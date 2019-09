Draško Stanivuković nakon Dodikove “ručne“: Dodika više ni kući ne shvataju ozbiljno

Poslanik u Narodnoj skupštini RS Draško Stanivuković poručio je da lidera SNSD i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika više ni kući ne shvataju ozbiljno zbog konstantnog mijenjanja stavova i kako kaže otrcanih fazona.

Ova izjava stiže povodom Dodikovog “povlačenja ručne” poslije sastanka sa ruskim ambasadorom Petrom Ivancovom, te ranijih poruka da će zakazati sjednicu NSRS na kojoj će se glasati o tome da se Srpska povuče iz institucija BiH.



Zbog nepoštovanja sporazuma koji su potpisali lideri, Dodik je danas rekao da neće dizati revoluciju, nego će odgovoriti političkim stavom u Narodnoj skupštini RS. Pokušaće, kaže, da traži “srpsko jedinstvo”, što je, kako je rekao, i ranije činio, “ali opoziciji očigledno nije stalo do toga, već podilazi strancima i Izetbegoviću”.



– To je čovjek koji mijenja izjave kao jedan uredan čovjek što mijenja čarape. To je političar koji se bavi dnevnim temama samo da bude zanimljiv. To nikome od građana RS više nije zanimljivo. Dodik dođe iz Brisela i u 14 sati izjavi da je “dosta separatizma i govora o unitarizaciji i da se treba baviti životnim stvarima”, a nakon dva sata priča o unitarizaciji i separatizmu. On kaže da smo mi izdajnici, a onda nas zove na jedinstvo. To nema veze ni sa čim više – smatra Stanivuković.



Na pitanje šta ako Dodik zaista sazove sjednicu na tu temu, Stanivuković odgovara da Dodika treba pitati šta nakon toga.



– Ne znam kuda on razmišlja. Mislim da je on godinama provodeći na funkciji izgubio kompas. Veoma je lako zavaditi narod koji je imao prošlost kakvu ima BiH – rekao je Stanivuković za Klix.