko vrijeme, zbog čega će i one biti predmet provjera.

“Poslaćemo svim školama i fakultetima da se izjasne o ovim diplomama, a zatim ćemo poslati i inspekcijskim organima da ih ispitaju. Takođe, vidio sam natpise da su sporne diplome iz mog Kabineta zbog čega će i one biti poslate na provjeru”, kazao je on.

Gradonačelnik Banjaluke se dotakao i Akvane, te poručio da je izvršen „ekonomski genocid“, da su izvučene velike količine novca zbog čega će biti podignuta krivična prijava protiv bivšeg direktora Vedrana Mitrovića.

“U marketingu radi pet ljudi, a nemate sredstva za oglašavanje. Imate računovođu, a plaćate neku računovodstvenu kuću da vam to radi”, dodao je.

“Sporni su i direktni ugovori, gdje ne vidimo kako su sredstva trošena. Neplaćeni doprinosi prema radnicima i obaveze prema dobavljačima – neke su od stvari koje su utvrđene tokom kontrole ovog preduzeća, koje ima gubitak od 10 miliona maraka”, rekao je gradonačelnik ovog grada.

Stanivuković je pozvao sve ljude koji imaju bilo kakvu informaciju o kriminalu da je dostave.

