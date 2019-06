Draško Stanivuković : Ko oslobodi Banjaluku, oslobodiće i RS

Draško Stanivuković kandidat je PDP-a za gradonačelnika Banjaluke na idućim lokalnim izborima. O ovom potezu govorio je o ekskluzivnom razgovoru za Vijesti.ba.

U predstojeću političku bitku ulazi sa jasnom porukom: “Ko oslobodi Banjaluku, oslobodiće i RS”.

“Mojom kandidaturom i pobjedom može se stvoriti protivteža aktuelnoj vlasti u RS”, počinje Stanivuković razgovor za Vijesti.ba.

Ukoliko dobije povjerenje, tvrdi da će Banjaluka po prvi put dobiti gradonačelnika koji će stati na strani građana.



“Aktuelna vlast ima svoje vazale, sluge i potčinjene, ljude koji ih besprijekorno slušaju u kriminalu, korupciji i sličnim pošastima koje su otjerale građane iz Banjaluke i RS generalno. S druge strane, ja sa njima ne šurujem, ne moram praviti kompromise, nisam od njih dobio pare, ne živim od njih i ne trebam ništa od njih. Ja ne moram polagati račune nikome, osim građanima. Mojom kandidaturom i pobjedom po prvi put ćete imati protivtežu i nekoga ko svim svojim kapacitetima stoji uz građane”, ističe Stanivuković, aktuelni narodni poslanik i predsjednik banjalučkog Gradskog odbora PDP-a.



Na poziciji prvog čovjeka Banjaluke, dodaje, služiće građanima jer je jedan od njih.



“Mojom pobjedom, Banjaluka će dobiti gradonačelnika koji na posao ide pješice, biciklom ili svojim privatnim automobilom, čovjeka kojem ne treba gradonačelnička plata, službeni automobil, nekoga ko ne pati od toga da bude važan… Čovjeka koji ne mora nikome da služi, osim građanima, čovjeka koji misli svojom glavom i kojeg ništa ne može zaustaviti u misiji da se ovdje bolje živi, da ljudi budu slobodi, da se slobodno kreću i da slobodno govore ono što misle. U toj misiji me ne može zaustaviti niko, osim njihovog metka, što smo već vidjeli…Usuđujem se reći da ni od toga ne strahujem, jer živim ideju da se ovdje živi bolje”, kategoričan je ovaj političar.



Po prvi put će, nastavlja, Banjaluka dobiti gradonačelnika koji će pitati: “Ko je pokrao park Petar Kočić?”, “Ko je ubio Milana Vukelića”, “Zašto batinate ljude na Trgu?”, te poručiti: “Nemojte i ne smijete to”.



“Po prvi put će se progovoriti o zločinima, ubistvima i svemu što se dešava u Banjaluci. Po prvi put će prvi čovjek grada biti sa svojim građanima na Trgu i govoriti o temama o kojima aktuelni gradski oci ne smiju ni da pomisle. Ponašaju se kao ucviljene dame, koje služe ljudima sa vrha”, navodi Stanivuković.



Očekuje prljavu političku borbu i kampanju, jer tvrdi da aktuelna vlast ne zna kako da se izbori sa njim, “osim izmišljenim pričama i lažima”.



“Ja sam za njih neobjašnjiva pojava – sve ono što nikada nisu imali u svojim redovima. Ušao sam u svijet politike, a ne treba mi plata od politike, ni javni tenderi, niti javne nabavke. Atipičnog sam političkog djelovanja, a pri tome i mlade. To ne mogu da shvate”, smatra on.



Govoreći o mogućem protivkandidatu, aktuelnom banjalučkom gradonačelniku Igoru Radojičiću (SNSD), ocjenjuje da su različiti karakteri i da predstavljaju različite koncepte.



“Na jednoj strani je čovjek koji, zbog svega što je prošao, mora da im služi. Ne može da se suprotstavi svemu što viđamo na teritoriji RS, a Banjaluka je oličenje svega toga. On kaže da ide rješavati navodne probleme ‘Toplane’, a to je dug od 80 ili 90 milioma KM. No, nikada ne pita ko je prije njega to napravio. On 400 dana ne priča o torturi nad građanima, ne priča o, neću reći posljednjim ubistvima, ali o ubistvu Milna Vukelića, ne priča o Nikoli Đuroviću…”, navodi Stanivuković.



Vjeruje da će mu politički protivnici spočitati činjenicu da je mlad, te da nije završio fakultet.



“U redu, mlad sam. Ljudi mojih godina nekada su osvajali svijet, kontinente, radili najveća čuda koja je istorija zabilježila. Austrijski kancelar je na tu poziciju došao u mojim godinama. Možda ni kancelar Austrije nije završio fakultet. Hoće li mi neko objasniti šta građani Banjaluke danas imaju od diplome Igora Radojičića, Dragoljuba Davidovića, Slobodana Gavranovića? Svi su obrazovali, pa gdje su doveli Banjaluku? U pustoš, vladavinu kriminala i korupcije. Da li je diploma garant da je neko moralan? Da li je garant da je spreman suprotstaviti se svim pošastima?”, pita Stanivuković.



Ukoliko na idućim lokalnim izborima dobije povjerenje građana, namjerava oko sebe okupiti stručan tim ljudi i provesti reforme kakve ovaj grad još nije vidio.



“Akcenat će biti na industrijskim i poslovnim zonama, te novim radnim mjestima. Takođe, uvođenje potpuno novog koncepta raspodjele javnih sredstava, odnosno transparentno trošenje. Sav problem Banjaluke svodi se na lošu raspodjelu javnog novca. Javni dug Banjaluke je više od 100 miliona KM. Taj dug progutao je 33 zelena mosta, 30 srednjih i osnovnih škola, 30 novih fabrika… Niko od njih ne priča o tome, jer se boje Milorada Dodika, Željke Cvijanović i Dragana Lukača. Ja se ne bojim nikoga. Moja plata kao gradonačelnika biće u visini prosječne plate u Banjaluci. Zašto? Želim imati motiv da dižemo prosjek plate u Banjaluci, a i u cijeloj RS”, kaže on.



Banjaluku vidi kao decentralizovanu i podijeljenu u opštine.



“Svaki grad u kojem živi više od 200.000 ljudi ima takav koncept. Dugoročno, Banjaluka treba u svom sastavu da ima i Čelinac i Laktaše. Moramo postaviti temelje Banjaluke kao polumilionskog grada, kao centra ovog dijela Balkana. Nadalje, aktuelni gradski oci rade sve što nisu najavili, počev od poskupljenja karata u javnom prevozu, poskupljenja odvoza smeća, poskupljenja vode i struje… Građani nikada od mene neće dočekati da tako radim”, tvrdi Stanivuković.



Na pitanje da li za svoju kandidaturu očekuje podršku opozicionih stranaka u RS, on odgovara da će raditi da tako bude.



“Nadam se i vjerujem u iskrenu podršku”, naglašava on, te dodaje:



“Identifikovaću i na vrijeme reći ukoliko se desi da se u te stranke ponovo infiltrira još jedan Zoran Talić, Nenad Stevandić, Dragan Čavić… Dakle, ljudi koji rade za drugu stranu”.



Vođen je idejom da kandidat za gradonačelnika Banjaluke mora biti osoba koja može pobijediti aktuelnu vlast i preokrenuti stvari nabolje.



“Izbori i ankete su pokazale da građani Banjaluke najviše vjeruju politici koju predstavljam. Ukoliko se ispostavi da neko drugi ima veću podršku, biraćemo najbolje kandidate. Nemojte da budemo sujetni, jer je cilj opšte, a ne pojedinačno dobro”, zaključuje Stanivuković u razgovoru za naš portal.