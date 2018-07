Dramatično upozorenje profesora Mujanovića : Ovo će biti najgori izbori, gori i od 1996.

Jasmin Mujanović, politički analitičar i doktor filozofije na Univerzitetu York u Torontu, za N1 je kazao da je politička situacija u Bosni i Hercegovini izuzetno loša, pogotovo što se spremaju oktobarski izbori.

“Mislim da će ovo vjerovatno biti najgori izbori, u smislu demokratskog integriteta, vjerovatno čak i od onih iz 1996. godine. Došli smo do toga da ključne političke jedinice, stranke, faktori u državi su stvarno došli do jednog momenta krize. Znaju da više ne mogu opstati unutar jednog pravilnog sistema i spremaju se da sabotiraju ovo što nam je ostalo od demokratskog integriteta u ovoj državi”, naglasio je.

Kaže da ovdje misli na HDZ, SNSD i SDA.

“Svi ti ključni nacionalistički akteri u državi se pripremaju za neke opasne igre u oktobru i periodu odmah nakon oktobra”, istakao je.

Mujanović je komentarisao i početak izgradnje Pelješkog mosta i kazao da to nije nova vijest, jer je Vlada Republike Hrvatske najavila gradnju.

“Veliko pitanje je zašto svi ključni ljudi u Bosni i Hercegovini su čekali do tog momenta kad je beton počeo da se sipa. Čekali su da oni sad to nešto najave. Bukvalno čekamo godinama, trebalo je doći do dogovora. Ne kažem da se sadašnja Vlada u Zagrebu ne ponaša na prilično bahat način. Iskreno da vam kažem, ovo je naša krivica. Imali smo sto prilika da nešto ozbiljno uradimo”, kazao je.

Govorio je i o putu BiH u Evropsku uniju, te rekao da je cijeli proces išao nekako naopako.

“Nije bilo ozbiljno, uvijek su morala biti neka specijalna pravila, ‘Haj'te malo više pričekajte. Molim vas ovo. Molim vas ono’. Jer ove vladajuće strukture nemaju kapaciteta, niti im je stvarno stalo do članstva u Evropskoj uniji, zato što članstvo u Evropskoj uniji znači zakon, pravo, legalne konsekvence i funkcionalni politički sistem, koji postoji čak i u Hrvatskoj”, naglasio je i dodao:

“Ovim vladajućim strukturama nije stalo do članstva u Evropskoj uniji i NATO-u zato što im je ovako bolje”,istakao je Mujanović gostujući u progreamu TV N1.

(Kliker.info)