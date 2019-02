Draško Stanivuković: “Budi frajer, voli ovu zemlju!”

Draško Stanivuković, karizmatični političar i nada opozicije u RS-u, svojim performansima izluđuje Dodika. Iako je morao napustiti Banjaluku, vratio se da, bez obzira na prijetnje, nastavi borbu za građane RS ali i BiH.

Draško Stanivuković, poslanik PDP-a i nosilac demokratskih promjena, od jučer je ponovo u Banja Luci. Svoj rodni grad napustio je prije sedam dana, jer mu je bila “ugrožena bezbijednost”. Neposredan povod za odlazak bilo je demoliranje njegovog automobila. Ovaj 25-ogodišnji poslanik Narodne Skupštine Republike Srpske u petak (22.02.) je po povratku na konferenciji za novinare rekao da je njegov cilj bezbjednost svih građana. Tom prilikom je najavio da će u Parlament RS podnijeti nacrt “Zakona o zabrani zastrašivanja”. Stanivuković želi da zakonodavstvo prepozna elemente sijanja straha i zastrašivanje, te da osobe koje koriste svoju poziciju da zastraše narod kako bi ostvarili ličnu ili korist za svoju stranku, budu krivično gonjene.

Nekadašnji najmlađi odbornik Stanivuković nije jedini koji trpi zastrašivanja. Mnogi građani u Banjaluci izloženi su ucjenama, pritisku, nepravdi i zastrašivanju. Tako je Banjaluku nedavno, zbog prijetnji smrću njemu i njegovoj porodici, napustio i Srđan Šušnica, pravnik i politički analitičar. Prijetnjama je izložen i novinar “Buke” Srđan Puhalo.

Oštri medijski nastupi

“Ovo je borba za bolje sutra! Diktatura na djelu, policija tuče od 7 do 77! Budi frajer, voli ovu zemlju! Dodik me udario! Dosad nikad nisam slagao. Trudim se narodu otvoriti oči!” Ovo su samo neke od izjava Draška Stanivukovića, 25-godišnjeg poslanika Narodne Skupštine Republike Srpske i člana Partije demokratskog progresa-a Mladena Ivanića. Njegov neposredni način obraćanja i jednostavan narodni jezik kojim razotkriva političke mahinacije su ovom narodnom poslaniku i studentu ekonomije na izborima donijeli 20.000 glasova građana Banjaluke i okoline. Zanimljivo je da je isto toliko glasova, ali u cijeloj RS, dobio i blok “Ujedinjena Srpska”, iako je u kampanju uložio milione maraka koje im je, kako je svojevremeno rekao Stanivuković, dao Dodik.

„Ne bavim se temama ko je veći Srbin Bošnjak ili Hrvat. Ne ističem zastave na prozore, već nosim svoj narod na svojim leđima. Borim se da ljudi dobiju vodu, struju, kanalizaciju. Ne mozete se boriti za, pod navodnike, nacionalne interese ako narod odlazi!“, jedna je od njegovih izjava koje je dao za bosanske medije. Stanivuković pri tom ne štedi ni nekadašnjeg predsjednika RS a sadašnjeg predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika. „Dodik kaže da on čuva RS a neki drugi je uništavaju! Ali ako 20 ili 30 hiljada ljudi godišnje napušta zemlju, nema većeg uništavanja. Oni imaju plan ne da zaustave odliv ljudi, nego da se svađaju. Decenijama se bave nebitnim stvarima. A ko će uključiti mlade u politiku ove zemlje?“, rekao je prilikom gostovanja za FaceTV Draško Stanivuković.

Gradsko, građansko, normalno

Ne samo što mladi iz BiH odlaze u potrazi za boljim životom, već je sve više onih kojima je ugrožena bezbjednost i koji strahuju za svoj život. Nekoliko njih napustilo je Banjaluku. (19.02.2019)

Pravda za Davida – Hapšenja i potjernice

Njegova opcija je gradsko, građansko, normalno. Tokom protesta, koji su eskalirali u decembru 2018., Stanivuković je bio rame uz rame sa Davorom Dragičevićem, koji je osnovao protestni pokret “Pravda za Davida”, koji se bori za istinu o smrti njegovog sina Davida. Stanivuković je tada govorio da neće ući u parlament dok se ne rasvijetli misteriozna smrt 21-godišnjeg Davida Dragičevića.

Stanivuković je niz puta hapšen i privođen. Dobio je ” 21.000 KM prekršajnih naloga” a da ne zna zašto. „Što sam govorio istinu. Što sam tražio da ljudi dobiju vodu. Petljaju, lažu! RTRS najavljuje: biće nemira kada ih Davidov otac poziva da ga podrze. Meni se to gadi!“, kaže ovaj mladi političar i dodaje: „Znam samo da govorim istinu“.

Draško Stanivuković bez dlake na jeziku: “Ovo je diktatura!”

No, njegova istina je, posebno za bivšeg predsjednika RS Milorada Dodika, kojeg je Draško Stanivuković prozvao više puta, neprijatna. Još prije izbora je ukazao na prevare i korupciju političara koji i dalje dobijaju podršku glasača, razotkrivajući uzroke ovog “neobjašnjivog fenomena”. Citirao je izjavu tadašnjeg predsjednika RS Milorada Dodika: “Ko ne glasa neka vrati penziju!” ili njegovih saradnika: “Ko ne glasa dobiće otkaz!”

Čini se ni da mu novinari u RS nisu posebno naklonjeni:“Pozvali su me da gostujem u više emisija, a onda su mi otkazali“, izjavio je krajem 2018. za bh.medije.

Majstor performansa

Medijima u susjednom entitetu Federaciji BiH otvoreno je ispričao da ga je Dodik u septembru 2018. čak i udario. To se desilo u Čelincu, kada je došao na polaganje kamena temeljca za most i kada su mu rekli da je to provokacija. Stanivuković se na toj svečanosti, kako kaže, pojavio kao građanin, u namjeri da napravi performans u znak neslaganja što Dodik od jednog takvog događaja pravi stranački skup i predizbornu kampanju.

“Dodik je tu rekao kako sam ja momak pun mržnje, koji ruši RS. Premijerka Cvijanović je cokotala što sam i ja došao. Sve su snimali RTRS i Alternativna TV! Ali taj materijal niko nije htio da mi da. To niko nije objavio. Svi su bili oko mene i Dodik je počeo da mi prilazi. Posegao sam za svoj telefon da to snimim. On je digao desno rame, jer je mudar, znao je da su tamo kamere, da ga ne čuju a onda mi je opsovao. Upalio sam kameru na telefonu da to snimim. Kad je on to vidio, rukom me je udario u telefon i istom tom rukom u rame a onda se vratio. Potom je njegovo obezbjeđenje otelo moj telefon, koji su polomili. Ja sam se počeo derati i svoj telefon istrgao, stavio u džep. Srećon snimak sam spasio. Da ga nije bilo, optužili bi me za napad, odveli bi me u zatvor, izbacili bi me sa liste.“

Potom je sa dvije 18-godišnje saradnice saslušan. „Određena nam je kazna u vrijednosti od 5.000 KM. Rekli su da smo pokušali atentat a mi smo htjeli da položimo kamen temeljac pa smo nosili mali kamenčić jer ako Milorad polaže kamen, mogu i ja kamenčić. To je bio performans..“

Zbog ovog i sličnih nastupa Draška Stanivukovića su prozvali šoumenom. Možda i zato što je otvoreno govorio o tome kako se narod laže i zamajava. I u video snimcima pokazivao primjere korupcije i malverzacija u izgradnji ulica i javnih saobraćajnica.

Najmlađi poslanik Narodne Skupštine RS Draško Stanivuković (25) bori se za dobrobit građana

Ovaj mladi i karizmatični političar, koji se od svoje 18. godine bavi politikom, vodio je mnoge proteste. Izborio se, kaže, da mnogi ljudi dobiju vodu, neki kanalizaciju ali i da se povećaju sredstva za vantjelesnu oplodnju. „Ali Dodik i Željka Cvijanović nikada nisu čuli za glas mladih. Isti tajkuni se bogate, uzimaju pare na tenderu, ništa se ne mijenja i sve što se radi je samo kozmetika“, isatiče on.

Još u oktobru predvidio razvoj situacije u RS

Stanivuković je u gostovanju u emisiji FaceTV u oktobru rekao: „Sad tek ide diktatura!“ A onda je i sam, prije sedam dana, morao napustiti Banjaluku. U četvrtak uveče (21.2.2019) objavljena je vijest da se vratio. Očito je spreman da, kako je još ranije rekao, nastavi svoju „borbu za bolju budućnost ne samo građana RS već i BiH“. Već narednih dana, kako pišu bh. portali, Stanivuković planira niz sastanaka sa ambasadorima sa kojima će razgovarati o aferama koje potresaju RS.

“Preporod ove zemlje se vidi u „sabiranju umnih i moralnih kapaciteta svih, bez obzira na vjeru, naciju, stranku, ime i prezime“. To je koncept koji Draško Stanivuković zastupa. U Sarajevu ga, kaže, prepoznaju, zaustavljaju i pitaju za savjet “kako da mladi dobiju priliku za javnu riječ”. Draškov odgovor: Upornošću i borbom: „Ko smije taj može, ko ne zna za strah, taj ide naprijed! Ja smijem i mogu, ne znam za strah i nikad neću odustat od ove zemlje!“